Divorciada, ex de un antiguo novio de Ana Boyer y expareja de Tiger Woods: el lado personal de la esquiadora Lindsey Vonn

Hace apenas unas horas, las imágenes de un terrible accidente en la nieve durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina han circulado en las redes sociales y millares de chats. La protagonista de las escalofriantes escenas no ha sido otra que Lindsey Vonn (41 años), la leyenda del esquí alpino estadounidense.

Su aparatosa caída ha tenido lugar el domingo, 8 de febrero, en su debut en la prueba de descenso. La campeona olímpica competía después de una pausa de seis años en este deporte y solo nueve días después de romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda durante un entrenamiento.

Vonn llevaba apenas 13 segundos de carrera cuando perdió el control. Su participación en la pista de Cortina d’Ampezzo duró apenas dos curvas. En el primer salto, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Minutos después tuvo que ser evacuada en helicóptero al hospital más cercano, entre gritos de dolor.

En cuestión de minutos, el vídeo de su caída se ha hecho viral. Y su nombre ha pasado a ser uno de los términos más buscados en Google. Los amantes del deporte alpino la conocen sobradamente. Pero los profanos en la materia también se han interesado por su identidad. ¿Quién es ella? Ha sido una de las preguntas más buscadas en la red.

Aprendió a esquiar a los 2 años

Nacida en Saint Paul, Minnesota (Estados Unidos), el 18 de octubre de 1984, Lindsey Vonn es una de las deportistas más destacadas del esquí alpino.

Creció con sus hermanos (Dylan, Karin, Laura y Reed) y comenzó su ascenso al estrellato deportivo cuando siendo una niña. Su padre, un exesquiador de competición, la puso a esquiar por primera vez a los dos años. A partir de ahí, su interés por el esquí fue creciendo cada vez más. Empezó a competir a los 7 años.

Ha sido campeona olímpica y una de las deportistas más condecoradas, con 3 medallas olímpicas (oro en descenso y bronce en supergigante en Vancouver 2010, y bronce en descenso en Pyeongchang 2018) y más de 80 victorias en la Copa del Mundo.

Además, ha ganado 8 medallas en Campeonatos del Mundo, siendo récord histórico femenino durante años, con 2 oros (descenso y supergigante en 2009) y varias platas y bronces en pruebas de velocidad.

Se dio a conocer a nivel internacional a mediados de los 2000 gracias a sus triunfos en descenso y supergigante. El hito más top de su carrera lo conseguiría una década después: se consolidó como estrella global al ganar el oro olímpico en descenso en Vancouver 2010.

Pero Lindsey Vonn no solo es una de las esquiadoras más laureadas de la historia. Y una de las más resilientes (a sus 41 años, tiene una rodilla de titanio y la otra destrozada, con los ligamentos recién quebrados).

También se ha convertido en un personaje de interés fuera de las pistas por su vida personal, marcada por relaciones muy mediáticas y una intensa exposición pública.

Su romance con Tiger Woods

La estadounidense ha tenido que aprender a gestionar la fama deportiva al mismo tiempo que veía su vida sentimental convertida en tema recurrente de la prensa del corazón.

Su primer gran capítulo personal fue su matrimonio con el también esquiador Thomas Vonn. Se casaron en 2007, antes de que ella alcanzara la cima deportiva.

La relación se rompió oficialmente en 2013 tras una separación que coincidió con algunos de los años de mayor presión competitiva para ella.

Pese a la ruptura, Lindsey mantuvo el apellido de su marido, Vonn, con el que se había dado a conocer en el circuito internacional y que ya era una marca en sí misma en el mundo del esquí.

Poco después, la esquiadora empezó una de sus relaciones más mediáticas: su noviazgo con Tiger Woods (50). El romance entre ellos, dos de las grandes estrellas del deporte mundial, acaparó titulares, alfombras rojas y portadas.

Así, la pareja se convirtió en foco permanente de fotógrafos y periodistas. Como suele suceder en estos casos, la exigencia de sus respectivas carreras y la presión mediática se situaron en el centro de las especulaciones.

Finalmente, tras varios años juntos, ambos confirmaron su separación de forma amistosa, insistiendo en el respeto mutuo.

Noviazgo con Diego Osorio, ex de Ana Boyer

Con el tiempo, Vonn volvió a ocupar espacio en la crónica social al vincularse con el aristócrata y empresario Diego Osorio, heredero de una conocida familia de alta sociedad de Venezuela y cofundador de una marca de tequila con proyección internacional.

La relación, que se desarrolló entre Estados Unidos y Europa, alimentó el interés por una Lindsey ya retirada del esquí alpino pero muy activa en proyectos empresariales, documentales y fundaciones.

También forjó una imagen de Vonn como figura habitual en círculos jet set y eventos de lujo. Y es que Osorio tiene a sus espaldas un largo historial amoroso con rostros bien conocidos de la alta sociedad. Mantuvo un noviazgo con Ana Boyer (36) entre 2007 y 2010.

También mantuvo affaires con la actriz María León (41) o con Joy Hewson (36), hija de Bono (65), cantante de U2, con la que salió entre 2017 y 2021.

Fue poco después de su ruptura con Hewson cuando Osorio comenzó a salir con la esquiadora. En febrero de 2025, ella anunció su separación. "Este año, el Día de San Valentín será un poco diferente para mí", anunció a través de sus redes sociales. "Pero tengo a mis dos perros, así que serán mis acompañantes".

Premio Príncipe de Asturias 2019

Lindsey Vonn recibió el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes en 2019. Ese año se trasladó a Oviedo para recibir el galardón junto a una jovencísima princesa Leonor (20), y los reyes Felipe (58) y Letizia (53).

El jurado de los galardones, que honró su palmarés en el esquí alpino, destacó entonces "su capacidad de superación ante la adversidad, por salir adelante y regresar a la competición tras varias lesiones graves, y su compromiso con las nuevas generaciones, al apoyar a las mujeres jóvenes en la transmisión de valores deportivos y educativos".

Su reconocimiento fue el primero de la historia que la Fundación Princesa de Asturias otorgaba a una disciplina de invierno.

En los últimos años, la esquiadora ha utilizado su notoriedad pública para construir un relato propio sobre resiliencia, salud mental y presión competitiva.

Ha escrito sus memorias

A través de entrevistas, charlas y un libro de memorias, ha abordado abiertamente episodios de lesiones graves, ansiedad y altibajos personales, tratando de reivindicarse como mujer de negocios, mentora de jóvenes deportistas y referente femenino en el deporte de élite.

Además de los galardones de su carrera deportiva, cuenta con su propia productora audiovisual, Après Productions, dedicada a la creación de documentales y relatos inspiradores sobre superación personal.

Cabe destacar que impulsa la Lindsey Vonn Foundation, una organización fundada en 2015 cuyo objetivo es ofrecer becas y oportunidades educativas a niñas y jóvenes procedentes de contextos desfavorecidos.

También ha desarrollado una intensa trayectoria como emprendedora. En el ámbito empresarial, participa activamente en proyectos vinculados al deporte y al entretenimiento, con inversiones en equipos femeninos y en el equipo estadounidense de SailGP, donde forma parte tanto del consejo de administración como del comité asesor de atletas.

Paralelamente, ha desarrollado una sólida cartera de inversiones y capital riesgo. También es autora de un libro de memorias, Rise: My Story, que se convirtió en todo un best seller en su país.

Actualmente compagina su labor en el deporte de élite con su faceta como conferenciante y embajadora de marcas internacionales como Under Armour, Rolex y Land Rover.