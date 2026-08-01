Priscilla Presley, fugaz visita a España a sus 81 años: pacto con su nieta, renuncia al patrimonio de Elvis y juicio de 50 millones

La que fuera esposa del rey del 'rock and roll', inmersa en una tormentosa vorágine personal y judicial, ha visitado Mallorca. Más información: De los Casiraghi a Jennifer Aniston o Priscilla Presley: el extraordinario desembarco de 'celebrities' en Mallorca e Ibiza

A pesar de ser la depositaria viva de uno de los mitos más grandes de la historia de la música contemporánea, su presencia en suelo español ha discurrido con una sorprendente discreción.

Priscilla Presley (81 años) aterrizó el pasado jueves, 30 de julio, en el aeropuerto de Palma de Mallorca para convertirse en la estrella de la 14ª edición de la Remus Lifestyle Night, una de las citas estivales más exclusivas del calendario balear, celebrada en el hotel Hilton Mallorca Galatzó.

Recibida a pie de pista con un espectacular ramo de flores por el célebre promotor inmobiliario alemán Marcel Remus, la exesposa del 'Rey del Rock' volvió a proyectar su magnetismo ante las cámaras.

Todo ello en un momento en que la atención mediática sobre su figura ha vuelto a cotizar al alza gracias al reciente éxito del largometraje Priscilla, dirigido por Sofia Coppola.

Priscilla Presley, que fue mujer de Elvis Presley, se trasladó a Mallorca para asistir, el pasado jueves 30 de julio, a 14ª edición de la Remus Lifestyle Night. GTRES

Durante la velada en la isla, la actriz y empresaria estadounidense compartió protagonismo con otros rostros internacionales y nacionales de primer nivel, como la presentadora holandesa Sylvie Meis, la actriz británica Mischa Barton y Mónica Cruz.

Sin embargo, detrás de la imagen sofisticada y el ambiente festivo de la isla, el paso de Priscilla Presley por España coincide con una etapa convulsa en su vida privada. Una en la que se entrelazan batallas judiciales millonarias, la reconstrucción de los puentes familiares y el complejo reparto del legado de Elvis.

Batalla judicial de 50 millones

A pesar de buscar la tranquilidad en esta etapa de su vida, sobre la actriz pesa una sombra legal de enormes proporciones.

En los tribunales del estado de Florida sigue plenamente abierto un litigio multimillonario iniciado por sus exsocios comerciales, Brigitte Kruse y Kevin Fialko, quienes le reclaman 50 millones de dólares alegando incumplimiento de contrato, fraude e incursión en enriquecimiento injusto.

La demanda llegó a generar un escándalo mediático al incluir alegaciones sobre las complejas decisiones médicas adoptadas durante el fallecimiento de su hija, Lisa Marie Presley, en enero de 2023.

Frente a esta ofensiva, la estrategia de la exesposa del cantante ha sido contundente. Sus abogados han presentado diversas mociones para desestimar el caso por considerarlo una maniobra de extorsión y una represalia comercial.

Al mismo tiempo, Priscilla ha interpuesto una demanda cruzada acusando a Kruse y Fialko de abuso financiero a personas mayores, sosteniendo que ambos se aprovecharon de su estado de vulnerabilidad y duelo tras la trágica pérdida de su hija para hacerle firmar acuerdos desajustados y desviarle fondos.

A día de hoy, la causa continúa su curso procesal sin que exista sentencia firme ni pacto extrajudicial.

Riley Keough, nieta de Elvis Presley, en Nueva York, en 2025. GTRES

La paz familiar con su nieta, Riley Keough

El fallecimiento de Lisa Marie desató inicialmente una grave crisis familiar por el control de la herencia que enfrentó a Priscilla con su nieta, la actriz Riley Keough. Afortunadamente, tras meses de alta tensión en los juzgados, ambas partes lograron sellar una paz definitiva que ha devuelto la armonía al clan.

La concordia entre ellas llegó a gracias a un acuerdo económico relativamente aséptico. Riley Keough aceptó abonar a su abuela una suma única de 1 millón de dólares, además de 400.000 dólares destinados a cubrir sus gastos legales.

A cambio de esta compensación, Priscilla Presley renunció oficialmente a cualquier reclamación sobre la titularidad del fideicomiso familiar (Prometheus Trust), respaldando que su nieta asumiera el rol de albacea ejecutiva única sin oposición.

Por último, dentro del acuerdo se blindó una cláusula de alto valor afectivo. Priscilla conserva el derecho a ser enterrada en los jardines de Graceland, junto al cuerpo de quien fue su marido, Elvis Presley, y el de su hija Lisa Marie.

