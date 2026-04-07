Noah Schnapp ('Stranger Things') revoluciona Madrid en su visita exprés: este es el restaurante al que ha acudido

El actor Noah Schnapp (21 años), uno de los rostros más reconocibles de Stranger Things, ha visitado, este pasado fin de semana, la ciudad de Madrid. La joven promesa de la interpretación ha aprovechado su estancia en suelo patrio para disfrutar de la gastronomía española.

Schnapp ha aprovechado su estancia para conocer uno de los espacios gastronómicos del momento: Casa Salesas, el restaurante propiedad de Íñigo Onieva (36) situado en pleno soho madrileño, convertido ya en un imán para perfiles de alto nivel y visitantes internacionales.

Schnapp, que se encuentra en un momento de gran exposición mediática tras la emisión de la última temporada de la serie de Netflix, ha elegido el local de Onieva para una comida distendida en la que probó algunos de los platos más representativos de la casa.

Su visita confirma la creciente proyección internacional del restaurante, que en pocos meses ha logrado posicionarse como uno de los lugares más solicitados de la capital.

Durante su paso por Casa Salesas, Schnapp probó el vitello tonnato de Totó, una de las recetas más celebradas del restaurante italiano del mismo grupo empresarial.

El actor, posando a las puertas del restaurante, en Madrid.

También optó por una ensalada de kale con frutos rojos, nueces y crema ligera de yogur y lima. Una combinación fresca que se ha convertido en uno de los imprescindibles de la carta. Para cerrar la comida, eligió la tarta de queso de Tatel, considerada una de las mejores.

La selección no sorprende: Casa Salesas ha construido su identidad a partir de una carta que combina platos reconocibles con una ejecución cuidada, pensada para un público que busca calidad sin complicaciones.

Desde su apertura, Casa Salesas se ha consolidado como uno de los espacios más codiciados de Madrid. El restaurante se ha convertido en un lugar donde confluyen distintas escenas: la cultural, la financiera, la creativa y la social.

La proyección de Noah

Schnapp se ha consolidado como uno de los rostros jóvenes más reconocibles de la televisión gracias a su interpretación de Will Byers en Stranger Things, la exitosa serie de ciencia ficción y terror de Netflix que lo lanzó a la fama mundial en 2016.

Antes de ese fenómeno, ya había debutado en la gran pantalla con dos proyectos de peso: puso voz a Charlie Brown en The Peanuts Movie y participó en Bridge of Spies, el drama de Steven Spielberg (79) junto a Tom Hanks (69), ambos estrenados en 2015.

Desde entonces, ha alternado el rodaje de las distintas temporadas de Stranger Things con trabajos en cine independiente.

Algunos de ellos son Abe o Waiting for Anya, y con producciones comerciales como la comedia de Netflix Hubie Halloween o el thriller psicológico The Tutor, donde ha tratado de demostrar que puede ir más allá del papel que lo hizo famoso.

Nacido en Nueva York en 2004 y criado en Scarsdale, Schnapp creció junto a su hermana gemela Chloe en el seno de una familia judía de raíces rusas y marroquíes, un origen que él mismo ha reivindicado y que también ha marcado su posicionamiento público.

Empezó a interesarse por la interpretación desde niño y, tras pasar por obras escolares y anuncios, sus padres apoyaron ese talento inscribiéndole en programas de actuación que terminaron abriéndole la puerta a sus primeros papeles profesionales.

Fuera de los rodajes, mantiene aficiones muy terrenales: disfruta escribiendo y montando pequeñas obras con su hermana, le gustan el baloncesto, la bici, cocinar y salir al aire libre con su perro, un Cavalier King.

En el plano más personal, Noah ha ido abriendo su vida al público con cautela, especialmente desde que hizo pública su homosexualidad en 2023 a través de un vídeo en TikTok en el que relataba la reacción de absoluta normalidad y apoyo por parte de su familia y amigos.

También ha dejado claro lo importante que es para él su círculo afectivo: su amistad con Millie Bobby Brown (22), a la que considera casi una hermana y que ha llegado a nombrarle padrino de su hija, refleja la familia elegida que ha construido alrededor del fenómeno Stranger Things.