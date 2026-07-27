Las claves del llamativo cambio de imagen de Vinícius Jr. sin pasar por el quirófano y su recuperación exprés

El cambio de imagen de Vinícius Jr. (26 años) no ha pasado desapercibido. En las últimas semanas, el delantero del Real Madrid se ha convertido en el centro de todas las miradas por una notable transformación en sus facciones.

El brasileño habría recurrido a un innovador tratamiento de "naturalización facial" para estilizar sus rasgos y mejorar la calidad de su piel sin perder su esencia.

Pero, ¿qué se ha hecho exactamente el astro madridista? ¿Se trata de un paso por el quirófano o de retoques sin cirugía? El doctor Diego Prada, médico estético de Clínicas Dorsia, desgrana las claves de esta técnica que triunfa entre los VIPs.

"Todo apunta a un abordaje no quirúrgico. Lo que se ha descrito es una naturalización facial, también llamada armonización facial", aclara el especialista.

Este procedimiento no consiste en una única intervención, sino en un traje a medida que combina diferentes técnicas inyectables y aparatología avanzada de vanguardia.

El futbolista tras su tratamiento estético. Gtres

A diferencia de las cirugías tradicionales, este método busca rejuvenecer y embellecer trabajando el rostro en su totalidad. Uno de los puntos clave del tratamiento del futbolista ha sido la "reestructuración de los ligamentos faciales".

Aplicando ácido hialurónico en planos profundos, se logra dar soporte a los tejidos y proyectar las facciones de forma estratégica, explica el doctor.

Se ha mejorado la proyección del mentón y se ha hecho un marcaje mandibular. El tercio inferior del rostro es fundamental para la masculinidad. El retoque en el mentón y la definición del arco mandibular consiguen equilibrar las proporciones y estilizar el perfil.

Además de los tratamientos inyectables, el procedimiento descrito incluye tecnologías destinadas a mejorar la piel y el contorno facial: “En este caso hablaríamos de láseres enfocados al rejuvenecimiento y al tensado de la piel, que pueden ayudar a mejorar la calidad cutánea”, indica el Dr. Prada.

Recuperación exprés y resultados naturales

Una de las grandes ventajas de este tratamiento, y la razón por la que encaja a la perfección en la apretada agenda de un deportista de élite, es el tiempo de recuperación. "Suele ser muy sencilla. Puede aparecer algo de inflamación, pero no supone un problema importante", señala el especialista de Clínicas Dorsia.

En cuanto a la duración, los resultados del ácido hialurónico son temporales, mientras que los bioestimuladores de colágeno ofrecen efectos semipermanentes, ya que la red de colágeno generada por la propia piel se mantiene en el tiempo.

El paso al frente de la estrella del Real Madrid refleja una realidad cada vez más asentada en la sociedad. El cuidado personal ha dejado de ser terreno exclusivo de las mujeres.

El futbolista con el doctor que le ha operado. Redes sociales

"La medicina estética masculina ha dejado de ser un tabú. Actualmente tenemos aproximadamente un 30% de pacientes masculinos en consulta", revela el doctor Prada.

El objetivo del hombre actual no es transformar drásticamente su cara ni perder su identidad, sino proyectar una imagen fresca, descansada y en total armonía. Un equilibrio que Vinícius Jr. ha sabido encontrar para deslumbrar tanto dentro como fuera del campo.

El retoque de Vinícius Jr. se llevó a cabo en Brasil, durante sus vacaciones tras el Mundial 2026. El profesional a cargo fue el Dr. Alessandro Alarcão, un reconocido dermatólogo y especialista en estética. Según varios medios, el doctor voló exclusivamente desde Miami a Brasil para atender de forma personalizada al delantero del Real Madrid.