Ambas han calificado aquel enfrentamiento como un lamentable desacuerdo fruto de la conmoción del luto. Por suerte, lograron normalizar por completo su relación familiar sin que se abrieran nuevas heridas.

Priscilla Presley, con su hija Lisa Marie, fallecida en 2023 a los 54 años. GTRES

La titularidad de Graceland y el fideicomiso

Ahora bien, tras la firma del acuerdo judicial entre abuela y nieta, muchos aún se preguntan: ¿En manos de quién está hoy el imperio del 'Rey'?

Cabe recordar que, tras el deceso de Lisa Marie Presley, los herederos de Elvis son los nietos del cantante: Riley Keough, fruto de su matrimonio con el músico Danny Keough; y las mellizas Harper Vivienne Ann Lockwood y Finley Aaron Love Lockwood, nacidas el 17 de octubre de 2008, fruto de su matrimonio con el productor musical Michael Lockwood.

El segundo hijo de Lisa Marie, Benjamin Keough, nacido en 1992, (también de su matrimonio con Keough), falleció trágicamente en 2020 a causa de un suicidio.

Tras el pacto, el entramado empresarial y patrimonial derivado del mito de Elvis Presley ha quedado delimitado bajo un esquema muy preciso.

Riley Keough es hoy la única propietaria y administradora absoluta de Graceland. También es la fideicomisaria principal de los bienes de su madre tras su muerte.

Asimismo, ostenta la tutela legal sobre los derechos financieros que corresponden a sus hermanas menores, las gemelas Harper y Finley Lockwood, de 17 años de edad.

Priscilla ha quedado desvinculada de la toma de decisiones ejecutivas, aunque percibe un estipendio anual como asesora institucional del legado.

Elvis Presley durante un concierto.

La explotación de la marca 'Elvis'

El control comercial global sobre el nombre, la imagen y la gestión del sello de Elvis no pertenece en exclusiva a la familia, sino a la multinacional Authentic Brands Group (ABG).

Esta gran corporación es la encargada de negociar las licencias de merchandising, proyectos cinematográficos y espectáculos globales.

Mientras que gran parte del catálogo musical grabado por Elvis antes de 1973 fue vendido en su día por el mánager "Coronel" Parker a la discográfica RCA, todas las regalías generadas por derechos de autor posteriores, los ingresos por visitas e itinerarios en Graceland y las licencias comerciales fluyen directamente al fideicomiso familiar controlado por Riley Keough en beneficio propio y de sus dos hermanas.

Priscilla y Elvis Presley el día de su boda. Getty Images Getty Images

Empresaria tras la sombra de Elvis

La historia de Priscilla con Elvis Presley arrancó en 1959 en Alemania, cuando ella tenía apenas 14 años y el cantante cumplía el servicio militar.

Aquel noviazgo derivó en una de las bodas más mediáticas del siglo XX, celebrada en Las Vegas en 1967, y en el nacimiento de su única hija en común, Lisa Marie.

Tras su divorcio en 1973, motivado por el desgaste del sofocante estilo de vida del músico y sus infidelidades, Priscilla logró forjar una identidad profesional propia.

Lejos de quedar relegada a la categoría de "exmujer de", se formó como actriz y protagonizó sonados éxitos en la pantalla grande y pequeña, destacando su papel de Jenna Wade en la mítica serie Dallas y su inolvidable trabajo cómico en la saga Agárralo como puedas (The Naked Gun).

Paralelamente, asumió la presidencia de Elvis Presley Enterprises (EPE), convirtiendo la mansión de Graceland en una de las atracciones turísticas más rentables y visitadas de Estados Unidos.

En la actualidad, Priscilla Presley reside de forma habitual en Los Ángeles, volcada en proyectos de consultoría de estilo, apariciones institucionales y el patrocinio de diversas causas benéficas y de protección animal.

Como broche final a su paso por España, la propia Priscilla Presley dejaba hace tan solo unas horas en sus redes sociales una sincera reflexión que sintetiza el convulso mapa emocional que atraviesa.

Tras una vida marcada por el escrutinio público, pérdidas y batallas legales, ha querido dejar claro cuáles son sus verdaderas prioridades.

"Siento que en este momento de mi vida lo he visto todo, he sufrido mucho y he aprendido de ello. Solo quiero vivir la vida, ayudar a quien lo necesite, incluso si es un animal, y eso es lo que me hace feliz", ha expresado.

Una declaración rotunda con la que la exesposa del 'Rey del Rock' se vuelca en aquello que realmente le reconforta: la lealtad de sus "amigos" (que "lo son todo para mí"), la "empatía" y la protección de los más vulnerables.