El primer ministro de los Países Bajos y su prometido serán padres por gestación subrogada: la gestante es amiga de la pareja

Rob Jetten (39 años), primer ministro de Países Bajos, y su prometido, Nicolás Keenan (29), han anunciado que serán padres por primera vez. El dirigente neerlandés y el jugador argentino de hockey esperan a su primer hijo para la primavera de 2027 mediante gestación subrogada.

"Una personita muy especial está en camino. Nos vemos en 2027, pequeño/a", han escrito en sus redes sociales junto a una imagen de la pareja con la mujer gestante. "Estamos inmensamente agradecidos a nuestra donante de óvulos, a nuestra madre subrogada Lisa y a sus familias. Sin ustedes, nada de esto habría sido posible", escriben.

Según ha informado la prensa local, tanto la gestante como la donante de óvulos son neerlandesas y pertenecen al entorno de la pareja. El procedimiento se ha realizado íntegramente en Países Bajos mediante fecundación in vitro y, de acuerdo con la información facilitada, sin compensación económica.

Lisa también ha compartido unas palabras sobre su participación en este proceso: "Mi familia y yo estamos increíblemente felices de poder contribuir a que el sueño de Rob y Nico se haga realidad". Un testimonio que acompaña el agradecimiento público de los futuros padres.

La llegada de su primer hijo supone un nuevo paso en la historia de Jetten y Keenan, que al principio de su relación la mantuvieron en secreto, ya que el deportista no había hecho pública su homosexualidad.

En 2023 dieron a conocer su romance y un año más tarde anunciaron su compromiso, en noviembre de 2024. Sin una fecha de boda anunciada, ambos afrontan ahora los preparativos para ampliar la familia mientras mantienen sus respectivas responsabilidades.

Jetten ha revelado que se tomará unos días libres cerca de la fecha del nacimiento. Keenan, por su parte, ya ha alcanzado acuerdos con su club y con el combinado nacional para poder compaginar su carrera con la paternidad.

En Países Bajos, la gestación subrogada está permitida mediante acuerdos privados, aunque existen importantes restricciones. Los futuros padres pueden recurrir a una mujer de su entorno y reembolsarle los gastos del embarazo, pero no pueden publicar anuncios para buscar una gestante y está prohibida la promoción comercial de esta práctica.

Además, la mujer que da a luz es inicialmente la madre legal del bebé, incluso cuando no aporta el óvulo, por lo que la filiación de los padres de intención debe regularizarse posteriormente. Una reforma pendiente busca que, bajo determinadas condiciones, puedan ser reconocidos como progenitores legales desde el nacimiento.