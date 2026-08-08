Orlando Bloom y la modelo Luisa Laemmel, de vacaciones en Mallorca en el yate de 400 millones de David Geffen

El verano del star system internacional continúa regalándonos estampas de auténtico cine, estampas donde el lujo náutico parece ser el gran protagonista.

Mientras la crónica social aún colecciona las imágenes de su expareja, Katy Perry (41) disfrutando de unas recientes y muy comentadas vacaciones en las costas de St. Tropez junto al ex primer ministro canadiense Justin Trudeau (54), Orlando Bloom (49) ha preferido el encanto mediterráneo de las Islas Baleares.

El actor británico y su actual pareja, la modelo suiza Luisa Laemmel (28), han elegido las aguas de Mallorca para regalarle una pausa a sus agendas.

Orlando Bloom y su novia, la modelo suiza Luisa Laemmel, en la cubierta del megayate de David Geffen. GTRES

Desembarco en el Port de Sóller

La pareja ha sido vista llegando al pintoresco Port de Sóller. Allí les aguardaba su majestuoso alojamiento flotante: el Rising Sun, uno de los megayates más grandes, exclusivos y codiciados del planeta, propiedad del magnate de la industria musical y cinematográfica David Geffen y valorado en unos 400 millones de dólares (unos 364 millones de euros).

Tras aterrizar en la isla a bordo de un avión privado, Bloom y Laemmel se trasladaron en vehículo directamente hasta la costa mallorquina.

Fiel a su estilo desenfadado, el protagonista de Piratas del Caribe y El Señor de los Anillos apostó por un estilismo veraniego y relajado, rematado con gorra y gafas de sol. Por su parte, la modelo suiza lució radiante con un top negro de tirantes, una falda de inspiración bohemia y su melena al aire.

Una vez en el puerto, la pareja subió a bordo del Rising Sun, que permanecía plácidamente fondeado en la bahía.

Orlando Bloom, y su novia, la modelo suiza Luisa Laemmel se relajan estos días en la costa balear. GTRES

Un yate de 138 metros de eslora

El barco, por cierto, es una verdadera mole flotante. Pura ingeniería de vanguardia.

Entre sus prestaciones, cabe destacar sus dimensiones de vértigo. Sus 138 metros de eslora y 19 metros de manga lo posicionan como el sexto yate más grande del mundo.

El navío fue encargado inicialmente por Larry Ellison (fundador de Oracle), su dueño original. Inicialmente, este compartió la propiedad al 50% con Geffen hasta que, en 2010, el magnate le compró la mitad restante. Desde entonces suele invitar a navegar a personalidades de primer nivel como Barack y Michelle Obama, Tom Hanks, Leonardo DiCaprio o el propio Orlando Bloom.

Está diseñado por el célebre estudio Jon Bannenberg, con interiores contemporáneos a cargo de Laura Seccombe.

En lo relativo a su potencia, es inigualable. Equipado con cuatro motores MTU que suman 50.000 CV, alcanza una velocidad máxima de 28 nudos (52 kilómetros por hora).

Todo ello sin dejar de lado el lujo de cinco estrellas. El Rising Sun alberga capacidad para 16 invitados y hasta 45 miembros de tripulación.

En su interior no faltan encimeras de ónix, baños con jacuzzi, gimnasio, spa con sauna, bodega de vinos y hasta su propio cine privado con pantalla de plasma.

Orlando Bloom y su novia, la modelo suiza Luisa Laemmel, en Mallorca. GTRES

Mallorca: refugio estival de las grandes fortunas

El enclave elegido por la estrella del cine no puede ser más idílico. El Port de Sóller, resguardado en su hermosa bahía y conectado por tranvía histórico con el pueblo a los pies de la Serra de Tramuntana (Patrimonio Mundial de la UNESCO), ha pasado de ser una modesta villa pesquera a uno de los puntos neurálgicos del turismo más exclusivo.

Entre sus empinadas calles del barrio de Santa Catalina, sus miradores sobre el mar y su gastronomía marinera, famosa por sus arroces y mariscos frescos, el puerto ofrece la mezcla perfecta de privacidad y belleza natural.

Con este viaje, el actor consolida su romance con Luisa Laemmel. Tras sus sonadas relaciones pasadas con la también modelo Miranda Kerr y la cantante Katy Perry, Bloom parece haber encontrado la calma junto a la modelo suiza.

Ambos comparten su pasión por la naturaleza, los deportes al aire libre y un estilo de vida saludable. Y, hasta la fecha, mantienen un perfil relativamente discreto en sus escapadas.