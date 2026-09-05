La hermana de Dolly Parton pide "respeto" tras la muerte de la cantante: "Utilicen su vida como ejemplo de tolerancia"

Han pasado diez días desde la muerte de Dolly Parton y su hermana, Stella Parton (77 años), ha querido compartir públicamente cómo está afrontando uno de los momentos más dolorosos de su vida.

La cantante y compositora ha utilizado sus redes sociales para agradecer las muestras de cariño recibidas por su familia, pero también para lanzar una contundente reflexión sobre la exposición pública, la desinformación y la falta de sensibilidad que, según denuncia, han acompañado estos días de duelo.

Dolly Parton falleció el pasado 25 de agosto a los 80 años. La noticia fue comunicada inicialmente por su sobrino Bryan Seaver a través de Instagram y, posteriormente, el equipo de la artista confirmó que la legendaria cantante de country había muerto después de una breve lucha contra el cáncer.

Desde entonces, familiares, amigos y millones de seguidores de todo el mundo han rendido homenaje a una de las figuras más importantes de la música estadounidense.

Ahora, Stella ha querido poner voz al dolor de la familia en una emotiva publicación compartida el viernes, 4 de septiembre, durante lo que denominó su "hora del café".

"Con el tiempo estaremos bien, pero cada uno de nosotros vivirá su duelo a su manera", ha escrito Stella, antes de agradecer a quienes han mostrado un "apoyo sincero" durante estos días.

La hermana de Dolly quiso recordar que el dolor y las pérdidas forman parte de la vida y que su familia no es una excepción.

Sin embargo, su mensaje también estuvo dirigido a quienes han aprovechado la muerte de la artista para difundir informaciones falsas o especular sobre las circunstancias de su fallecimiento.

Stella ha reconocido que vivir durante décadas bajo el foco mediático tiene un precio y que, tras la pérdida de Dolly, la presión se ha intensificado.

"Al haber optado por vivir nuestras vidas públicamente, no tenemos otra opción que estar sometidos a una presión increíble y a la insensibilidad de desconocidos", ha asegurado.

La cantante ha lamentado la "cantidad ingente de información basura" que se publica cada día y ha admitido que resulta complicado "asimilarla o ignorarla".

Dolly Parton en un acto público. Gtres

En este sentido, Stella se ha mostrado convencida de que con el paso del tiempo quienes explotan las tragedias ajenas terminarán centrando su atención en otro asunto.

"Quienes se dedican a explotar las pérdidas y tragedias ajenas a diario pasarán a la siguiente oleada de desinformación", ha señalado.

Pese al dolor, Stella quiso poner el foco en el enorme cariño que Dolly recibió durante su vida. De hecho, considera que su hermana se habría sentido "sorprendida y encantada" por las muestras de afecto que tanto ella como el resto de la familia han recibido desde que se conoció su muerte.

La hermana de la estrella del country también ha recordado una de las características que, a su juicio, mejor definían a Dolly: su capacidad para evitar enfrentamientos y mantener una actitud positiva incluso ante cuestiones especialmente controvertidas.

Según Stella, su hermana decidió no pronunciarse públicamente sobre "muchas cosas", entre ellas la política, precisamente por el cariño que sentía hacia sus seguidores y hacia el público en general.

"Ella sabía mejor que nadie en qué vórtice negativo podía convertirse eso, que no es más que un enorme desperdicio de energía positiva", ha explicado.

Para Stella, Dolly fue mucho más que una cantante de éxito internacional. La describió como una "influencia positiva", alguien cuya música consiguió generar un impacto beneficioso en varias generaciones y que tenía un corazón "tan grande y tierno".

Dolly Parton en uno de sus conciertos. Geety Images

Por eso, su mensaje tras la muerte de su hermana se convirtió también en una petición de reflexión. Stella pidió a quienes admiraron a Dolly que aprendan de su manera de afrontar la vida y que apuesten por una actitud basada en el respeto y la empatía.

Finalmente, Stella ha concluido su mensaje con una pregunta dirigida a todos aquellos que participan en este tipo de dinámicas: "Al final del día, o al final de tu vida, ¿cómo te sentirás contigo mismo?".

Una reflexión con la que ha querido reivindicar el legado de Dolly y recordar que, por encima de la opinión de desconocidos, lo verdaderamente importante es la manera en la que cada persona decide comportarse con los demás.