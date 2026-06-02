Caroline Kennedy, al borde de las lágrimas, recuerda a su hija Tatiana Schlossberg en un acto público: sus emotivas palabras

La ceremonia anual del Premio John F. Kennedy al Perfil de Coraje, celebrada el pasado domingo 31 de mayo, en la biblioteca presidencial dedicada al expresidente estadounidense, ha estado marcada este año por un momento profundamente emotivo.

Durante el evento, Caroline Kennedy (63 años), exembajadora de Estados Unidos en Japón y Australia, luchando contra las lágrimas, ha rendido homenaje a su hija Tatiana Schlossberg, fallecida en diciembre de 2025 a los 35 años a causa de una leucemia.

El magno acto ha reunido a más de 650 asistentes y se ha convertido en un espacio de memoria, reconocimiento y reivindicación del legado familiar.

Caroline ha abierto su intervención recordando la labor de su hija, periodista y escritora especializada en medio ambiente, que formó parte de la junta directiva de la biblioteca presidencial.

Caroline, durante la celebración de los premios, este pasado domingo.

Con la voz temblorosa, Caroline ha asegurado: "Sobre todo, recordamos a Tatiana, que formó parte de la junta directiva de esta biblioteca y representó todo lo que mis padres defendieron en su hermosa, increíble y demasiado corta vida".

El público ha respondido con un aplauso prolongado de casi 20 segundos, durante el cual Caroline, visiblemente emocionada, ha murmurado un "gracias" mientras intentaba recomponerse.

La ceremonia ha contado con la presencia de los suegros de Tatiana, Garrett y Mary Moran, padres de su marido, el médico George Moran, con quien tuvo dos hijos pequeños.

Ha sido la primera vez que los Moran asisten al evento. También ha estado presente Emma Shriver, nieta menor de Sargent Shriver, de 21 años.

Caroline, además, ha querido reconocer su presencia desde el escenario: "Este año incluso tenemos nuevos miembros de la familia aquí. Estoy muy feliz de dar la bienvenida a Emma Shriver y a Garrett y Mary Moran".

Añade Kennedy que "la política es una actividad familiar y estoy muy agradecida a los miembros de mi familia que están aquí esta noche y cuyo apoyo durante tantos años ha mantenido vivo el espíritu de mi padre y ha convertido esta institución en un monumento viviente".

Caroline, besando la mano de su hijo. Gtres

En otro orden de cosas, la entrega del Premio JFK Perfil de Coraje 2026 ha reunido a figuras destacadas de la política y la sociedad estadounidense.

Entre los asistentes han estado el padre de Tatiana, Ed Schlossberg, su hermano Jack Schlossberg -que actualmente se postula para el Congreso en Manhattan-, y el presentador David Letterman.

Este año, el premio ha reconocido a personas que se opusieron a la administración Trump en distintos ámbitos. Los homenajeados fueron los habitantes de las Ciudades Gemelas de Minnesota y Jerome Powell, por su defensa del interés público frente a presiones políticas.

En su discurso, Caroline ha subrayado que la fundación estaba honrando a "los estadounidenses que arriesgaron sus carreras, su seguridad e incluso sus vidas para exigir responsabilidades a los políticos y mantener a Estados Unidos fiel a sus promesas".

Tatiana: lucha y muerte

La muerte de Tatiana fue seguida por un servicio conmemorativo el 5 de enero en la iglesia de San Ignacio de Loyola, en Nueva York.

Su fallecimiento llegó poco después de la publicación de un ensayo en The New Yorker, donde revelaba su enfermedad terminal y reflexionaba sobre las tragedias que han marcado a la familia Kennedy.

También reflexionó entonces sobre el papel de su primo Robert F. Kennedy Jr. en el debate público estadounidense.

En ese texto, Tatiana criticaba duramente la gestión de su primo en materia de salud pública: "Desde mi cama de hospital, observé cómo Bobby, haciendo caso omiso de la lógica, era confirmado para el cargo, a pesar de no haber trabajado nunca en medicina, salud pública ni en el gobierno".

También denunció recortes presupuestarios impulsados por él: "Mientras pasaba cada vez más tiempo al cuidado de médicos, vi cómo Bobby recortaba casi quinientos millones de dólares destinados a la investigación de vacunas de ARNm".

Y añadió que su primo "recortó miles de millones de dólares en fondos de los Institutos Nacionales de Salud", y amenazó con destituir al panel encargado de recomendar exámenes preventivos contra el cáncer.