Miley Cyrus se quita por sorpresa el apellido de su padre tras años de una convulsa relación llena de altibajos

Miley Cyrus (33 años) ya no se apellida Cyrus, al menos artísticamente: ha roto para siempre el vínculo con el apellido de su padre, Billy Ray Cyrus, con el que ha vivido una relación convulsa llena de altibajos.

La cantante y actriz ha decidido prescindir oficialmente de su apellido para presentarse profesionalmente de manera exclusiva como 'Miley', un movimiento que marca el comienzo de una nueva etapa creativa tras años de intensos vaivenes emocionales con su progenitor.

El distanciamiento entre padre e hija cobró especial relevancia pública tras el divorcio de sus padres en 2022, aunque diversas fuentes señalan que las tensiones se venían gestando desde la etapa final de la serie Hannah Montana.

A pesar de que ambos escenificaron una reconciliación pública a principios de 2025 al compartir escenario durante el especial del 20º aniversario de la producción que los lanzó a la fama, la supresión del apellido ha desatado múltiples especulaciones.

Ya hay quien da por hecho que padre e hija han roto relaciones para siempre.

Por el momento, la artista ha optado por no ofrecer explicaciones públicas sobre los motivos exactos de esta decisión. La adopción de su nuevo nombre artístico llega acompañada de un importante cambio en el plano corporativo y discográfico.

En paralelo a este aciago trance personal, tras cinco años de vinculación con Columbia Records (Sony Music) -sello con el que lanzó en mayo de 2025 su álbum Something Beautiful-, Miley ha firmado un nuevo contrato con Atlantic Records.

El trabajo discográfico que actualmente prepara representará el primer proyecto bajo este nuevo sello.

Miley junto a su padre, en una fotografía de 2009. Gtres

Aunque todavía no se ha hecho pública la fecha de lanzamiento ni el título oficial del disco, la cantante ha comenzado a revelar las líneas maestras del concepto sonoro y lírico que desarrollará en esta entrega.

En una reciente conversación con la actriz Daryl Hannah para la revista Wonderland, la artista definió su próximo álbum como una "historia de amor" articulada en torno a la evolución personal.

"Este álbum es una historia de amor, pero las historias de amor nunca son unidimensionales. Siempre tienen varias capas", explicó durante la entrevista.

La cantante destacó que el concepto del disco refleja el momento vital que atraviesa, caracterizado por la consolidación de su estabilidad afectiva tras comprometerse en 2025 con el músico Maxx Morando (27).

"Un amor pacífico se ha convertido en un tema recurrente en mis últimos tres discos. No solo el amor que comparto con otra persona, sino también el amor que he encontrado para mí misma", detalló la compositora.

Este anuncio se produce tras un periodo de intensa actividad creativa en el que la artista lanzó el tema Younger You el pasado mes de marzo, una pieza concebida como parte de las celebraciones por las dos décadas de la franquicia Hannah Montana.

Dolor por Dolly Parton

La transición profesional de Miley coincide con un momento de profundo duelo personal tras el fallecimiento de su madrina, la leyenda de la música country Dolly Parton. La icónica artista falleció el pasado 25 de agosto de 2026, después de una breve batalla contra el cáncer.

La relación entre ambas trascendió el ámbito estrictamente profesional. Parton mantenía un vínculo de décadas con la familia Cyrus, asumiendo el rol de madrina de Miley en 1992 a petición directa de Billy Ray.

Conocida afectuosamente por la joven como 'Tía Dolly', la intérprete de Jolene participó en diversos episodios de Hannah Montana y compartió escenario con su ahijada en numerosas actuaciones históricas a lo largo de los años.

Tras confirmarse el deceso de Parton, la cantante le rindió un tributo público en el que describió la pérdida como un golpe profundamente personal.

Con este bagaje emocional y profesional, la artista inicia una etapa de madurez en la que aspira a redefinir su espacio en la industria musical global bajo una única denominación: Miley.