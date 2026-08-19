La madre de Hayden Panettiere rompe su silencio y señala al novio de su hija: "Estaba con ella en el momento de su muerte"

La trágica y repentina muerte de Hayden Panettiere, a los 36 años, sigue sumando reacciones en el entorno familiar de la intérprete.

Tras ser hallada sin vida el pasado domingo, 16 de agosto, por la tarde en un apartamento de Carolina del Sur, a causa de una presunta sobredosis, la madre de la actriz, Lesley Vogel, ha roto públicamente su silencio.

A pesar de que la relación entre ambas se encontraba completamente rota desde hacía años, Vogel ha concedido una entrevista a NBC News en la que ha abordado la trágica pérdida.

La actriz junto a su madre. Redes Sociales

En esa interviú, además, Vogel señala de forma directa a Brian Hickerson, novio intermitente de la artista, quien supuestamente se encontraba en el lugar de los hechos cuando ocurrió el deceso.

"Esta persona de su vida, de la que hemos estado tratando de deshacernos durante bastante tiempo, estaba con ella en el momento de su muerte, y ese era Brian Hickerson", declara Lesley a la cadena estadounidense.

La madre de la recordada estrella de Nashville reflexiona, asimismo, sobre el complejo devenir de su hija dentro del circuito mediático desde su infancia.

"Creo que Hayden era una persona increíblemente talentosa, y creo que los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento... es una lucha, es una industria muy exigente, y no es raro que, lamentablemente, encuentren el camino equivocado".

En sus declaraciones, Vogel lamenta la deriva personal de la actriz en los últimos años de su vida: "Creo que se vuelve muy difícil ser fiel a uno mismo, y creo que Hayden, lamentablemente, se desvió del camino".

"Desearía que hubiera sido diferente. Desearía que se hubiera mantenido fiel a sí misma porque tenía muchas cualidades increíbles".

Madre e hija. Redes Sociales

Lesley hace referencia al trágico historial de la familia, que ya sufrió la pérdida de su hijo menor, Jansen, a los 28 años en febrero de 2023 por un agrandamiento del corazón: "Siento que está con su hermano y que están en paz".

Distanciamiento traumático

Las palabras de Lesley Vogel se producen tras años de distanciamiento absoluto entre madre e hija.

La propia Hayden Panettiere confirmó el pasado mes de mayo, durante la promoción de sus memorias tituladas This Is Me: A Reckoning, que no mantenía ningún tipo de comunicación con su progenitora.

"Lamentablemente, no tenemos una relación en este momento", explicó entonces la actriz a la revista Us Weekly, añadiendo que no cerraba la puerta a una futura reconciliación a pesar de haber optado por ser "brutalmente honesta".

En ese mismo periodo, durante una reveladora entrevista concedida al pódcast de Jay Shetty, Panettiere profundizó en el origen del conflicto con su madre, denunciando la explotación laboral a la que sentía haber sido sometida desde su etapa como estrella infantil.

"Todo era cuestión de negocios", relató la actriz. "Me convertí en su confidente, su asistente, su terapeuta, su hombro en el que llorar y todo menos su hija. Le dije: 'Ya no quiero que trabajemos juntas. Solo quiero que seas mi madre'".

Según rememoró la intérprete, la respuesta de su progenitora fue tajante: "Me debes una", tras lo cual se marchó interrumpiendo el contacto.

Por su parte, Lesley ya había defendido con anterioridad su postura de alejamiento tras la publicación del libro autobiográfico de la actriz.

En declaraciones al portal Page Six, la madre de la artista afirmó que la decisión de romper lazos fue estrictamente personal: "Tras 20 años de trauma, seguí el consejo de los profesionales y opté por el contacto cero".

"Como bien saben muchos padres de niños que trabajan en el mundo del espectáculo, todos estamos demasiado familiarizados con la dolorosa observación de los caminos autodestructivos que a veces eligen".

A pesar de las reticencias de su círculo cercano, Hayden Panettiere había pasado gran parte de sus últimos meses con Brian Hickerson, con quien se encontraba conviviendo en el momento del fallecimiento.

Según reveló el portal TMZ, la pareja había retomado su noviazgo, aunque decidieron mantener el acercamiento en el ámbito privado debido a que el equipo profesional de la artista consideraba que esa relación resultaba "mala para el negocio".