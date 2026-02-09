Kim Kardashian y Lewis Hamilton hacen oficial su relación en la Super Bowl: las fotos cómplices en el palco VIP

Kim Kardashian (45 años) y Lewis Hamilton (41) han pasado de ser viejos conocidos a convertirse en una de las parejas sorpresa de 2026. Lo que era un secreto a voces ya es un hecho. La socialité y el piloto de Fórmula 1 mantienen una relación sentimental.

Los rumores comenzaron hace unos días, cuando se les vio juntos en un viaje por Reino Unido y Francia. Sin embargo, no ha sido hasta este domingo, 8 de febrero -la madrugada del día 9 en España- cuando han hecho oficial su affaire en uno de los escaparates mediáticos más grandes del mundo: la Super Bowl.

Kim, con un abrigo de piel negro y joyas llamativas, y Lewis, con una chaqueta negra de aire sofisticado, han sido captados juntos en un palco VIP, charlando y riendo durante el partido, que ha tenido lugar en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian en la Super Bowl. Gtres

La elección del escenario no es casual. La Super Bowl es uno de los eventos con mayor impacto mediático del año, y compartir palco envía un mensaje claro: ya no se esconden. Así, esta aparición supone su primera salida oficial como pareja.

Los rumores comenzaron hace poco más de una semana, cuando fueron vistos en el lujoso hotel Estelle Manor, en los Cotswolds, Reino Unido. Una escapada romántica a la que llegaron por separado y de manera discreta. Tras ello, hicieron una parada en Londres y continuaron su escapada por París.

En la capital francesa se hospedaron en uno de los hoteles más emblemáticos de la ciudad, Le Bristol, situado en el número 112 de la rue du Faubourg Saint-Honoré, en pleno corazón de la ciudad.

Un enclave muy conocido por la empresaria, quien suele optar por la Suite París, cuyo precio asciende a 24.330 euros la noche.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian, la pareja sorpresa de 2026. Gtres

Kim Kardashian y Lewis Hamilton se conocen desde hace muchos años. En 2014 se les vio en los Premios GQ de Londres con sus entonces parejas.

En 2015, Kanye West (48), ex de Kim Kardashian, llegó a invitar al piloto a celebrar la Pascua con su familia.

Años más tarde, volvieron a coincidir en algunos eventos de relevancia internacional, como los premios del Wall Street Journal y distintas fiestas privadas. Además, cabe puntualizar que Hamilton es amigo de Kendall (30) y Kris Jenner (70), hermana y madre de la empresaria.

Ahora, casi cuatro años después del divorcio de la socialité y West, Kim Kardashian y Lewis Hamilton viven un idilio que ha tomado a todos por sorpresa.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton en un acto celebrado en 2021. Gtres

Para Kim Kardashian, este posible nuevo romance llega después de haber estado centrada durante un tiempo en su vida familiar, su imperio empresarial y sus estudios de Derecho.

Desde su divorcio de Kanye West en 2022, solo se le han conocido una relación formal, con Pete Davidson (32), y un presunto affaire con el jugador de la NFL Odell Beckham Jr. (33). Ella misma había declarado que se encontraba cómoda soltera y que estaba siendo muy selectiva con quién dejaba entrar en su vida