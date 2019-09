'Nicole Ravachi Beauty' llega a Madrid con su línea de maquillaje 'cruelty free'

Colombia es uno de los países que más importancia da a la belleza. En concreto, y según datos facilitados por expertos durante la última edición del Congreso Internacional de Estética y Salud, es el tercer país latino que más relevancia otorga a este ámbito. Latin People, la plataforma para impulsar a talentos emergentes latinoamericanos, quiere potenciar este sector y apuesta por él con la presencia de Nicole Ravachi en la feria que celebrará su primera edición en Madrid del 16 al 19 de octubre en el Club Allard -Calle de Ferraz, 2-.

Con su marca 'Nicole Ravachi Beauty', Nicole Ravachi se ha consolidado como el nuevo beauty icon de Colombia. De ahí, que esta barranquillera de 27 años sea otra de las grandes protagonistas de Latin People. Nuestra protagonista se formó en maquillaje artístico en el London School of Beauty and Make Up, más tarde, complementó sus conocimientos estudiando Relaciones Públicas en la Universidad Europea de Barcelona. Además, ha realizado un curso de Estilismo de Moda en el L'institut Marangoni de París. Tal es el talento que tiene que Liliana Briceño, impulsora de Latin People junto con Laura García, asegura que: "Ravachi siempre ha tenido en mente un sueño y lo ha perseguido. Trabaja para inspirar a las mujeres a sacar lo mejor de sí mismas".

De su vocación y extensa formación nació su marca: Nicole Ravachi Beauty. Con ella, Nicole plasma su particular visión de la belleza y cuidado femeninos. Sus productos van desde una línea de maquillaje cruelty free e hipoalergénico enriquecido con vitaminas que tratan la piel desde dentro hasta una gama de productos skincare. Es precisamente el cuidado de la piel, concretamente su serum BLANC, lo que la consolida como una firma de belleza referente en Colombia. Este serum aclarador de manchas e hidratante, y en el que Ravachi lleva años trabajando, ha triunfado entre el público femenino colombiano. En cuanto al maquillaje, destaca su Kit Spice it Up, un kit de labial Velvet de textura aterciopelada y delineador de boca suave y cremoso que desliza sin esfuerzo para obtener un color intenso.

"Nicole Ravachi Beauty es mucho más que una marca de belleza y cuidado de la piel. Su filosofía de acompañamiento a las mujeres está siendo fundamental para su expansión en Colombia" apuntan desde Latin People. Así, gracias a sus redes sociales se ha consagrado como un beauty icon colombiano, pues en Instagram y Youtube enseña sus conocimientos y asesora sobre el cuidado de los distintos tipos de piel. Eso sí, siempre recalcando que, tal y como ella misma defiende: "La belleza empieza siempre desde dentro, combinando una vida saludable con una alimentación adecuada. Mi marca es más que sacar productos. Es un acompañamiento a las mujeres".

