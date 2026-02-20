Rebecca Gayheart, la mujer que le pidió el divorcio a Eric Dane y acabó acompañándole hasta la muerte: el lado íntimo del actor

La muerte de Eric Dane este jueves, 19 de febrero, no solo deja un vacío en la industria audiovisual, sino también en el corazón de quienes fueron testigos de su lado más íntimo y valiente: su familia.

El actor, que conquistó al público como el doctor Mark Sloan en Anatomía de Grey, ha fallecido a los 53 años, apenas diez meses después de hacer público que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Pero detrás del apodo de 'Dr. Caliente' había un hombre profundamente familiar, consciente del valor del tiempo y decidido a transformar el dolor en compromiso.

Nacido en California, Dane alcanzó la fama mundial gracias a su papel en la serie médica, donde se convirtió en uno de los personajes más queridos.

Eric Dane en un acto público. Gtres

Años más tarde, sorprendió con un registro completamente distinto en Euphoria, donde interpretó a Cal Jacobs, un personaje incómodo y complejo que demostraba su madurez interpretativa.

Su último personaje conocido es Matthew, un bombero con ELA en un episodio de la serie de NBC Brilliant Minds emitido en 2025. Sin embargo, su papel más difícil estaba por llegar y no tenía guion.

Los primeros síntomas aparecieron en 2024. Notó debilidad en la mano derecha, algo que en un principio atribuyó al cansancio o al uso excesivo del móvil. Durante nueve meses pasó por consultas con especialistas de mano y neurólogos hasta recibir el diagnóstico definitivo: ELA.

Aquel momento, confesó más tarde, fue imposible de olvidar. "Esas tres letras están conmigo desde que me despierto", explicó en una entrevista con Diane Sawyer en el programa Good Morning America. "No es un sueño", añadió.

En abril de 2025 decidió hacerlo público. "He sido diagnosticado con ELA. Estoy agradecido de tener a mi amorosa familia a mi lado mientras navegamos este nuevo capítulo", expresó entonces.

Desde el primer instante dejó claro que no pensaba esconderse. Al contrario: sentía que era "imperativo" compartir su experiencia porque su vida ya no trataba solo de él.

Eric Dane y Rebecca Gayheart en un acto público. Gtres

La familia, su gran apoyo

Si hubo un pilar fundamental en este proceso fue su esposa, la actriz Rebecca Gayheart (54 años). Casados desde octubre de 2004, atravesaron momentos complejos cuando en 2018 ella presentó una demanda de divorcio por "diferencias irreconciliables". Sin embargo, nunca rompieron el vínculo familiar.

Siguieron legalmente casados, priorizando la crianza de sus dos hijas: Billie Beatrice (16), nacida en 2010 y llamada así en honor al padre de Dane, y Georgia Geraldine (15), nacida en 2011.

Tras varios años viviendo separados, en abril de 2025 -poco antes de que el diagnóstico trascendiera- Rebecca solicitó retirar la demanda de divorcio. La enfermedad cambió su perspectiva.

Ella misma reconoció que el vínculo se había fortalecido y que, aunque su amor era más "familiar", seguían siendo una familia. En los últimos meses, Rebecca se implicó activamente en su cuidado y en su acompañamiento público, mostrando una imagen de unidad que conmovió a muchos.

Para Eric, sus hijas eran "el centro de su mundo". Hablaba de ellas con orgullo y ternura. Bromeaba diciendo que jamás les permitiría ver Euphoria, aunque sí habían visto todos los episodios de Anatomía de Grey. La paternidad fue, según sus propias palabras, el mayor logro de su vida. Y en su etapa final, pasó la mayor parte del tiempo rodeado de ellas.

La enfermedad marcó su vida

A medida que la enfermedad avanzaba, su lado derecho dejó prácticamente de responder. Temía perder también la funcionalidad de la mano izquierda en pocos meses. Definió la situación como "sobria" y dura, pero nunca dejó que el miedo le eclipsara.

Eric Dane junto a su familia en un acto público. Gtres

Participó en ponencias junto a la organización I AM ALS, compareció en Washington para denunciar las trabas burocráticas que afectan a pacientes con enfermedades graves y recibió en septiembre de 2025 un reconocimiento de ALS Network como defensor del año.

En uno de esos encuentros aseguró que podría haberse pasado "dos semanas llorando bajo las sábanas", pero se sorprendió al descubrir que no estaba hecho así. No veía la ELA como el final de su historia, sino como una nueva etapa que debía afrontar con honestidad.

Su familia ha comunicado que murió "tras una valiente batalla con la ELA", acompañado por amigos, por su esposa y por sus hijas.

Más allá de su legado televisivo, Eric Dane deja la imagen de un hombre que enfrentó una enfermedad devastadora con entereza, que reforzó su vida más personal y que decidió convertir su vulnerabilidad en altavoz para otros pacientes.

En su despedida no solo se apaga un rostro icónico de la televisión, sino también el ejemplo de alguien que, cuando la vida le cambió el guion, eligió seguir adelante con dignidad y amor por los suyos.