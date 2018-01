Dulceida se lanza a la cosmética y tendrá su propio pintalabios

Aida Domenech (27 años) se sumerge en una nueva aventura. La influencer más aclamada del país se une a una de las marcas de cosméticos más importantes para colaborar en un nuevo producto. La joven, más conocida como Dulceida, va a idear un pintalabios junto a Mac Cosmetics.

Es una amante férrea del maquillaje , especialmente de los labiales. Por eso, no esconde su emoción al anunciar el nuevo negocio que tiene entre manos. Así lo ha publicado en su Instagram, red social donde anuncia todos los avances en su vida personal y profesional. "Este año empieza tan bien que ni me lo creo! Hoy os anuncio muy FELIZ que voy a crear mi propia barra de labios junto a Mac Cosmetics. Divas como Gaga, Riri, Miley lo han hecho y no sabéis la ilusión que me hace!!! Así que estad atentos. ¿Como creéis que será?

Como ya anunciaba Dulceida, la marca ha colaborado con celebrities de gran influencia internacional. Esta vez, la sede en España apuesta por la joven catalana para una nueva colección cápsula.

Ni Aida Domenech ni la compañía han adelantado nada sobre la barra de labios. Ni una pista sobre el color o el estilo. Ella, amante de los tonos cálidos y rojos, siempre se ha confesado seguidora de la marca que ahora le da una oportunidad en el mundo de los cosméticos.

Aunque ella ya tiene su propia marca, Dulceidashop, nunca se había aventurado a crear un producto de maquillaje. Sí lo hizo con su colonia Mucho Amor y con el libro en el que daba un repaso por el estilo y la fotografía.

No sabemos cuánto tendremos que esperar para poder probar el pintalabios de este 2018, pero seguro que la influencer adelanta cada detalle en sus redes sociales.

