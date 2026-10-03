Elon Musk revela por sorpresa que se ha convertido en padre de nuevo: es su tercer hijo junto a su pareja, Shivon Zilis. @shivon

Elon Musk rompe "sin previo aviso" con Shivon Zilis, madre de 4 de sus hijos: ella publica capturas de sus mensajes en X

Elon Musk (55 años) ha vuelto a convertir su vida privada en noticia. Esta vez no ha sido por Tesla, SpaceX, xAI ni por ninguna de las batallas empresariales que suelen acompañar su nombre. Ha sido por una ruptura.

Shivon Zilis, ejecutiva de Neuralink y madre de cuatro de sus 14 hijos, ha anunciado que su relación con el magnate ha terminado. Y lo ha hecho con un relato poco habitual incluso para alguien acostumbrado a vivir cerca de uno de los hombres más expuestos del planeta.

Según Zilis, Musk ha puesto fin a la relación de manera repentina, y apenas una semana después de que ambos siguieran intercambiándose mensajes de amor.

“Es difícil pasar de estar enamorada a dejarlo ir en una semana y sin previo aviso, pero a veces las cosas son simplemente así”, ha escrito este viernes 2 de octubre en X.

La frase contiene casi toda la historia de amor entre ellos. Una relación de más de cinco años. Cuatro hijos. Una vida familiar construida alrededor de uno de los hombres más imprevisibles de Silicon Valley. Y, de acuerdo con el relato de Zilis, un desenlace que ella no esperaba.

Elon Musk ha sido padre de su decimocuarto hijo con su actual pareja, Shivon Zilis. X X

Del amor al final en una semana

Zilis ha publicado un mensaje sin reproches. No ha explicado qué motivo concreto ha llevado a Musk a terminar el romance. Su versión se ha detenido en otro lugar: en la distancia entre lo que existía unos días antes y lo que existe ahora.

La ejecutiva ha contado que se siente agradecida por haber podido ofrecerle al empresario algo que considera especialmente valioso en su vida: armonía. Ha hablado de una casa convertida en refugio. De un espacio familiar donde Musk podía apartarse por unas horas del ruido exterior.

"Me siento feliz de haber podido mostrarle a Elon lo que se siente al ser profundamente comprendido, cuidado y amado en paz, con estabilidad y dulzura", destaca en su misiva.

La imagen que ha construido Zilis resulta casi paradójica. Fuera de ese círculo estaba el Musk de los grandes conflictos, las empresas que operan a escala planetaria, las declaraciones punzantes y una agenda frenética que parece incompatible con la de un padre de familia numerosa.

Elon Musk. Britta Pedersen Europa Press

El hombre detrás del personaje

En su carta no esconde el carácter complicado de Musk. Un rasgo de su personalidad con el que, según cuenta, lidió con destreza.

"Dada la naturaleza convulsa de sus primeros años de vida, su alma a menudo atormentada y lo duro que lucha por la humanidad, quería que sintiera la forma de amor más profunda y estable que este mundo puede ofrecer. Mi corazón está lleno al saber que pude hacerlo, y espero que deje un efecto positivo duradero", reflexiona.

Zilis ha dedicado buena parte de su mensaje a hablar de Musk con una intimidad que rara vez aparece en las conversaciones públicas sobre él. Ha escrito que quería que pudiera experimentar una forma de amor estable y serena. También ha aludido a una infancia que describe como convulsa y a una personalidad sometida, según su percepción, a una presión constante.

Es un retrato profundamente personal. Y también una declaración de principios sobre lo que ella cree haber aportado a la relación. "No quiero que se me malinterprete”, parece decir el texto sin decirlo: no está contando una historia de resentimiento. Está contando una pérdida.

Elon Musk SpaceX Omicrono

"La pérdida es enorme", confiesa Shivon Zilis

Según ella, en el hogar que crearon había personas que esperaban su llegada y un lugar en el que podía descansar. "Siempre fuimos su lugar seguro", sentencia.

Ese hogar fue "un lugar donde todos nos alegrábamos enormemente de verle y que siempre estaba lleno de felicidad y amor, no de guerra, en contraste con su existencia habitualmente militante (un descanso necesario del campo de batalla donde podía recargar el corazón y el alma antes de volver a salir)".

En sus líneas no se refleja atisbo alguno de resquemor. Más bien salda cuentas desde el afecto más sincero: "Me encantaba ser ese punto de equilibrio, ese refugio de seguridad, calma y amor, y me apasionaba devolverle la sonrisa al rostro cuando estaba decaído. Le echaré muchísimo de menos".

