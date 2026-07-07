Mark Seed, el misterioso wedding planner de lujo que ha organizado la boda de Taylor Swift en el Madison Square

Ha sido una de las grandes bodas de los últimos tiempos, llegándose a comparar incluso con el 'sí, quiero' de Diana de Gales y Carlos de Inglaterra (77 años). Taylor Swift (36) y Travis Kelce (36) se han casado este fin de semana en el Madison Square Garden en Nueva York ante más de 1.000 invitados.

Ha sido uno de esos días para recordar toda la vida. No solo para los novios. Los asistentes han sido testigos de uno de los mayores espectáculos románticos jamás vividos. El estadio más famoso del mundo se transformó en un bucólico jardín con un castillo gigante en medio donde los novios intercambiaron sus votos.

Mark Seed, el famoso organizador de eventos de lujo, fue la persona que lo hizo posible. El misterioso wedding planner se encargó de cumplir los deseos de la estrella de la música para que todo estuviera como Taylor había soñado para su gran día.

💍 El Daily Mail filtró imágenes de adentro de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce



En la segunda pueden verse cuadros de la pareja, entre los cuales se encuentra una foto en el show argentino del Eras Tour pic.twitter.com/ti6BUScXLy — Fefe (@fedeebongiorno) July 4, 2026

"Es difícil imaginar que un lugar tan grande y una boda con semejantes estrellas pudiera sentirse tan personal y tan íntimo", dijo Robin Roberts, presentador del programa matutino Good Morning America, que fue uno de los invitados a la boda.

La elección de Mark no fue casual. Su perfil bajo, su obsesión por la privacidad y su experiencia con celebraciones de alto nivel lo convirtieron pronto en el candidato perfecto para esta celebración.

Taylor conocía ya su trabajo, pues había asistido como invitada al enlace matrimonial de Margaret Qualley (31) con Jack Antonoff (42) en Nueva Jersey en 2023, organizado por él.

Las bodas de Jennifer Lawrence (35) y Cooke Maroney (42) en Rhode Island en 2019, y la de Billie Lourd (33) y Austen Rydell (33) en Cabo San Lucas en 2022, también tienen su sello.

De hecho, esta última ceremonia fue la que granjeó a Seed su fama internacional definitiva al convertir una playa prácticamente virgen en un escenario de lujo para una ceremonia privada, demostrando su capacidad para llevar a cabo grandes montajes.

Taylor Swift y Travis Kelce. Geety Images

A diferencia de otros organizadores de lujo, Mark Seed no tiene redes sociales ni cuenta con un portfolio público. Es extremadamente reservado y en su página web solo aparece un número de teléfono para contactar con él y su equipo.

People destaca que mantiene una relación casi invisible con el foco mediático, algo poco común en un sector en el que muchos organizadores exhiben sus trabajos como parte de su marca personal.

Esa actitud ha encajado perfectamente con la manera en la que se ha gestado la boda de Swift y Kelce. Sin confirmación oficial de ningún tipo, todo se ha desarrollado con total discreción y secretismo.

Además, Taylor Swift necesitaba a alguien acostumbrado a trabajar bajo presión. Con un evento que reúne a cientos de invitados, estrictas medidas de seguridad y una atención mediática sin precedentes, el organizador de eventos que escogiera tenía que ser capaz de mantener los nervios a raya.

Precisamente uno de los rasgos que destacan de él es su tranquilidad. La actriz y productora Sam Ressler se casó con Jason Borg, de la firma de inversión y desarrollo inmobiliario Terrace Group Holdings, en 2022, y habló de su experiencia al contratar a Mark para su boda en Vogue: "Hizo que todo fuera tan fácil, divertido y sin contratiempos. Es un genio y tiene una energía muy relajada".

"Además, es incapaz de entrar en pánico. Puede dimensionar cualquier problema y poner las cosas en perspectiva. Realmente entiende que esto debería ser simplemente una celebración del amor y una experiencia divertida de planificar".

'Just married'

Poco después de las siete de la tarde del pasado viernes, una pantalla en la entrada del Garden lucía el mensaje "JusT&T Married" (recién casados, con las iniciales de la pareja) y el representante de Swift, Tree Paine, confirmaba a los medios el enlace.

"Taylor y Travis no tuvieron damas de honor ni padrinos. En su lugar, su hermano Austin Swift fue el Hombre de honor de Taylor, y (su hermano) Jason Kelce fue el Mejor hombre de Travis. La ceremonia unió a las dos familias y fue oficiada por su amigo Adam Sandler", dijo en un comunicado la publicista de ella.



También se puso fin a los rumores sobre el vestido de la novia, revelando que era de alta costura de Christian Dior y diseñado por su director creativo Jonathan Anderson, quien también firmaba el traje del novio, y que había "colaborado de cerca" con ambos para su día especial.



"Es el primer vestido de novia de alta costura del diseñador para una celebridad de talla mundial. Los zapatos de ambos fueron creaciones personalizadas de Christian Louboutin y la novia llevó joyas de Cartier", abundó.

Empire State iluminado por la boda de Taylor Swift. Geety Images

Al caer la noche, el Empire State se iluminó de color azul en honor a la tradición nupcial para ser el "algo azul" de la novia, según anunció el monumento en sus redes sociales.

Entre los invitados destacaron Brad Pitt y su novia Ines de Ramon; Jennifer Lopez; Selena Gomez; Bradley Cooper y su novia Gigi Hadid; Emma Stone; Reese Witherspoon o Dakota Johnson.