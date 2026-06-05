Muere apuñalado en su casa el actor James Handy ('Top Gun, Maverick'): el sospechoso es el hijo de su novia

Una nueva y trágica muerte sacude el sector cinematográfico en Estados Unidos. El actor James Handy, un rostro conocido del cine y la televisión norteamericanas, y recordado recientemente por su participación en Top Gun: Maverick, ha muerto a los 81 años tras ser apuñalado en su vivienda de Tarzana, un barrio situado al oeste de Los Ángeles.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de junio y, -por la manera en la que se ha producido el fatal desenlace-, ya han conmocionado a la industria audiovisual estadounidense.

Según ha informado el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), los agentes se desplazaron hasta el domicilio del intérprete después de recibir una llamada al servicio de emergencias 911 en la que se alertaba de un incidente cuya naturaleza no había quedado clara en un primer momento.

El actor estadounidense James Handy, en una escena de la tercera temporada de la serie 'Castle'. Getty

El principal sospechoso

El contenido de esa llamada reveló posteriormente que el escenario era mucho más grave de lo que, a priori, se imaginaba.

De acuerdo con el audio difundido por diversos medios estadounidenses, la persona que contactó con los servicios de emergencia se identificó como el hijo del hombre y aseguró haber sido él quien acabó con su vida.

"Soy el hijo del hombre. Acabo de matar al hombre del pecado", afirmó durante la conversación con los operadores, tal y como desliza la revista People.

A su llegada al lugar de los hechos, los agentes encontraron a Handy inconsciente en el jardín de la vivienda.

El actor presentaba una herida de arma blanca en el pecho. Los servicios sanitarios del Departamento de Bomberos de Los Ángeles lo trasladaron de urgencia a un hospital cercano, aunque los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida y certificaron su fallecimiento poco después.

La investigación apunta como principal sospechoso a Michael Gledhill, identificado por las autoridades como el hijo de la compañera sentimental de Handy.

Gledhill, de , fue y trasladado a la. Se le acusa de y s, según los registros penitenciarios obtenidos por .

Por el momento, la continúa recabando pruebas para esclarecer las circunstancias exactas en las que se produjo el ataque.

Veteran actor James Handy, who appeared in “Top Gun: Maverick” and “Jumanji," was killed on Wednesday in a stabbing in Tarzana, Los Angeles. The LAPD said the 81-year-old actor was killed by his girlfriend’s son, while revealing details of the disturbing 911 call they received. pic.twitter.com/iwRlOgqt3o — MTN (@movietv_news) June 5, 2026

Un secundario de éxito

La muerte del actor ha generado una gran conmoción entre sus compañeros de profesión y seguidores.

A lo largo de una carrera que se extendió durante décadas, James Handy participó en numerosas p cinematográficas y televisivas, aunque en los últimos años volvió a ganar notoriedad gracias a su aparición en Top Gun: Maverick (2022), una de las películas más exitosas de la taquilla reciente.

En la citada cinta, protagonizada por Tom Cruise (63), Handy interpretó un papel menor pero memorable como , el camarero del bar de ambiente aeronáutico gestionado por Penny Benjamin (interpretado por la actriz Jennifer Connelly).

Aunque solía interpretar , su rostro era sumamente reconocible para los aficionados al cine y las series gracias a su participación en .

En el cine, además de Top Gun: Maverick, destacó como el exterminador de insectos en Jumanji (1995), el sacerdote en El protegido (Unbreakable, 2000), el veterano doctor que atiende a Wolverine en Logan (2017) y en otros títulos como Aracnofobia (1990) y K-9 (1989).

En televisión, tuvo papeles recurrentes y apariciones destacadas en ficciones de gran éxito como Alias (donde interpretó a Arthur Devlin), NYPD Blue (como el capitán Haverhill), la mítica serie de los 90 Melrose Place, Castle, The West Wing y The X-Files.

A lo largo de su dilatada trayectoria trabajó bajo las órdenes de directores de renombre como Sidney Lumet,Clint Eastwood y M. Night Shyamalan.