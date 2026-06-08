Marius Borg, "muy triste", solicita salir de prisión tras el empeoramiento de salud de su madre, la princesa Mette-Marit

El abogado defensor de Marius Borg (29 años), Petar Sekulic, ha solicitado que el joven pueda salir de prisión para reunirse con su madre, la princesa Mette-Marit (52) que se encuentra gravemente enferma.

Fue el viernes pasado, 5 de junio, el mismo día en el que se conoció la noticia de que la heredera al trono noruega necesitaba un trasplante de pulmón, cuando se llevó a cabo la solicitud.

De momento, el Tribunal de Oslo no se ha pronunciado y se espera que pueda hacerlo este mismo lunes tras una audiencia previa, según informa el medio Vg.

Marius Borg. GTRES

El Servicio Penitenciario y de Libertad Condicional de Noruega ha explicado que no se puede solicitar un permiso de salida, pero sí se puede conceder la libertad condicional "si así lo exigen razones importantes de bienestar".

No es la primera vez que el equipo legal de Marius Borg solicita que el joven pueda permanecer bajo custodia en el palacio de Skaugum, una medida que el tribunal le ha negado hasta el momento por el alto riesgo de reincidencia.

El hijo de la princesa Mette-Marit está acusado de 40 delitos, entre ellos algunos muy graves como violaciones y abusos sexuales, y la Fiscalía pide para él siete años y siete meses de prisión.

De momento, está en prisión preventiva hasta que salga el juicio que está previsto para el próximo 15 de junio.

Otro de sus abogados defensores ha asegurado a la prensa local que Marius Borg "está triste" porque le gustaría estar con su madre en estos momentos tan delicados para ella y para toda la Familia Real.

La princesa Ingrid con sus padres, Haakon y Mete-Marit. GTRES

Este pasado domingo, Mette-Marit y Haakon de Noruega (52) hicieron su última visita a la prisión de Oslo para ver a Marius Borg. El coche que llevaba a los príncipes herederos fue visto entrando a la cárcel a las 15:30 horas. Era la primera visita tras anunciarse que la princesa entraba en la lista de espera de trasplantes de pulmón.

Gravedad

El estado de salud de Mette-Marit es de extrema gravedad. El último diagnóstico de sus médicos es demoledor: a la princesa "solo le queda un año de vida". Su evolución no es favorable, sino todo lo contrario. En las últimas semanas ha sufrido un empeoramiento, que ha hecho que hasta la princesa Ingrid (22) regrese a casa y aparque, de momento, sus estudios en el extranjero.

La esposa de Haakon necesita un trasplante para continuar viviendo. Por eso, ha sido incluida en la lista de espera y se espera que más pronto que tarde pueda ser operada. Primero hay que ancontrar un donante compatible.

Los príncipes herederos de Noruega, Haakon y Mette-Marit. GTRES

En 2018, Mette-Marit anunció públicamente que le habían diagnosticado fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad que reduce gradualmente la función de los pulmones.

Desde entonces ha dio ajustando su agenda oficial a su estado de salud, hasta obtener el certificado de discapacidad. Aún, siempre que puede, sigue cumpliendo con algunos compromisos en los que se ha dejado ver acompañada con una bombona de oxígeno para poder respirar.