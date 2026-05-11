El exclusivo apartamento donde se rodó la serie 'Emily en París' sale al mercado inmobiliario de lujo por 3,5 millones de euros

El exclusivo apartamento parisino donde se aloja el personaje de Lily Collins (37 años) en la serie de Netflix Emily en París ha salido al mercado inmobiliario de lujo, convirtiéndose en una de las propiedades más codiciadas del momento.

Ubicado en la emblemática Place de l’Estrapade, en pleno corazón del Barrio Latino de la capital francesa, cuenta con más de 180 metros cuadrados y tres habitaciones, una superficie poco habitual en una de las zonas más céntricas y demandadas de París.

Obviamente su relevancia va más allá de sus dimensiones o su ubicación privilegiada: se trata de la primera vivienda de Emily Cooper tras su llegada a París, lo que lo convierte en un auténtico icono dentro del universo de la serie.

Premier de la quinta temporada de 'Emily in Paris'. Getty

La primera vez que Emily entró en esta casa aseguró sentirse como Nicole Kidman (58) en Moulin Rouge.

Desde este espacio, los espectadores fueron testigos de los primeros pasos de la protagonista en la ciudad, incluyendo sus momentos de adaptación cultural, sus videollamadas laborales improvisadas y sus reflexiones frente a la ventana con vistas a la pintoresca plaza.

También es el lugar donde Emily construye parte de su identidad en París y de sus primeros encuentros amorosos en la ciudad del amor.

El apartamento se encuentra en la tercera planta de un edificio histórico, construido en 1830, que conserva algunos elementos originales como los suelos de parqué, paredes de piedra y chimenea decorativa, integrados con una cocina moderna equipada.

Apartamento en París donde se rodó la serie. Getty

Aunque, sin duda, uno de los elementos más reconocibles son su especie de balcones de hierro forjado con vistas a la plaza, que aparece de forma recurrente en la serie.

Precisamente, las vistas desde el apartamento son uno de sus mayores atractivos. Desde sus ventanas se observa el escenario donde Emily conoce a Gabriel, su vecino y uno de los personajes centrales de la historia.

De hecho, su famoso restaurante queda a la vuelta del apartamento. En la ficción Gabriel consigue convertirse en un reputado chef con un pequeño local, que cada vez adquiere más protagonismo.

En la vida real ese restaurante donde se rodó la serie se llama Terra Nera y es un bistró italiano. Todo este entorno, con su arquitectura clásica, contribuye a crear la atmósfera romántica que ha definido el éxito internacional de la serie.

Una de las habitaciones del apartamento. Studio Turin

El edificio se encuentra además a escasos pasos de algunos de los puntos más emblemáticos de París, como la Universidad de la Sorbona o el Jardín de Luxemburgo.

El apartamento ha salido a la venta por 3,5 millones de euros. Para los fans de Emily en París, representa la posibilidad de habitar un espacio que ya forma parte del imaginario colectivo; para los inversores, una oportunidad irrepetible en una de las ciudades más deseadas del mundo