Shakira y Piqué se ven las caras en los juzgados de Barcelona por el régimen de visitas de sus hijos, Milan y Sasha

Shakira (49 años) y Gerard Piqué (39) se han visto las caras este martes, 6 de octubre, en la Ciudad de la Justicia de Barcelona con motivo del procedimiento abierto por el régimen de visitas de sus hijos. La comparecencia se produce en un nuevo capítulo de la tensa relación que mantienen desde su separación y gira en torno a la organización de los viajes de los menores entre Miami y Barcelona.

A través de un comunicado, la representación legal de la cantante ha aclarado que la solicitud presentada por la artista no pretende reducir el tiempo que sus hijos comparten con su padre. Su objetivo, según el documento, es evitar que el esfuerzo derivado de los desplazamientos recaiga exclusivamente sobre los niños.

La cantante plantea que, durante los periodos vacacionales de pocos días, sea Gerard Piqué quien viaje a Miami para estar con Milan y Sasha. De esta manera, los menores no tendrían que realizar viajes transatlánticos de corta duración, algo que, según la defensa de Shakira, les obligaría a alterar constantemente su rutina.

"El objetivo es que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos", señala el comunicado difundido por la representación legal de la artista.

La propuesta busca que los niños puedan conservar durante más tiempo sus rutinas escolares, sociales y familiares. La defensa de Shakira considera que esta medida contribuiría a proteger su bienestar emocional, físico y académico, especialmente cuando se trate de periodos de vacaciones de pocos días.

Shakira en una imagen de archivo. Getty Images

Shakira reside en Miami junto a sus hijos, mientras que Piqué continúa vinculado a Barcelona, ciudad en la que desarrolló buena parte de su trayectoria personal y profesional.

La petición de la artista no cuestiona, según su equipo legal, la relación de los niños con su padre. El planteamiento busca modificar la forma en la que se realizan los desplazamientos para que sean los adultos quienes asuman una mayor parte del esfuerzo y los menores sufran el menor impacto posible.

La comparecencia de este martes vuelve a poner de manifiesto las diferencias entre Shakira y Piqué. Ambos mantienen desde hace años un acuerdo de custodia y visitas, aunque la distancia entre Miami y Barcelona obliga a establecer una compleja planificación de viajes y estancias.

La representación legal de Shakira ha pedido además a los medios de comunicación que respeten la intimidad de los menores y actúen con la máxima consideración al informar sobre este procedimiento.

Al mismo tiempo que la cantante y el futbolista entraban esta mañana en los juzgados de Barcelona, en Madrid había programada una rueda de prensa para presentar la nueva y última fecha de los conciertos de Shakira en la capital española. Una coincidencia en la que muchos han visto una estrategia para desviar la atención sobre el juicio.

Piqué y Shakira cuando eran pareja. Getty Images

La disputa por la custodia y la organización de las visitas de Milan y Sasha se arrastra desde la ruptura, anunciada el 4 de junio de 2022. Llevan más de cuatro años lidiando con este asunto. La negociación inicial entre ambos se prolongó alrededor de siete meses, hasta que firmaron un acuerdo en noviembre de 2022, que después fue ratificado ante el juzgado de Barcelona.

Residencia en España

El viaje exprés de Shakira a Barcelona se ha producido en uno de los descansos de su residencia en Madrid. La colombiana se construyó un estadio para ella sola -Macondo Park- al sur de la capital española donde lleva actuando desde el pasado 18 de septiembre.

Lleva un total de 9 conciertos y aún le quedan cuatro para finalizar su gira Las mujeres ya no lloran world tour. Este mismo martes se ha anunciado la fecha del último concierto para el próximo 12 de octubre.

Sjakira en uno de sus shows de Madrid. Gtres

Maluma (32), Beéle (24) y Dani Martín (49) serán los artistas invitados que acompañarán a Shakira en el último espectáculo de su residencia en Madrid.

Los tres artistas se sumarán así a una larga lista de figuras que han acompañado a Shakira durante sus conciertos en España, entre ellas Alejandro Sanz (57), Laura Pausini (52), Manuel Turizo (26) o Dua Lipa (31).