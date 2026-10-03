Maceo, el hijo de Halle Berry: entre el diagnóstico de TDAH, la polémica de los tacones y una nueva batalla por su custodia

Halle Berry (60 años) vive uno de los momentos más delicados de su vida privada. Su expareja, el actor y modelo francés Olivier Martinez (60), ha presentado demanda de urgencia en la que acusa a su exesposa de haber agredido físicamente a Maceo, el hijo de 12 años que ambos tienen en común.

En el escrito, al que han tenido acceso medios como People o Page Six, se recogen acusaciones muy graves. Martinez asegura que Berry agredió físicamente al menor el pasado 26 de septiembre, tras criticarle por jugar con unas gafas de realidad virtual, diciéndole que parecía "un estúpido" y "un completo idiota".

Según su versión, la discusión llegó a tal punto que la popular actriz le puso las manos alrededor del cuello y lo asfixió.

Halle Berry, con su hijo en brazos. Gtres

Este nuevo episodio reabre una batalla legal que ya había salido a la luz en 2024, cuando Berry pidió la custodia completa de Maceo alegando que el niño tenía "serios problemas de comportamiento y aprendizaje" y que Martinez se interponía para que recibiera la ayuda psicológica que necesitaba.

TDAH

Maceo-Robert Martinez nació el 5 de octubre de 2013 en Los Ángeles, pocos meses después del matrimonio de sus padres, celebrado en julio de ese año en Francia. Es el segundo hijo de Halle Berry, después de Nahla Ariela Aubry (2008), fruto de su relación con el modelo canadiense Gabriel Aubry.

Según desveló hace dos años la ganadora del Oscar por Monster's Ball, Maceo tiene TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), trastornos específicos del aprendizaje y dislexia leve.

De hecho, el menor va dos cursos por detrás en el colegio y necesita apoyo extraescolar especializado, algo que según ella su exmarido no estaría facilitando.

Halle junto a su hijo, Maceo. Gtres

Aunque ambos progenitores intentan mantenerle fuera del foco mediático, el pequeño ha hecho varias apariciones públicas. Una de las más comentadas y polémicas fue cuando en plena pandemia su madre publicó un vídeo en su cuenta de Instagram donde el niño salía con tacones.

En aquel momento Maceo tenía solo 6 años y en las imágenes se le veía subiendo las escaleras de casa con unas botas blancas de tacón que le había robado a su madre.

El simpático momento, grabado en clave de humor, fue criticado por muchos fans desde el reproche educativo hasta insinuaciones sobre su sexualidad futura.

Berry, a pesar de las críticas, siempre ha optado por una crianza que busca romper estereotipos de género y permitir que su hijo explore sin presiones.

Además, en su papel como madre se define a sí misma como una "mamá osa", muy protectora, lo que choca frontalmente con las últimas noticias.

Custodia provisional para el padre

Hasta el escalofriante episodio de estos días, Maceo vivía bajo un régimen de custodia compartida al 50% entre sus padres con una organización muy detallada de tiempos, gastos y responsabilidades.

Según los acuerdos de divorcio definitivos, cerrados en agosto de 2023 tras casi ocho años de batalla legal, el menor pasaba el mismo número de días con su madre que con su padre durante la semana.

El acuerdo también establecía quién se quedaba con el niño en los periodos de vacaciones como primavera, Thanksgiving o Navidad.

La actriz junto al menor, en brazos. Gtres

En lo relativo a lo económico, Halle Berry pactó con su exmarido una pensión de 8.000 dólares mensuales que ella pagaría al francés por la manutención de Maceo.

Además, la actriz asumía íntegramente los gastos de la escuela privada del menor y de sus actividades extraescolares.

También se estableció un porcentaje adicional de los ingresos de Berry que superaran los dos millones de dólares anuales, destinado al hijo en común.

De momento, el juez ha restringido temporalmente las visitas de la actriz, aunque no le ha prohibido contactar con su hijo, a la espera de una vista fijada para el 16 de octubre.

Según la demanda, el niño se encuentra profundamente traumatizado y se niega en redondo a regresar a casa de su madre.

Parece ser que este incidente no se trata de algo aislado y no sería la primera vez que la estrella de Hollywood agrede físicamente a su hijo. La denuncia también habla de "abusos verbales y emocionales".

Olivier Martinez ha asegurado al juez estar muy preocupado por la salud mental de Halle Berry, así como "su abuso de alcohol que creo que han contribuido a su conducta abusiva".