Tú en Sanremo y yo en los Premios Goya: la noche en la que Fedez y Chiara Ferragni han vuelto a brillar a la vez

Chiara Ferragni (38 años) se ha convertido en una de las sorpresas de la gala de los Premios Goya, que ha tenido lugar este sábado, 28 de febrero, en el Auditori Forum CCIB de Barcelona. Por segunda vez, la influencer italiana ha sido invitada a la gran noche del cine español.

La empresaria, cabe recordar, es imagen de Goa Organics, una de las firmas patrocinadoras de la gala.

"Estoy encantada de estar, la industria del cine es única y estoy muy feliz de poder estar aquí", ha confesado ante los medios de comunicación en su paso por la alfombra roja.

Chiara Ferragni en la alfombra roja de los Premios Goya 2026. Gtres

La empresaria se ha mostrado especialmente sonriente en un momento que supone su renacer, pues ha sido absuelta por la justicia de su país tras el escándalo que supuso el Pandoro Gate.

Para la ocasión, ha elegido un vestido de terciopelo negro de Richard Quinn, con cuello estructurado en blanco y con una llamativa flor tipo camelia en el centro.

Poco antes del comienzo de la gala, la italiana desvelaba que su favorita era la película Los domingos, que finalmente se ha convertido en el filme triunfador de la noche, consiguiendo el cabezón a Mejor película.

Ferragni ha viajado a Barcelona tras cumplir con varios compromisos en la Fashion Week de Milán, donde ha coincidido con figuras de nuestro país como Aitana (26), y tiene su agenda llena de proyectos.

Entre otros planes, tiene previsto acudir por primera vez a la Semana de la Moda de Madrid y asistir al concierto de Bad Bunny (31), también en la capital, el próximo mes de junio.

Mientras Chiara Ferragni ha disfrutado de los Premios Goya 2026, su exmarido y padre de sus dos hijos, Fedez (36), también ha vivido una noche especial.

El rapero ha conseguido el quinto lugar en el Festival de Sanremo con su canción Male necesario, una historia intensa de caída y redención, interpretada junto Marco Masini (61).

"Gracias a quienes entendieron el espíritu y el mensaje de esta canción, a quienes supieron mirar más allá una vez más. Nunca lo he dado por sentado. Nos vemos en el escenario más tarde para este último grito liberador. Ha sido un viaje increíble", aseguraba el rapero antes de su actuación a través de sus redes sociales.

En su gran noche, Fedez ha estado arropado por su actual pareja, Giulia Honegger, con quien se ha intercambiado un apasionado beso.

Coincidencias del destino, Chiara Ferragni y Fedez han brillado a la vez. Cada uno a su manera y en su ámbito, cuando acaban de cumplirse dos años de su separación.

El 'renacer' de Chiara

Fue el pasado 14 de enero cuando el tribunal de Milán absolvió a Chiara Ferragni de un delito de fraude relacionado con la venta de dulces navideños promocionados con su marca y por el que la Fiscalía pedía un año y ocho meses de prisión.

La influencer italiana, así, cerró el peor periodo de su vida profesional. El Pandoro Gate, como se le conoce al caso, no solo desencadenó una crisis en su imagen y marca. También propició la ruptura con su marido y padre de sus dos hijos, el rapero Fedez.

El 22 de febrero de 2024, la empresaria y Fedez pusieron fin a su relación. Lo que era un secreto a voces, se confirmaba aquella mañana de invierno.

La principal causa de la ruptura apuntaba a los problemas legales a los que se enfrentaba Chiara Ferragni tras el Pandoro Gate.

"Fue una separación pública en el único momento en que necesitaba apoyo; me sentí completamente abandonada. Sufrí muchísimo", confesó la influencer el pasado enero al Corriere della Sera.