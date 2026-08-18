Shakira viaja al Chocó y anuncia que reconstruirá la universidad y 10 colegios afectados por el terremoto

Shakira, junto a Howard Graham Buffett, durante su visita a varias zonas devastadas por el terremoto de Colombia. Efe

La cantante colombiana Shakira anunció este lunes que reconstruirá la Universidad Tecnológica del Chocó, dañada por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, y que junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett impulsará la construcción de diez nuevos colegios en el departamento.

"Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó (...) Howard va a ayudarnos con (la Fundación) Pies Descalzos a construir 10 escuelas nuevas en el Chocó, por eso era tan importante traerlo, por eso era tan importante venir hoy", dijo Shakira a periodistas en una visita con Buffett a Quibdó, capital del Chocó.

La cantante señaló que "cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir".

Shakira explicó que por iniciativa suya, el movimiento Global Citizen aportará 500.000 dólares y la promotora de conciertos Live Nation dará otros 500.000, para un total de un millón de dólares que serán destinados a la reconstrucción de las escuelas destruidas por el terremoto.

La artista también hizo un llamamiento a los Gobiernos de Canadá, Japón y Reino Unido, así como al sector privado y a otras fundaciones, para que se sumen a los esfuerzos de recuperación del Chocó.

Una deuda con el Chocó

Durante su visita, Shakira aseguró que el departamento arrastra una "deuda histórica" y advirtió de que la emergencia no debe terminar cuando pase la atención inicial de la tragedia, que en el Chocó deja al menos 13 personas muertas, miles de damnificados y centenares de viviendas y otras edificaciones destruidas o dañadas.

"Lo que más me preocupa es que después de que pase el estado de emergencia (...) queden tantas personas en el olvido y damnificadas y nuestros niños no puedan volver al colegio", afirmó.

La cantante destacó además el trabajo que desarrolla desde hace 22 años en el Chocó la Fundación Pies Descalzos, que ha permitido graduar a unos 400 estudiantes, de los cuales el 70% ha continuado sus estudios en la universidad.

Shakira viaja al Chocó

Shakira recorrió junto a Buffett algunas de las zonas afectadas de Quibdó y visitó el Colegio Tecnológico Industrial Carrasquilla, el más grande del departamento, donde saludaron a niños que los esperaban y a la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi.

Howard Buffett, a quien Shakira definió como su "buen amigo", es hijo de Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, y ha destinado más de 160 millones de dólares a Colombia desde 2008, principalmente a iniciativas de desarrollo rural, infraestructura, sustitución de cultivos ilícitos, desminado y educación.

El terremoto de magnitud 7,4 deja al menos 304 fallecidos cuyos cuerpos ya fueron entregados al Instituto de Medicina Legal (IML) para su identificación, mientras que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) contabiliza 4.147 heridos y 194 desaparecidos, así como numerosos edificios derrumbados o con graves daños en su estructura.