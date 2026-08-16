El féretro de Bonnie Tyler regresa a su casa de Gales 39 días después de su muerte: miles de fans siguen el cortejo

Más de un mes después de su fallecimiento, el cuerpo de Bonnie Tyler por fin descansa en paz. Y en el lugar exacto donde la artista siempre deseaba estar: en su casa.

Las calles de la localidad galesa de Mumbles acogieron el pasado 14 de agosto a miles de seguidores que quisieron rendir homenaje a la cantante durante el traslado de su féretro por algunos de los lugares vinculados a su vida.

Así, varios millares de fans se congregaron en silencio para recibir el féretro de la cantante en su regreso a su antigua residencia de Fernhill, previo al funeral programado para el próximo lunes.

La artista, una de las voces más reconocibles de la música galesa, falleció el pasado 8 de julio a los 75 años en un hospital de Portugal, y será despedida oficialmente el próximo lunes en Swansea.

El cortejo recorrió Newton Road, en Mumbles, mientras numerosos admiradores se concentraban en las inmediaciones para despedir a la intérprete de Total Eclipse of the Heart.

El coche fúnebre, que avanzó entre hileras de flores y cartas dejadas por los vecinos, continuó posteriormente por Mumbles Road antes de que el féretro fuera trasladado de nuevo a su antigua vivienda de Fernhill.

Más tarde, Bonnie Tyler será llevada desde la funeraria William Pressdee hasta su hogar en Llwynderw.

Durante el paso del cortejo, los seguidores dejaron recordatorios en distintos puntos de la calle como muestra de respeto y recuerdo. La presencia de los fans refleja el impacto que la cantante mantuvo durante décadas en su localidad de origen, donde su muerte se ha vivido con especial conmoción.

El lunes, último adiós en Swansea

El homenaje a la cantante tendrá lugar el próximo lunes 17 de agosto a las 12:00 en Swansea Minster St Mary's. La ceremonia estará reservada a familiares, amigos e invitados, por lo que el acceso al templo permanecerá restringido.

Está previsto que el servicio tenga una duración aproximada de una hora. Una vez concluido, el féretro realizará un último recorrido por Skewen, la localidad natal de Bonnie Tyler, alrededor de las 13:20 horas. Después tendrá lugar una ceremonia privada de despedida exclusivamente para la familia.

El recorrido de estos días ha permitido que los admiradores de la artista puedan participar de alguna manera en su despedida antes de que la familia celebre el funeral en la intimidad.

La cantante Bonnie Tyler durante una de sus actuaciones. Geety Images

Una muerte tras semanas de preocupación

La muerte de Bonnie Tyler se produjo después de varias semanas de incertidumbre sobre su estado de salud. Su fallecimiento fue comunicado por su familia y su equipo como algo "inesperado".

El mensaje publicado entonces en la página web oficial de la artista señalaba: "La familia y el equipo de Bonnie lamentan profundamente anunciar que Bonnie falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada".

La cantante había sido ingresada en mayo en un hospital de Faro, ciudad portuguesa donde residía, para someterse a una operación con carácter urgente.

En aquel momento, su entorno informó de que la intervención había salido bien: "Lamentamos mucho anunciar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, Portugal, donde reside, para una cirugía intestinal de urgencia. La operación fue un éxito y ahora se está recuperando. Sabemos que toda su familia, amigos y seguidores estarán preocupados por esta noticia y le desean una pronta y completa recuperación".

Dos días después se conoció que los médicos habían inducido a Tyler a un coma para "facilitar su recuperación". En junio, su equipo comunicó que la cantante ya había salido del coma, aunque permanecía "muy grave y en cuidados intensivos".

La evolución, según sus allegados, estaba siendo positiva, pero lenta. "Aunque su estado está mejorando, es un proceso lento", explicaron entonces. "Sus médicos confían en que se recuperará bien, pero llevará tiempo". Finalmente, Bonnie Tyler falleció el 8 de julio.

Bonnie Tyler, en una entrevista en la televisión británica, en febrero de 2026. GTRES

Una carrera marcada por éxitos

La trayectoria de Bonnie Tyler se extendió durante décadas y estuvo marcada por canciones que terminaron convirtiéndose en clásicos internacionales. Entre sus grandes éxitos figuran It's a Heartache, Holding Out for a Hero y, especialmente, Total Eclipse of the Heart.

Precisamente esta última canción continúa sumando cifras millonarias décadas después de su lanzamiento y recientemente superó los mil millones de reproducciones en Spotify.

Más allá de sus éxitos internacionales, quienes se han acercado estos días a las calles de Mumbles y Swansea han querido recordar también a la mujer que permaneció vinculada a sus raíces galesas.

El cortejo ha servido como primer gran homenaje público a una artista que, pese a alcanzar fama mundial, mantuvo siempre una estrecha relación con la tierra en la que nació.