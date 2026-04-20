Cher solicita de nuevo la tutela de las finanzas de su hijo, Elijah, por su adicción a las drogas: "Está gravemente discapacitado"

La cantante Cher, en una fotografía tomada en Nueva York, en 2025. Gtres

La cantante Cher (79 años) atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años en lo que respecta a su entorno más íntimo y familiar. En concreto, afecta a su faceta como madre.

La artista, icono absoluto de la música y figura mediática global, ha vuelto a solicitar ante la justicia la tutela temporal de las finanzas de su hijo, Elijah Blue Allman, de 49 años, alegando un deterioro severo de su salud mental y un agravamiento de sus problemas de adicción.

La petición, presentada esta semana ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, llega después de que la misma corte rechazara una solicitud similar a finales de 2023.

Según documentos judiciales citados por la cadena NBC, Cher sostiene que la situación de su hijo "se ha deteriorado significativamente" desde la última vez que acudió a los tribunales.

La cantante Cher en un acto público en 2024, en Nueva York. Gtres

En su escrito, la cantante afirma que Elijah se encuentra "gravemente discapacitado" y presuntamente es drogodependiente, una condición que -según ella- le impide gestionar adecuadamente sus recursos económicos.

A diferencia de la petición anterior, Cher ha renunciado esta vez a ser ella misma quien administre las finanzas de su hijo.

En su lugar, solicita que sea un tutor legal independiente quien gestione el fondo fiduciario creado para Elijah por su padre, el músico Gregg Allman, fallecido en 2017.

Ese fondo constituye la única fuente de ingresos del hijo, que, según la artista, destina casi por completo a la compra de drogas. La situación de Elijah Blue Allman es crítica.

Actualmente se encuentra ingresado en un hospital psiquiátrico en New Hampshire, mientras enfrenta varios cargos penales.

Entre otros, robo con allanamiento de morada, daños a la propiedad, agresión simple, allanamiento de propiedad privada e incumplimiento de la libertad bajo fianza.

Un historial judicial que, según Cher, evidencia la urgencia de intervenir para protegerlo. Elijah ha hablado en el pasado abiertamente sobre sus adicciones.

En entrevistas concedidas hace años, confesó que probó la marihuana y el éxtasis siendo aún un niño, y que más tarde desarrolló una dependencia a la heroína.

Cher junto a su hijo Elijah Blue Allman. Gtres

Desde 2010, ha pasado por múltiples periodos de rehabilitación, alternando fases de recuperación con recaídas.

La familia ya había estado en el centro de la polémica en 2023, cuando Cher fue acusada en una declaración judicial de haber contratado a cuatro hombres para secuestrar a su hijo y alejarlo de su entonces esposa.

La cantante negó rotundamente las acusaciones en declaraciones a la revista People, calificándolas de falsas y dolorosas. Elijah, por su parte, ha mantenido una relación compleja con su madre, marcada por periodos de distanciamiento y reconciliación.

Su vida personal, su matrimonio fallido y su lucha contra las drogas han sido objeto de atención mediática durante años, algo que Cher siempre ha intentado manejar con discreción.

El equipo legal de Elijah ha respondido a la nueva petición de tutela con un comunicado en el que insiste en que no existe ninguna acusación formal que justifique una intervención tan drástica.

"Ningún gran jurado ha presentado acusación formal en este caso ni se ha interpuesto denuncia penal alguna. David solo ha sido detenido bajo sospecha. Defenderemos enérgicamente la inocencia de David", han señalado sus abogados.

La defensa sostiene que la tutela no es necesaria y que Elijah está recibiendo tratamiento médico adecuado.

La artista, en un photocall. Gtres

Sin embargo, la familia considera que la falta de control sobre sus finanzas agrava su vulnerabilidad.

Cher, abuela sorpresa

En medio de este complejo escenario, en las últimas horas The Sun ha revelado un dato sorprendente e inesperado: Cher es abuela de una niña de 15 años, hija de Elijah Blue.

La existencia de la menor, mantenida siempre en la más estricta privacidad, ha salido a la luz en el contexto de la batalla legal.

Este hecho subraya aún más la preocupación de la artista por el futuro de su hijo y por el impacto que su deterioro pueda tener en su entorno familiar.

Cher, que a sus 78 años continúa activa profesionalmente, se enfrenta así a una de las batallas más difíciles de su vida: proteger a su hijo adulto sin vulnerar sus derechos y garantizar su seguridad.