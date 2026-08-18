Carlo Agostinelli, hijo de Mathilde Favier, roto de dolor tras su muerte: "Me duele el corazón. Nada tiene sentido"

La noticia ha impactado sobremanera en el sector de la moda y el cine este martes, 18 de agosto: la directora de relaciones públicas de Christian Dior, Mathilde Favier, y su marido, el productor cinematográfico Nicolas Altmayer, han fallecido en un accidente de coche.

Ella ha perecido a los 57 años; él, a los 61. Cuentan las crónicas que el accidente mortal tuvo lugar en las proximidades de la localidad de Thouars, al noroeste de Poitiers. El coche en el que viajaba el matrimonio fue embestido por un camión.

A falta de más datos, no se descarta el homicidio involuntario. Mathilde Favier estaba casada en terceras nupcias. Junto a Altmayer no tenía descendencia.

Sí la tuvo, en cambio, con su primer marido. Fruto de aquella unión con el financiero Robert Agostinelli nacieron sus dos hijos: Héloïse Agostinelli y Carlo Agostinelli. Estos hijos hoy, como es natural, están rotos, deshechos, destrozados. Se les ha ido su madre, el pilar de sus vidas.

Y de esa forma tan terrible e inesperada. En las últimas horas, Carlo ha roto su silencio a través de sus redes sociales, con una durísima carta. "Mamá. Me duele el corazón y siento la mente nublada", comienza el escrito.

"Nada tiene sentido, y me cuesta imaginar cómo llegará a tenerlo algún día. Eras la encarnación de la vida, la definición de la alegría y mucho más de lo que las palabras podrían expresar jamás. Amaste y fuiste amada con una profundidad que creo que ninguno de nosotros llegará a comprender".



"La vida sigue caminos impredecibles y misteriosos, pero, tal como siempre me enseñaste, confiaré en el plan de la vida y en el destino, dejando que lo demás siga su curso", prosigue Carlo el texto más duro de su vida.



"Lo único que puedo decir por ahora es gracias. Gracias por ser un ejemplo increíble. Gracias por inculcarme los valores que formarán parte de mi esencia para siempre".

Carlo, abrazando a su madre. Redes Sociales

"Gracias por ser la definición de lo que debe ser una madre, y mucho más. Fuiste nuestra superheroína, y siempre lo serás".



"Soy fuerte porque tú me enseñaste a serlo. Heloise está conmigo, y siempre lo estará. Tu querida familia -tus hermanas, tu madre, tus sobrinos y sobrinas- y todos los amigos que te amaron profundamente estamos unidos, apoyándonos mutuamente, y así seguiremos siempre".

Mathilde Favier junto a sus dos hijos. Redes Sociales

"Pasaste la vida rodeándonos de amor, y ese amor es lo que nos mantendrá unidos ahora. No tienes que preocuparte por nosotros, mamá. Cuidaremos los unos de los otros, tal como tú siempre cuidaste de todos nosotros. Me aseguraré de que así sea".



Escribe Agostinelli que atesora y guarda de su madre valiosísimas lecciones: "Llevaré conmigo cada lección que me enseñaste durante el resto de mi vida, y haré de mi existencia un homenaje para que te sientas orgullosa. Haré que todo lo que me diste, todo lo que me enseñaste y cada sacrificio".

"Esa es mi promesa para ti y para el mundo. Descansa en paz, Mamounette. Te amaré siempre, hasta que volvamos a encontrarnos", concluye.

Mathilde Favier y el amor

Mathilde Favier fue una mujer que amó intensamente. Contrajo su primer matrimonio con el financiero estadounidense Robert Agostinelli, con quien tuvo dos hijos.

La relación la vinculó además a destacados círculos internacionales de las finanzas, la moda y la alta sociedad; posteriormente, la pareja se separó y Agostinelli volvió a casarse.

Más tarde, Favier se casó con Antoine Meyer, aunque ese matrimonio terminó en divorcio; la información pública disponible ofrece pocos detalles sobre la duración de la relación o las razones de la ruptura.

Su tercer marido fue el productor cinematográfico Nicolas Altmayer, con quien inició una nueva etapa sentimental y familiar.

Favier describió esa relación como un amor con vocación de futuro y ambos compartieron su vida en París, además de aparecer juntos en actos de moda y cine.