El nuevo vestido de flores de Zara que ha agotado todas sus tallas en cuestión de horas

Zara lo ha vuelto a hacer. La firma de Amancio Ortega (82) ha vuelto a batir records en cuestión de horas. El 'culpable', en esta ocasión, ha sido un vestido de flores con manga corta y abullonada. Este diseño, que salió a la venta en las tiendas online en la noche de este miércoles, se ha agotado en menos de doce horas en todas sus tallas.

La prenda en cuestión se trata de un vestido mini de escote recto con manga elástica corta y abullonada. Cuenta con detalles de pliegues en la parte delantera y un cinturón con lazada combinada a tono, un cierre lateral con cremallera oculta en costura. Está hecho a base de algodón, tiene una zona elástica en la espalda para que las mangas estén un tanto separadas del resto del vestido.

Este modelo es ideal para el día a día ahora que, por fin, ha llegado el buen tiempo. Tanto es así que fueron muchas las mujeres que pensaron igual que este medio, ya que nada más ponerse a la venta se agotó en las cinco tallas posibles.

Vestido de flores con mangas abullonadas de Zara.

No obstante, que no cunda el pánico, ya que volverá a estar disponible en la mayor brevedad posible, tal y como anuncia el botón de la web -Coming soon- que permite dejar el correo electrónico mediante el que te avisarán cuando vuelva a tener stock.

Una de las cosas que más ha llamado la atención a la hora de que las clientas se hayan hecho con él de forma tan rápida es, sin duda, su precio, que es de 39,95 euros. Una inversión en moda y estilo, con un vestido de lo más práctico, ya que se puede usar tanto como para ir a trabajar, como para una noche de fiesta, incluso para las mujeres más atrevidas en una jornada de playa.

Sabiendo, además, que el producto se encuentra en lista de espera, aumenta el deseo de muchas féminas por tenerlo en sus manos. Basta que algo resulte imposible, para que aumenten las ganas por tenerlo cuanto antes.

