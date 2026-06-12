"Esa no es Shakira", "¿Quién es la doble que está cantando por ella?": la polémica que eclipsa la inauguración del Mundial 2026

La cantante Shakira, durante la inauguración del Mundial 2026, este pasado jueves, 11 de junio. EFE

No se habla de otra cosa en las últimas horas, el debate incendia la red X a nivel mundial: ¿es Shakira (49 años) la que ha actuado en la inauguración del Mundial 2026, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, o se ha tratado de una doble?

Se aduce, entre otras teorías, que las facciones de la celebérrima cantante no coincidirían con la artista que se ha subido al escenario, tampoco ayudaría a calmar las dudas el hecho de que la cantante haya lucido gafas de sol durante todo el show.

No cabe duda de que, con permiso de la banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs (57), Shakira ha sido la gran protagonista de la jornada. Apenas han transcurrido dos partidos desde el inicio del Mundial y la competición ya está envuelta en una controversia inesperada.

Ha sido durante la actuación final -la interpretación de Dai Dai, la canción oficial del Mundial, supuestamente a cargo de Shakira- la que ha desatado una tormenta digital que continúa creciendo.

Si es Shakira, solo que se pasó de botox #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vTXo1SBnNV — Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) June 12, 2026

ESA WEONA NO ERA LA SHAKIRA WEOOOOOÓN!! A MI NO ME ENGAÑAAAANNNNN#mundialdefútbol pic.twitter.com/j2g5P2yOoQ — яσмιηα ναℓєяια (@lar0mie) June 11, 2026

La artista colombiana, icono mundial y figura habitual en eventos deportivos de gran magnitud, ha aparecido sobre el escenario para cerrar el espectáculo inaugural.

Su presencia era uno de los momentos más esperados de la noche y, en un primer vistazo, parecía cumplir con las expectativas: música, coreografía y un estadio entregado.

Pero apenas unos minutos después de finalizar la actuación, las redes sociales han comenzado a llenarse de dudas, sospechas y teorías que han cuestionado si la persona que había cantado y bailado en el Azteca era realmente Shakira o una doble contratada para la ocasión.

La polémica se ha desatado sin fin en la red social X, donde cientos de usuarios han compartido vídeos y capturas del espectáculo acompañados de mensajes que ponen en duda la identidad de la artista.

Shakira, Dünya Kupası açılışında ortalığı yıktı geçti!



Meksika'daki Estadio Azteca'da sahneye çıkan Kolombiyalı süperstar, muhteşem dansları ve enerjisiyle tüm dünyayı kendine hayran bıraktı. Bu büyüleyici şovuyla Dünya Kupası tarihinde tam 5 kez sahne alan ilk sanatçı olan… pic.twitter.com/P8lRXeYpan — 23 DERECE (@yirmiucderece) June 11, 2026

"Esa no es Shakira", "No se parece en nada a Shakira" o"¿Quién es la que canta como Shakira?", han sido algunos de los comentarios más repetidos. En cuestión de horas, el debate se ha convertido en tendencia global.

Las teorías conspirativas no han tardado en multiplicarse. Algunos aficionados aseguran que la cantante no había viajado a México y que la organización había recurrido a una doble para cumplir con el espectáculo.

Otros han ido más allá y afirmaban que la actuación habría sido grabada previamente y que la persona sobre el escenario era simplemente una intérprete sincronizando movimientos.

Los usuarios que defienden la teoría del doble se apoyan en varios elementos de la actuación. El primero, y más señalado, fue el playback.

Después de una minuciosa investigación sobre los rumores de que la persona que apareció hoy no es Shakira, les diré lo que los fans especialistas: aseguran que sí es ella. Mencionan una cicatriz en la frente, se ve alta , pues trae tenis con una suela más alta y que luce más… pic.twitter.com/TUMmIXfUA5 — CC Alma (si Soy ) 11 (@MMXXII2000) June 11, 2026

Según muchos espectadores, la voz no ha estado sincronizada con los labios de la artista, y el lenguaje corporal tampoco coincide con la intensidad habitual de Shakira en directo.

La cantante, conocida por su energía y su capacidad vocal, parecía -según estas críticas- menos natural y más rígida de lo habitual.

El segundo punto de discusión ha sido el baile. Los movimientos de Shakira han sido una de sus señas de identidad desde sus inicios: caderas fluidas, pasos precisos y una expresividad corporal inconfundible.

Sin embargo, en el Estadio Azteca, muchos usuarios han percibido una coreografía más mecánica, menos orgánica y carente de la fuerza característica de la artista. Para algunos, esto era una prueba más de que no se trataba de ella.

Shakira, durante su actuación.

Otro elemento que alimentaría las sospechas ha sido los distintos planos de cámara. Durante toda la actuación, las cámaras han evitado los primeros planos del rostro de la cantante.

No ha habido acercamientos directos ni tomas frontales prolongadas, algo inusual en un espectáculo de esta magnitud. Además, Shakira ha mantenido las gafas de sol oscuras durante toda la interpretación, lo que impide ver sus ojos y aumentó la sensación de distancia.

Algunos espectadores, además, afirman con vehemencia haber detectado cambios físicos que, según ellos, refuerzan la teoría del doble: diferencias en la mandíbula, en la forma de la nariz o en la complexión general.

No obstante, también existen voces que llaman a la sensatez y que desmienten la existencia de una doble.

"Después de una minuciosa investigación sobre los rumores de que la persona que apareció hoy no es Shakira, les diré lo que los fans especialistas: aseguran que sí es ella", dice una usuaria.

"Mencionan una cicatriz en la frente y que luce más rostro, consideran que la hinchazón atribuida al bótox sería un factor adicional y que eso explicaría el uso de los lentes", abundan en la idea. ¿Es Shakira o una doble? El debate está en la calle.