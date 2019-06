Georgina Rodríguez juega al despiste con su pelo, ¿corte de melena o falso bob?

Hace ya bastante tiempo que Georgina Rodríguez (24 años) tiene clara su capacidad de influencia online. El hecho de ser la novia y la madre de la hija pequeña de Cristiano Ronaldo (34), -el hombre más seguido del mundo en Instagram- le han hecho cruzar recientemente la barrera de los 11'4 millones de seguidores en la red social de las fotos instantáneas. En su penúltima publicación, la de Jaca ha confundido a sus seguidores y ha despertado un intenso debate: ¿se ha cortado el pelo o ha recurrido al conocido como falso bob?

Ver esta publicación en Instagram Relaxing with my @aloyoga outfit ☀️🌴🌊👌 Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 11 Jun, 2019 a las 3:43 PDT

En la foto con la que Georgina promociona diferentes prendas de la firma Aloyoga, con la que colabora desde hace meses, aparece tumbada al borde de una piscina con unas leggins de talle alto (118 dólares) y un top de ultimate bra en el mismo tono (68 dólares). La sorpresa radica en su hairstyle. "¿Te has cortado el pelo?" le pregunta en portugués el estilista y maquillador Kley Kafe. El silencio de Georgina no ha hecho más que avivar la conversación que se ha extendido hasta los 5.500 comentarios.

Además, la confusión se hace aún más profunda cuando la hispano-argentina ha publicado a través de sus stories una foto donde su melena queda totalmente oculta bajo una gorra. No es la primera vez que Georgina Rodríguez juega al despiste con lo que respecta a su cabello. El pasado mes de octubre publicó una imagen donde se la veía subiendo las escaleras de su casa de Turín, completamente vestida de negro, con leggins de látex y jersey de lycra y junto a la foto, un título: "I went crazy... I went blonde" ("me volví loca, me volví rubia").

Ver esta publicación en Instagram I went crazy... I went blonde⚡️🖤 Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio) el 21 Oct, 2018 a las 3:02 PDT

Lo cierto es que tan solo se trataba de un juego más de la novia de Cristiano Ronaldo. Georgina tomó las riendas de su iPhone y utilizó una aplicación que no solo cambia el largo de tu melena sino también el color. "Probando nuevos looks en el mundo virtual. ¿Qué os parece? ¿Rubia o morena? Dulces sueños...", publicó Georgina para paliar el intenso debate en el que incluso la llegaron a compararon con una de las hermanas Kardashian.

Si bien es cierto, en la imagen más reciente de Georgina Rodríguez y su familia en Instagram, la joven aparece en el jet privado de su pareja, Cristiano Ronaldo, y vuelve a tener el pelo igual de largo que originariamente. Entonces, esta vez... ¿se ha cortado el pelo o ha vuelto a divertirse con las aplicaciones de su teléfono móvil, y por ende, con sus 11'4 millones de followers?