Las frases finales de su escrito dejan en evidencia que "le he querido más que a la vida misma" y que "él me ha enseñado el conocimiento equivalente a 100 vidas, haciendo que mi copa rebose de sentido vital, por lo que la pérdida es enorme".

"Sin embargo", añade, "por suerte hemos creado a cuatro pequeños amores de mi vida. ¡Estoy infinitamente agradecida por nuestros hijos, ellos hacen que cada día sea el mejor día de mi vida! De corazón espero y pido que él y yo podamos ser grandes amigos y criarlos juntos con éxito".

En su despedida, concluye: "Me duele, pero su felicidad me importa profundamente. Y siempre estaré deseando su felicidad. Buena suerte, Elon, el mundo tiene suerte de tenerte".

Cuatro hijos y una historia que empezó en la tecnología

Shivon Zilis llegó a la vida de Elon Musk por azar. Pertenece al mismo ecosistema tecnológico que él. Nacida en Canadá, especializada en inteligencia artificial, ha trabajado en el entorno de Musk y ha ocupado un puesto ejecutivo en Neuralink, la compañía dedicada al desarrollo de interfaces cerebro-computadora. También estuvo vinculada a OpenAI antes de incorporarse al círculo empresarial de Musk.

La relación personal ha convivido durante años con esa relación profesional. En 2021 nacieron sus primeros dos hijos, los gemelos Strider y Azure. Su existencia no se hizo pública hasta 2022. Después llegaron Arcadia, en 2024, y Seldon Lycurgus, cuyo nacimiento fue anunciado en 2025. Son cuatro hijos en común.

El dato importa porque explica por qué el final de la pareja no puede ser únicamente sentimental. Zilis lo ha dejado claro en su mensaje. Pese al dolor, quiere que ambos sigan siendo amigos y, sobre todo, buenos padres para sus hijos. “Espero y pido que él y yo podamos ser grandes amigos y criarlos juntos con éxito”, ha escrito.

La ruptura, por tanto, no borra la estructura familiar que han construido. La modifica.

It’s hard to go from in love to let go in a week with no warning, but that’s just how it is sometimes 🤷🏻♀️



I feel happy that I got to show Elon how it feels to be deeply understood, nurtured, and peacefully loved with stability and gentleness. Given the tumultuous nature of his… https://t.co/HAOfjxrIig pic.twitter.com/lgL0GVzD2R — Shivon Zilis (@shivon) October 2, 2026

Los mensajes de amor apenas una semana antes

Hay otro detalle que ha contribuido a hacer especialmente llamativa la revelación. Zilis ha acompañado su mensaje con una captura de pantalla de una conversación privada con Musk.

Según la información publicada sobre ese intercambio, ambos seguían profesándose amor el pasado 24 de septiembre, apenas unos días antes de que ella anunciara el final de la relación.

En esos mensajes aparecían expresiones de cariño. También una conversación sobre una cena relacionada con el presidente chino Xi Jinping a la que Musk le habría dicho que la habría invitado si hubiera sabido que podían acudir las parejas. Pocos días después, todo había cambiado.

Ese contraste es probablemente el elemento más revelador de la historia. No porque permita conocer las razones de la ruptura, sino porque muestra la velocidad con la que se ha producido esta inesperada decisión.

Elon Musk Reuters / C.F. Omicrono

La historia amorosa de Musk

Musk ha tenido una vida sentimental tan intensa como variopinta y expuesta. Su relación con la cantante Grimes, madre de tres de sus hijos, fue seguida durante años por la prensa internacional. También han trascendido otras relaciones y disputas familiares.

Con Zilis, en cambio, la dimensión privada ha estado mucho más protegida. La existencia de los gemelos se conoció precisamente por documentos que salieron a la luz en 2022. Más tarde, el nacimiento de los otros dos hijos amplió una familia que, hasta entonces, se había mantenido parcialmente fuera del foco.

Incluso recientemente, Zilis ha tenido que comparecer públicamente en un contexto muy distinto: el litigio de Musk con OpenAI. Su aparición ante los tribunales volvió a situarla en el centro de una historia relacionada con el magnate, aunque esta vez desde su trayectoria profesional y no desde su vida sentimental. Ahora ambas facetas se han cruzado.

La ejecutiva de Neuralink. La madre de cuatro de los hijos de Musk. La mujer que, según su propio relato, ha compartido con él una relación sentimental durante más de cinco años. Por ahora, su versión es el único relato conocido de la ruptura. Musk, hasta la fecha, no ha ofrecido públicamente su versión sobre la separación.