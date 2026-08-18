Muere a los 57 años Mathilde Favier, directora de relaciones públicas de Dior, junto a su marido en un accidente

Terrible noticia la que se ha conocido este martes, 18 de agosto: la directora de relaciones públicas de la línea femenina de Christian Dior, Mathilde Favier, y su marido, el influyente productor cinematográfico Nicolas Altmayer, han fallecido en un trágico accidente de coche.

El suceso ha tenido lugar este pasado lunes, día 17, en las proximidades de la localidad de Thouars, al noroeste de Poitiers. La repentina pérdida de ambos ha causado un profundo impacto en los círculos más selectos de la capital francesa, donde formaban una de las parejas más respetadas.

Según los datos de la investigación proporcionados por la fiscalía de Niort y ratificados por el fiscal adjunto Nicolas Leclainche, el siniestro mortal se ha producido en torno a las 16:00 horas en la carretera departamental 938, a su paso por el término municipal de Airvault.

El automóvil en el que se desplazaban Favier y Altmayer ha colisionado de forma frontal contra un camión, que circulaba en sentido contrario en el momento en que realizaban una maniobra de adelantamiento.

En estos momentos, las autoridades galas mantienen abierto un procedimiento por homicidio involuntario para esclarecer la totalidad de los pormenores y las causas del accidente.

Inconfundible por su elegancia y poseedora de una agenda de contactos extraordinaria, Mathilde Favier fue una presencia imprescindible en los front rows de la Semana de la Moda de París, y un gran puente de unión entre la casa Dior y las personalidades más cotizadas del planeta.

El matrimonio. Redes Sociales

Tras incorporarse a la maison hace más de una década procedente de la firma Prada, Favier revolucionó el concepto tradicional del departamento de comunicación y relaciones públicas. Su labor trascendía la simple cesión de vestidos de alta costura para las grandes alfombras rojas.

Su filosofía buscaba arropar a las celebridades e integrarlas como parte de la propia estructura familiar de la firma, cuyo rumbo creativo lidera Jonathan Anderson.

Su trato cálido y personalizado la consagró como una figura fundamental dentro de la crónica social y la aristocracia europea.

En este ámbito, Favier mantenía una estrecha amistad con destacadas embajadoras de la casa como Beatrice Borromeo (41) y Sassa de Osma (38), con quienes era habitual verla compartir cenas de gala, eventos privados y desfiles.

Su vinculación con la moda arrancó en su juventud junto a su hermana, Victoire de Castellane -actual directora creativa de la división de joyería de Dior-, y su pasión por la cultura francesa la llevó a publicar en 2024 el libro Mathilde à Paris (editado en habla inglesa como Living Beautifully in Paris).

Una obra autobiográfica en la que desgranaba los secretos y el estilo de vida de la capital junto a amigas íntimas como la ex primera dama Carla Bruni.

Alud de condolencias

El impacto por su fallecimiento ha provocado un alud inmediato de reacciones en la industria. Delphine Arnault, presidenta y directora ejecutiva de Christian Dior, emitió un emotivo comunicado para despedir a su colaboradora: "Mathilde amaba la vida con pasión".

"Con su muerte, Dior pierde a una profesional increíble, y yo he perdido a una amiga fiel. Su optimismo y su valentía eran dignos de admiración. Vamos a extrañar su sonrisa y su talento. Me siento profundamente triste hoy", agrega Arnault.

Culmina su mensaje: "Mis pensamientos están con sus hijos, su madre, sus hermanas, su familia, sus amigos y su equipo, a quienes ella quería tanto".

Por su parte, el diseñador Jonathan Anderson ha compartido también su pesar a través de las redes sociales: "Hemos perdido a la persona más amable, generosa y feliz. Te vamos a extrañar profundamente. Mis pensamientos están con tu familia. Con amor, Jonathan Anderson".

A los homenajes se han sumado cineastas como Xavier Dolan -"Mathilde, qué injusticia, qué absurdo"- y diseñadores como Simon Porte Jacquemus, quienes han dejado constancia de su pesar por la trágica pérdida.

Nicolas Altmayer, un pilar del cine francés

A su lado en la vida y en el fatídico accidente, Nicolas Altmayer, nacido en 1965, representaba a uno de los nombres fundamentales del cine europeo contemporáneo. En 1996 fundó junto a su hermano Éric la prolífica compañía Mandarin Cinéma, convirtiéndose en un productor de referencia.

A lo largo de su dilatada trayectoria profesional respaldó más de 70 proyectos cinematográficos y cosechó múltiples nominaciones a los Premios César.

Altmayer destacó por su capacidad para combinar grandes éxitos comerciales de taquilla con propuestas de cine de autor de elevado prestigio.

Entre los títulos más emblemáticos de su filmografía figuran la popular saga OSS 117, los aclamados largometrajes Frantz, Joven y bonita y Mon crime, así como las recientes y aplaudidas producciones Monsieur Aznavour y Les caprices de l'enfant roi.