El actor Shia LaBeouf, detenido en Nueva Orleans tras agredir a dos hombres en el Mardi Gras: "Estaba cada vez más agresivo"

El carnaval de Mardi Gras de Nueva Orleans es una de las grandes citas del mes de febrero en Estados Unidos. Esta celebración de origen católico y francés, que culmina el Martes de Carnaval, justo antes de los Miércoles de Ceniza y el inicio de la Cuaresma, congrega cada año a alrededor de 1,4 millones de visitantes.

Este año, uno de esos asistentes al festejo ha roto el tradicional ambiente festivo y ha copado todos los titulares de la prensa internacional. Se trata de un rostro tan conocido como Shia LaBeouf (39 años).

El actor ha sido arrestado tras un presunto altercado en el que habría pegado a dos hombres. El vídeo que muestra algunas de las imágenes de la reyerta se ha vuelto viral en las redes sociales. Se enfrenta a "dos cargos de agresión simple", según informaron fuentes policiales a People. Tendrá que comparecer en los juzgados el próximo martes, 24 de febrero.

Historial de polémicas

Tal y como ha adelantado The Hollywood Reporter, el actor fue arrestado poco después de la medianoche del martes en Nueva Orleans tras presuntamente pelearse con dos hombres, "quienes declararon a la policía haber sido agredidos por él".

Según el Departamento de Policía de Nueva Orleans, LaBeouf estaba provocando disturbios y se estaba volviendo "cada vez más agresivo" en un local que, según TMZ, era un local en Royal Street.

La citada publicación confirmó posteriormente que el incidente tuvo lugar en el R Bar del Faubourg Marigny, "donde los lunes por la noche se puede cortar el pelo y tomar un trago por 20 dólares".

Esta no es la primera controversia que protagoniza Shia LaBeouf en la última década. El actor arrastra un largo historial de polémicas, que van desde plagio y comportamiento errático hasta graves acusaciones de violencia y abusos.

Uno de los más sonados se produjo en 2013, cuando se descubrió que su cortometraje HowardCantour.com era prácticamente un calco del cómic Justin M. Damiano de Daniel Clowes, sin acreditarle ni pedir permiso.

Entonces pidió perdón públicamente, pero los usuarios de las plataformas digitales no tardaron en detectar que también había plagiado su propia disculpa, copiando frases de una publicación de Yahoo Answers y otros textos.

Tras aquel incidente, que perjudicó de manera severa a su reputación, salieron a la luz más casos de plagio en escritos y guiones suyos, en los que parecía seguir un patrón reiterado de copias a terceros.

Además, el intérprete ha sido detenido en varias ocasiones por desorden público, ebriedad y resistencia a la autoridad.

En 2014 fue arrestado en Nueva York por interrumpir la representación de Cabaret en Broadway: fumó dentro del teatro, gritó a los actores y tuvo que ser reducido.

En otros incidentes ha protagonizado peleas, altercados en bares y discusiones violentas que han sido inmortalizadas en vídeo. Durante una actuación teatral, ofreció al público la posibilidad de interactuar con él utilizando distintos objetos. Así, sorprendió a los asistentes al golpear a un seguidor durante el desarrollo de la pieza.

En diciembre de 2020, su exnovia, la cantante FKA Twigs (Tahliah Debrett Barnett) presentó una demanda en Los Ángeles contra LaBeouf. Lo acusó de agresión sexual, maltrato físico y psicológico y transmisión intencionada de una ETS durante su relación.

Durante una aparición en agosto de 2022 en el podcast Real Ones de Jon Bernthal, LaBeouf abordó su maltrato sin nombrar a su expareja directamente.

"Lastimé a esa mujer", confesó. "Y al hacerlo, lastimé a muchas otras personas, y a muchas otras antes que a esa mujer... Era un ser humano egoísta, egocéntrico, deshonesto, desconsiderado y temeroso, que buscaba el placer".

Lo cierto es que en la querella de su expareja se describían episodios de violencia (entre ellas, empujones contra un coche, estrangulamientos, control extremo de su ropa y de sus relaciones -vigilaba con quién hablaba-), así como un patrón de "abuso continuo".

El caso terminó en un acuerdo extrajudicial en 2025. Ambas partes emitieron un comunicado conjunto diciendo que habían decidido resolver el caso fuera de los tribunales, que los detalles del acuerdo permanecerían en privado y que se deseaban mutuamente “felicidad, éxito profesional y paz".

Otra exnovia, la estilista Karolyn Pho, denunció comportamientos similares. Contó que sufrió episodios de violencia física, incluyendo una ocasión en la que él se subió encima de ella mientras dormía, la inmovilizó por los brazos causándole dolor y moratones, y la empujó con tal fuerza que sangró sobre la cama del hotel, durante la Semana de la Moda de Nueva York.

También relató haber vivido un patrón de humillaciones, amenazas y celos irracionales, con escenas de control extremo. Según su testimonio, LaBeouf no toleraba que hablara con camareros hombres y estaba obsesionado con la idea de que ella seguía "emocionalmente ligada" a un ex prometido.

En una entrevista con The New York Times explicó que se dio cuenta de que se encontraba en una relación abusiva tras ese episodio violento. "Hay muchas cosas que intervienen en descomponer a una persona para que acepte cierto tipo de trato", lamentaba.

LaBeouf ha reconocido públicamente haber hecho daño a las personas de su entorno. Tampoco ha ocultado sus graves problemas de adicciones y su conducta agresiva, aunque sí ha negado parte de las acusaciones concretas.

Se mudó a Nueva Orleans tras romper con Mia Goth

Una de las relaciones sentimentales más conocidas de Shia LaBeouf fue con la actriz y modelo británica Mia Goth (32). Empezaron su romance a finales de 2012, tras conocerse en el rodaje de Nymphomaniac: Vol. II. Se casaron en octubre de 2016 en Las Vegas y se divorciaron dos años después, en 2018 .

Se reconciliaron en 2020 y en 2022 tuvieron una hija, Isabel. El idilio entre ellos ha estado marcado por constantes idas y venidas. Y tras la ruptura definitiva, en 2025, el actor abandonó su vida en Los Ángeles y se mudó a Nueva York el pasado diciembre.

A principios del presente año salió a la luz que compró una casa valorada en algo más de un millón de dólares en Nueva Orleans. Se trata de una casa de campo de 3 dormitorios y 3,5 baños situada en Uptown, a unos 20 minutos del barrio Francés.

La familia ha jugado un papel importante en su traslado. LaBeouf mantiene una relación muy estrecha con su padre Jeffrey, quien vive en la zona, y con el que suele frecuentar bares locales.

"Un nuevo comienzo que esperaba marcaría un nuevo capítulo", según señala TMZ. Varias fuentes han señalado al medio que la mudanza a este nuevo destino fue algo "intencionado". Al parecer, le comunicó a sus vecinos que quería "reiniciarse y reenfocarse".​