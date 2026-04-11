Andrea, el que fuera asistente de la diva Gina Lollobrigida: "En verano nos gastábamos entre 80.000 y 120.000 euros al mes"

“¿Quieren humillarme? Que les den”, asegura enojada Gina Lollobrigida al inicio del primer capítulo de la recién estrenada serie documental El escándalo Lollobrigida (HBO Max), que investiga qué pasó realmente con la herencia de la diva italiana.

Cuando murió a los 95 años en enero de 2023 sus herederos descubrieron que habían desaparecido los 10 millones de euros de su vasto patrimonio.

En esta rocambolesca historia, además de la protagonista de Pan, amor y fantasía (1953), hay tres implicados principales, su hijo Milko Skofic Jr (68 años), su supuesto último marido Javier Rigau (65) y su asistente personal, Andrea Piazzolla (39).

Fotografiada en 'Cuando llegue septiembre' en 1960.

El cruce de acusaciones entre Skofic, Rigau y Piazzolla no ha hecho más que empezar. En este primer capítulo de la serie documental titulado El hijo se exponen los hechos principales.

También da su testimonio Dimitri, el único nieto de la intérprete y daño colateral, a quien echó de su propiedad romana en 2017.

Tres años antes, su padre, Milko, había acudido a un tribunal para que acreditase que su famosa madre estaba incapacitada para gestionar una fortuna que entonces se cifraba entre 36 y 50 millones de euros.

Milko había empezado a sospechar que alguien estaba malgastando su abultada cuenta corriente y todo apuntaba a Piazzolla, a quien la italiana conoció en 2009.

A la diva le sentó como un tiro que su hijo hubiera acudido al juez ya que, según ella, se sentía maravillosamente bien ya que viajaba por el mundo sin problemas. Esta situación provocó un agrio conflicto judicial que terminó perjudicando a Dimitri.

Con fama de ser extremadamente tacaña, las seis décadas que 'la Lollo' dedicó al cine, así como con su trabajo como una magnífica fotógrafa y escultora, la convirtieron en una mujer muy rica.

Desde la década de los cincuenta vivió en su villa de 900 metros cuadrados de la Via Appia Antica -una de las calzadas más importantes de la antigua Roma- saturada de obras de arte y antigüedades. Asimismo, tuvo una magnífica colección de joyas -jamás permitió que un hombre se las regalara- subastadas por 3,3 millones de euros en 2013.

Lo llamativo es que tras el fallecimiento de ‘la Bersagliera’ se descubrió que tenía innumerables deudas con los proveedores y suministros de su casa romana, cuentas pendientes en Montecarlo y debía las minutas de varios abogados. “Vendimos los muebles para pagar a los acreedores”, asegura el único hijo de la actriz.

Y apostilla: “Después de las joyas valoradas en 4 millones de euros -oficialmente Sotheby’s las adjudicó por 3,3 millones- vendió el apartamento de Montecarlo”.

También añade que “teníamos varios apartamentos cerca de la Plaza España de Roma, estaban alquilados, y por ahí entraba algo de dinero. En fin, seguía siendo un capital. Y después de vender las joyas por unos 4 millones los vendió por unos 2 millones”.

Estas últimas decisiones le hicieron tener la mosca detrás de la oreja. La propiedad monegasca la usaba, por ejemplo, cada vez que los Grimaldi la invitaban al Baile de la Rosa. En 2005 ya se pavoneaba con Rigau.

La actriz en una de sus últimas imágenes públicas.

Alessandro Gentiloni, abogado de los familiares de la actriz, afirma que “todo el mundo se pregunta dónde fue a parar su patrimonio. Una buena parte desapareció en una misteriosa sociedad en extranjero”.

La figura de Piazzolla era enigmática al principio. Pero tras conocer a la actriz, poco a poco el joven fue introduciéndose en la vida de quien fuera una de las grandes figuras de la industria cinematográfica a nivel mundial.

En 2015, Piazzola se instaló en la villa y, posteriormente, lo hicieron su pareja y su hija Gina, llamada así en homenaje a la intérprete.

Desde el principio, Rigau ha tenido las cosas claras: “Lo primero que hizo fue apartar a Gina de toda su familia con un único objetivo, desplumarla económicamente”, afirma.

En el documento televisivo se revelan varios dispendios, como que Lollobrigida compró 28 coches en dos años y que “en vacaciones en verano nos gastábamos entre 80.000 y 120.000 euros al mes, incluso vino Silvio Berlusconi y actuó Ricky Martin para nosotros”, asegura en un momento dado Andrea.

Gina y su último marido, Javier Rigau.

Todos aquellos gastos superfluos incomodaban a Milko, pero también a Rigau, que en más de una ocasión ha recalcado que se casaron en separación de bienes. “Gina me dijo: ‘Javier, ¿por qué no nos casamos por poderes?”, explica el empresario catalán.

Una de las entrevistadas dice que “ella (Gina) nunca me habló de ningún novio” y en un flash, la letrada Teresa Bueyes, que llevó los asuntos legales de Rigau, subraya: “Era perfectamente legal”. Quien no se queda callado es Piazzolla: “Lo único que tengo claro es que habría sido un matrimonio falso”.

Cuando Gina se enteró de que supuestamente se había casado por poderes sin saber exactamente lo que había firmado porque no entendía castellano, se enzarzó en una cruenta batalla judicial con el catalán. Durante el juicio, la intérprete de Trapecio (1956) declaró cabreada sobre su matrimonio que “eso solo existe en la mente enfermiza de ese hombre”.

En 2017, el tribunal de Roma absolvió a Javier Rigau de los cargos de estafa y falsedad documental por su enlace por poderes. “El delincuente eres tú”, dice vehementemente el español con respecto a Piazzolla.

Durante bastante tiempo corrió la información de que el ex asistente y mano derecha de la estrella la había secuestrado y no dejaba que sus seres queridos se acercaran a su domicilio. Con cierto aire chulesco, Andrea argumenta: “¿Por qué no vinisteis a liberarla?”.Gina lo controlaba todo y su hijo aparentemente no lo controlaba. No lo podía soportar. En las revistas del corazón de la época siempre se habló del gran distanciamiento entre ambos. “Le he perdonado muchas veces, ya basta. ¿Qué quieres, que aún haya un vínculo? Es imposible”, se le oye decir a la diva en un audio. El vástago no tiene duda: Andrea le decía lo que tenía que hacer.

Funeral de Gina Lollobrigida.

Milko sigue asegurando que su madre en la última década de su vida no tenía ningún sentido crítico, lo que le hacía ser especialmente vulnerable.

En un momento determinado descubrió junto a su letrado que el dinero de la venta de las joyas y los apartamentos había desaparecido. Aún sigue siendo un misterio su paradero.