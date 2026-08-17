Hayden Panettiere sufrió una sobredosis y un paro cardíaco que le causó la muerte, según un audio de la llamada al 911

Este lunes, 17 de agosto, se han conocido los primeros datos sobre las circunstancias del trágico fallecimiento de la actriz Hayden Panettiere.

La artista estadounidense, que se encontraba a escasos días de celebrar su 37º cumpleaños, ha fallecido por una aparente sobredosis y un paro cardíaco, según han publicado diversos medios de comunicación norteamericanos a la espera de la confirmación de nuevos detalles.

Las primeras informaciones sobre el suceso han sido adelantadas por el portal TMZ.

Dicho medio revela la existencia de una llamada de alerta al servicio de emergencias 911 realizada por un conocido de la intérprete solicitando asistencia para una "mujer inconsciente", a quien posteriormente los efectivos identificaron como la actriz.

La alerta médica se registró en torno a la 1:50 p. m. (hora local). Hasta el lugar se desplazaron rápidamente los servicios de asistencia para intentar salvar la vida de Panettiere.

Según recogen las revistas HELLO! y People, los sanitarios aplicaron técnicas avanzadas de reanimación que incluyeron la intubación de la paciente y la administración de medicación específica.

A pesar de los esfuerzos del equipo médico por revertir el cuadro clínico, las maniobras no tuvieron éxito y la actriz fue declarada muerta en el propio lugar de los hechos a las 2:32 p. m. a causa de un paro cardíaco.

Fuentes periodísticas confirman que la grabación de la llamada de emergencia remitida a los servicios de rescate incluye de forma explícita los términos "sobredosis" y "paro cardíaco".

A través de una nota oficial remitida a People, el Departamento de Policía de Greenville relató el desarrollo de la intervención: "Al llegar, se le brindó asistencia médica; sin embargo, la persona, posteriormente identificada como Hayden Panettiere, fue declarada fallecida en el lugar".

El esclarecimiento del caso ha quedado en manos del Departamento de Policía de Greenville, que trabaja de manera coordinada con la Oficina del Médico Forense del Condado de Greenville.

Las autoridades locales han precisado que la causa oficial y definitiva del fallecimiento no se hará pública hasta que los forenses completen el examen de la autopsia.

No obstante, los investigadores han adelantado que la inspección preliminar de la escena no ha arrojado evidencias de criminalidad. "La investigación preliminar no ha revelado indicios de delito ni circunstancias sospechosas", han señalado las fuentes policiales respecto al entorno en el que fue hallada la artista.

Por su parte, el equipo de representación de la actriz confirmó la trágica noticia a la revista HELLO! mediante una breve nota oficial: "Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de nuestra querida Hayden".

La portavocía del entorno de la artista remarcó asimismo que "la investigación está en curso y aún no se ha determinado la causa de la muerte".

La desolación de su familia

La pérdida ha causado una profunda conmoción en el seno familiar. Su padre, Skip Panettiere, ha querido dedicar unas palabras de homenaje al recuerdo de su hija y pedir respeto para abordar este doloroso trance.

"Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron y a los millones que la vieron en pantalla. Pedimos privacidad mientras nuestra familia se toma un tiempo para asimilar esta pérdida inimaginable", postea Skip.

El repentino adiós de Panettiere pone fin de forma prematura a una trayectoria profesional que comenzó cuando era apenas una niña. La actriz dio sus primeros pasos en la interpretación en el ámbito de las producciones televisivas, destacando en ficciones como la célebre telenovela One Life to Live y en la serie Guiding Light.

Su gran salto a la proyección internacional se consolidó en el año 1998 cuando, con tan solo ocho años de edad, prestó su voz a una de las producciones más emblemáticas de la factoría Pixar, la película de animación Bichos: Una aventura en miniatura.