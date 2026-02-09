El patrimonio de 85 millones de euros de Bad Bunny: récord de ventas con 'Debí Tirar Más Fotos' y dos casas en Los Ángeles

Bad Bunny en el 'show' de medio tiempo de la Super Bowl. EFE

Si en 2025 parecía que Bad Bunny (31 años) había alcanzado la cima del éxito, 2026 se ha encargado de abrir un nuevo capítulo en el historial de triunfos del puertorriqueño.

El pasado domingo, 1 de febrero -la madrugada del día 2 en España-, se coronó como el gran triunfador de los Grammy con su álbum Debí Tirar Más Fotos (DTMF). Su disco ha sido el primero totalmente en español en llevarse el premio a Mejor Álbum del año.

Una semana más tarde, este domingo, 8 de febrero -la madrugada del día 9 en nuestro país-, Bad Bunny ha puesto el toque musical a la Super Bowl, siendo el primer artista latino en solitario en encabezar el show de medio tiempo. Un escaparate de 15 minutos que concentra a 100 millones de personas alrededor del mundo.

El puertorriqueño se ha subido al escenario más caro y codiciado del espectáculo: el Halftime Show de la Super Bowl, celebrado este año en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Y aunque por ello la NFL no paga un fee directo, existe un gran negocio alrededor de esta actuación.

Las cifras, como suele ocurrir, las verá materializadas tras el show. Para los artistas, presentarse en el medio tiempo de la Super Bowl se traduce en aumento de reproducciones, mayor venta de entradas, contratos publicitarios y subidas de caché.

Así, la fortuna de Bad Bunny, valorada en 100 millones de dólares (85 millones de euros), según Celebrity Networth, seguirá creciendo de forma acelerada en los próximos meses.

Solo en 2025, como indicó Forbes, Benito Martínez Ocasio -su nombre real- tuvo unas ganancias de 66 millones de dólares.

Detrás de esta cifra hay mucho más que reproducciones en streaming. La suma incluye ingresos por giras masivas con entradas agotadas, contratos de patrocinio, derechos de autor y un creciente portafolio de inversiones e inmuebles.

El año pasado, Bad Bunny se coronó como el Artista Global Top de Spotify por cuarta vez, con 19.800 millones de reproducciones.

Según Forbes, dichas ventas llenaron las arcas del cantante con poco menos de 30 millones de dólares. La mayor parte del dinero que ingresó en 2025 -unos 40 millones de dólares- procede de los más de 30 conciertos que ofreció en su exitosa residencia en su Puerto Rico natal, titulada No Me Quiero Ir de Aquí y dedicada, en su mayoría, a su último disco.

Y es que, con Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny ha conseguido dar un salto hacia géneros tradicionales puertorriqueños como la bomba, la plena y la salsa, fusionándolo con ritmos modernos de house y reguetón. Un histórico disco que ha conectado con todas las generaciones.

Una evolución artística que ha terminado en un gran triunfo en los Premios Grammy 2026, que sirvieron como antesala a su actuación en el medio tiempo de la Super Bowl.

Con este último álbum, Bad Bunny ha conseguido niveles sin precedentes. La gira Debí Tirar Más Fotos comenzó a finales de 2025 y continuará hasta 2026. Abrió con dos conciertos en el Estadio Olímpico de Santo Domingo los días 21 y 22 de noviembre, recaudando 7,9 millones de dólares con 64.200 entradas vendidas.

Esto marcó la mayor recaudación en la historia del recinto, superando los récords establecidos previamente por Justin Bieber (31), Coldplay, Karol G (34) e incluso el propio Bad Bunny.

Después, en el Estadio Nacional de San José de Costa Rica, dos conciertos sumaron 12,4 millones de dólares y 115.000 asistentes, nuevo récord de facturación y público.

El siguiente hito fueron ocho noches en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México: 86,7 millones de dólares y 518.000 entradas, con una media de 10,8 millones por show, lo que lo convirtió en el primer artista en lograr ingresos de ocho cifras por noche en ese estadio.

En sus primeros 12 conciertos, la gira DTMF acumuló 107 millones de dólares y 697.000 tickets, superando ya toda la recaudación del tramo latinoamericano de su World’s Hottest Tour de 2022, que generó 81,7 millones en 22 fechas.

Con tres cuartas partes del tour aún por delante, con conciertos en Sudamérica, Australia, Asia y Europa, todo apunta a que será la gira más lucrativa de su carrera, superando los 314 millones de dólares totales del World’s Hottest Tour.

Negocios y propiedades

Fuera de la música, Bad Bunny se ha acercado a la lucha libre profesional mediante apariciones en WWE, donde incluso llegó a conquistar el título 24/7 en una ocasión.

En el terreno inmobiliario, en enero de 2023 compró una mansión en Hollywood Hills por 8,8 millones de dólares. Una propiedad de 680 metros cuadrados, ocho habitaciones y siete baños.

Un año después, en enero de 2024, adquirió otra residencia en Los Ángeles por 8,9 millones de dólares, que pertenecía a la cantante Ariana Grande (32), ampliando así un portafolio de propiedades que refuerza su patrimonio y su presencia en el mercado estadounidense.

Entre cifras récord, premios históricos y una constante reinvención artística, Bad Bunny se ha convertido en algo más que una estrella del reguetón o del trap. El puertorriqueño es un fenómeno internacional que mueve masas.