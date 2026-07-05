Michael Douglas, 'embajador' de Mallorca a sus 81 años en un divertido vídeo: "Os recomiendo un museo increíble"

Michael Douglas (81 años) es un enamorado confeso y absoluto de Mallorca. Una isla en la que lleva cuatro décadas disfrutando de sus vacaciones de verano. Y desde donde ha lanzado un mensaje que lo ha convertido en un improvisado embajador de turismo.

El actor estadounidense, considerado para muchos un "mallorquín de adopción", se ha tomado tan en serio su papel de representante que ya promociona los tesoros de la isla con la misma pasión que un guía local.

A través de un espontáneo vídeo grabado desde su refugio mediterráneo, el intérprete ha compartido con sus dos millones de seguidores en todo el mundo una recomendación muy personal que ha despertado las sonrisas de sus fans por su frescura y naturalidad.

"Esto es verano de verdad"

Mirando a cámara de tú a tú, con el viento despeinando su melena blanca y el azul del Mediterráneo de fondo, el actor ha saludado a sus seguidores con un entusiasmo contagioso.

"Bueno, ya estamos en julio y esto es verano de verdad. Escuchad, si alguno de vosotros viene por aquí a España y va a la isla de Mallorca, os recomiendo encarecidamente un museo increíble llamado Sa Bassa Blanca", dice.

Lejos de la rigidez que pueda mostrar en un photocall o en una producción con fines publicitarios, el actor se deshizo en elogios hacia el enclave de Alcúdia con un tono de lo más cercano.

"Es un museo fabuloso que os hará sonreír y reír, y está dirigido por dos maravillosos amigos míos, Ben Jakober y Yannick Vu; es una auténtica pasada. Así que, por favor, si vais a Mallorca, visitad Sa Bassa Blanca. Gracias", ha destacado.

Michael Douglas, en Mallorca, en una imagen de sus redes sociales. @michaelkirkdouglas

La finca S'Estaca, en Mallorca

Esta declaración de amor no es ninguna sorpresa, ya que Douglas es un apasionado de la isla desde hace nada menos que 36 años.

Fue en 1990, durante su matrimonio con su anterior esposa, Diandra Luker, cuando adquirió la emblemática e histórica finca S'Estaca.

La finca, cuyos terrenos se extienden a lo largo de unas 100 hectáreas, está valorada en unos 30 millones de euros. Y se encuentra en un enclave privilegiado de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, entre las localidades mallorquinas de Deià y Valldemossa.

Michael Douglas intentó venderla en 2014, tras su divorcio, ya que aquella compra dio pie a una particular "telenovela" inmobiliaria tras su divorcio: Diandra se negó en redondo a deshacerse de la mansión, lo que obligó a la expareja a compartir la propiedad en periodos alternos de seis meses durante más de dos décadas.

Una casa valorada en 30 millones

Un incómodo e insólito acuerdo del que el protagonista de Instinto básico por fin logró zafarse en 2021, cuando compró la totalidad de la finca para poder disfrutarla en exclusiva junto a su actual mujer, Catherine Zeta-Jones (56).

Dos años antes, en 2019, había vuelto a poner la propiedad a la venta por 28,9 millones de euros (32,38 millones de dólares), acompañando la operación con un vídeo narrado por él mismo en el que destacaba la privacidad del lugar y su espectacular ubicación sobre un acantilado con acceso directo al mar.

Según las descripciones publicadas, cuenta con entre 10 y 11 dormitorios y otros tantos baños, además de piscina, spa, bodega, biblioteca y sala de cine.

Incluso dispone de senderos de piedra, miradores con vistas al Mediterráneo, olivares, viñedos para la producción propia de vino y hasta una pequeña aldea de pescadores a los pies de la finca.

Su comentada visita a Valldemossa

Cabe destacar que la misma cercanía y sencillez que destila en sus redes sociales es exactamente la misma que demuestra a pie de calle cada vez que aterriza en nuestro país.

Douglas adora mezclarse con la gente local y vivir la isla como un vecino más. En junio de 2025, sin ir más lejos, visitó Menorca, acompañado de su hija Carys.

Entonces, padre e hija se confundieron con la multitud para disfrutar juntos de las fiestas de Sant Joan, en Ciudadela.

Michael Douglas, con su hija Carys, durante una visita a Menorca, en 2025. GTRES

Otro ejemplo de su llamativa cercanía lo dio en julio de 2024, cuando no dudó en presentarse por sorpresa en Valldemossa para asistir a una comida popular para personas mayores de 80 años.

Dejando a un lado el glamour de Hollywood, se sentó a la mesa con los vecinos para compartir confidencias, risas y platos tradicionales con los más veteranos del pueblo. Y es que, además de una estrella mundial, es también un vecino ejemplar y un incondicional de las costumbres españolas.