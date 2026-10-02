Halle Berry y Olivier Martinez habían ido a terapia: acusan al actor de ser posesivo y de no controlar "cuándo iba a estallar"

Es el escándalo que sacude Hollywood en las últimas horas: la demanda que Olivier Martinez ha puesto a su exmujer, la actriz Halle Berry (60 años), a la que acusa de haber intentado asfixiar a su hijo en común, Maceo, de 12 años.

En medio de este delicado escenario, y mientras la defensa de Berry niega en redondo todas las acusaciones, el actor francés ha conseguido, de momento, la custodia exclusiva del menor, así como una orden de alejamiento contra la oscarizada actriz.

Esta resolución judicial, favorable para el intérprete de Plein Fer, llega después de que éste acusara formalmente a Halle Berry de haber agredido físicamente al niño.

Halle Berry junto a su exmarido. Gtres

En esa línea, Daily Mail ha informado que los graves y sonados conflictos de la exdupla venían de lejos, y que ambos habían intentado ponerle remedio.

De entrada, se ha conocido que Olivier y Halle habían acudido, de forma reiterada, a "terapia de crianza" compartida, para intentar controlar sus profundos desacuerdos y gestionar el "temperamento explosivo" que destruyó su matrimonio.

Según consta en los documentos judiciales obtenidos también por People, la exdupla acordó someterse a un programa estructurado de mediación para poder ejercer la paternidad de forma pacífica, y llegar a un entente por el bien del menor.

El protocolo incluía sesiones de entrenamiento individual, seguidas de seis encuentros conjuntos, en los que incluso llegó a participar el actual prometido de la actriz, el músico Van Hunt- con el objetivo de encauzar las continuas disputas.

Sin embargo, la terapia no sirvió de paliativo a largo plazo. Los choques entre ambos eran constantes debido a que profesaban estilos educativos totalmente contrapuestos.

Mientras la actriz intentaba volcarse en el seguimiento escolar de su hijo e imponer una rutina estricta, acusaba a su exmarido de desestimar negligentemente las dificultades del niño.

La tensión llegó a tal punto que en agosto de 2024 Berry tuvo que recurrir al juez para obligar a Martinez a reincorporarse a las sesiones de mediación, después de que este intentara abandonarlas de forma unilateral.

La expareja, en una imagen captada en 2012, en París. Gtres

La tormentosa separación de Halle Berry y Olivier Martinez se prolongó durante siete años de litigios económicos y de custodia antes de que el divorcio quedara sellado en 2023.

Fuentes cercanas a la pareja han señalado que el principal detonante del fin de su matrimonio fue el "temperamento explosivo" e impredecible del actor francés.

Quienes convivieron con la pareja aseguraban que Martinez mostraba un comportamiento "posesivo de forma primitiva" y que su carácter generaba una constante tensión doméstica donde "nunca sabías cuándo iba a estallar".

Esa propensión a la agresividad se tradujo en sonados altercados públicos a lo largo de los años.

En 2012, el actor protagonizó una brutal pelea a las puertas de la vivienda de Berry con el modelo Gabriel Aubry, ex de la actriz y padre de su hija mayor, Nahla.

Tras ser trasladado al hospital, Aubry denunció que Martinez se abalanzó sobre él, le propinó severos golpes, le estrelló la cabeza contra el pavimento y le amenazó de muerte para forzarle a mudarse a París.

Halle y Olivier. Gtres

Años más tarde, en 2015, Martinez se vio envuelto en otra investigación por agresión tras arrojar una silla de bebé contra un empleado del aeropuerto de Los Ángeles, un incidente que se saldó con una demanda extrajudicial de 5 millones de dólares.

Acusación de maltrato

A pesar del pacto financiero alcanzado en 2023 -por el cual Berry asumió el pago de la escuela privada de Maceo, sus actividades y una pensión de 8.000 dólares mensuales a favor de Martinez-, la paz nunca llegó a la familia.

A finales de 2024, la actriz acudió a los juzgados solicitando la custodia exclusiva de Maceo, acusando a Martinez de utilizar la pensión del menor para mantenerse económicamente sin buscar empleo.

La respuesta de Martinez se materializó en un grave escrito donde denuncia a la actriz por agresiones físicas, logrando que el juez suspenda cautelarmente el régimen de custodia compartida.