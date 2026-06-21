Mark Hughes, exjugador del Barcelona, anuncia la repentina muerte de su hijo a los 38 años: "Estamos devastados"

La muerte de Alex Hughes, hijo del exfutbolista del FC Barcelona y entrenador galés Mark Hughes, ha conmocionado al mundo del fútbol británico.

Alex, que desarrolló toda su carrera profesional en los despachos y departamentos técnicos de varios clubes ingleses, ha fallecido de manera repentina a los 38 años por causas que no han trascendido hasta el momento.

La noticia ha sido confirmada por su familia a través de un comunicado difundido por la Asociación de Entrenadores de la Liga Inglesa.

El comunicado de su muerte

El que fuera delantero del FC Barcelona, del Manchester United o del Bayern de Múnich atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida. Junto a su esposa, Jill, ha querido despedirse públicamente de su hijo con unas palabras cargadas de emoción.

"Jill y yo estamos devastados por la repentina e inesperada pérdida de nuestro querido hijo Alex. Era un hijo maravilloso, hermano de Curtis y Xenna, marido entregado de Jessica y padre de sus dos maravillosos hijos, Sebastian y Leonardo. Alex tenía muchos buenos amigos y compañeros. Todos lo echaremos mucho de menos", reza el escrito

La noticia ha generado una enorme oleada de condolencias en el fútbol inglés, especialmente en el Grimsby Town, club donde Alex trabajaba actualmente como responsable de captación de jugadores.

El homenaje del Grimsby Town

La entidad británica emitió un sentido comunicado en el que lamentó profundamente su fallecimiento y destacó tanto sus cualidades profesionales como humanas.

"En el Grimsby Town Football Club estamos desolados por el repentino e inesperado fallecimiento de nuestro responsable de captación de jugadores, Alex Hughes", dicen.

Desde el club han definido al hijo de Mark Hughes como una persona muy apreciada dentro de la institución: "Era un marido ejemplar, un padre orgulloso, un hijo, hermano y amigo muy querido, y un miembro muy valioso de la familia Grimsby Town", señalan.

Mark Hughes, en una imagen de 2019. GTRES

Una vida ligada al fútbol

Aunque nunca siguió los pasos de su padre sobre el terreno de juego, Alex Hughes desarrolló una sólida trayectoria dentro de la estructura deportiva de distintos clubes ingleses.

Su último destino profesional fue el Grimsby Town, al que se incorporó en 2025.

La entidad recordó el papel que desempeñó durante su etapa en el club. "Se unió a los Mariners en 2025 y rápidamente se convirtió en un miembro apreciado y muy respetado del club", han recordado.

Alex Hugues. Redes sociales.

"Trabajando estrechamente con el entrenador David Artell y el departamento de fútbol, desempeñó un papel fundamental en la definición de la estrategia de captación del club y en el apoyo al desarrollo continuo del primer equipo masculino", añaden en su nota.

Antes de su llegada al Grimsby Town, acumuló experiencia en diferentes áreas vinculadas al fútbol profesional: "Antes de incorporarse al Grimsby Town, Alex desarrolló una extensa carrera en el fútbol, abarcando el análisis del rendimiento, la captación de jugadores y la representación de futbolistas".

"Su experiencia", detallan, "incluyó puestos en el Blackburn Rovers, el Manchester City, el Fulham, el AFC Fylde y el Morecambe, donde se labró una reputación como un profesional entregado con un conocimiento excepcional del juego".

Mark Hugues. @officialcufc

Más allá de su currículum, quienes trabajaron con él destacan especialmente su cercanía y carácter: "Su calidez, profesionalidad y personalidad positiva dejan una huella imborrable en todo el club y en la comunidad futbolística en general".

El comunicado concluye trasladando el pésame a toda la familia y solicitando respeto hacia su intimidad en estos momentos tan difíciles.

"Todos en el Grimsby Town Football Club acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a la mujer de Alex, Jessica; a sus hijos Sebastian y Leonardo; a sus padres, Mark y Jill; a su hermano Curtis, a su hermana Xenna y a toda su familia, amigos y seres queridos", expresan.

Asimismo, solicitan "respetuosamente que se respete la privacidad de la familia mientras asimilan su pérdida. Descansa en paz, Alex. Una vez Mariner, siempre Mariner".

Nació durante la etapa de su padre en el Barcelona

Alex Hughes nació en 1987, precisamente el año en que Mark Hughes defendía los colores del FC Barcelona.

El internacional galés pasó una única temporada en el conjunto azulgrana, aunque sus mayores éxitos deportivos llegaron posteriormente con el Manchester United.

A lo largo de su carrera como futbolista también vistió las camisetas del Chelsea y del Bayern de Múnich, antes de iniciar una destacada trayectoria en los banquillos.

Como entrenador dirigió a la selección de Gales y posteriormente pasó por clubes como Blackburn Rovers, Manchester City o Fulham.

En el año 2025 se puso al frente del Carlisle United, un conjunto que milita en la quinta categoría del fútbol inglés para el que estuvo trabajando como entrenador principal hasta el pasado mes de mayo.

Este domingo, 21 de junio, desde dicho club han lamentado la triste circunstancia que afecta a su expreparador.

"Todo el mundo en el Carlisle United está pensando en Mark Hughes y su familia en estos momentos difíciles", dicen a través de su cuenta oficial de Instagram.

Su hijo Alex eligió un camino diferente dentro del mismo deporte. Alejado de los focos y del césped, construyó una carrera en áreas técnicas y de gestión futbolística, un ámbito en el que se había ganado el respeto de compañeros y profesionales de toda Inglaterra.