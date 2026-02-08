Confirmado: este es el dinero que ganará Bad Bunny por su histórico 'show' en el descanso de la Super Bowl 2026

Bad Bunny recibe emocionado el premio a mejor álbum del año por 'Debí tirar más fotos'. Reuters

En 2025, Bad Bunny (31 años) ingresó unos 66 millones de dólares, que lo situó entre los 10 músicos mejor pagados del planeta.

Fue coronado Artista Global Número Uno de Spotify, con 19.800 millones de reproducciones. Forbes ha estimado que esas ventas sumaron 30 millones de dólares al patrimonio de Bad Bunny.

Sin embargo, la mayor parte del dinero que ingresó en 2025 -unos 40 millones de dólares-, procede de los más de 30 conciertos que ofreció en su exitosa residencia en su Puerto Rico natal, titulada No Me Quiero Ir de Aquí.

El año pasado, Bad Bunny también tuvo protagonismo en la película Happy Gilmore 2, estrenada en el mes de julio. Por otro lado, en septiembre, se anunció su participación en el espectáculo del descanso de la Super Bowl.

Un baile inolvidable que tendrá lugar este domingo, 8 de febrero -la madrugada del lunes 9 en España-, en el Levi's Stadium, Santa Clara (California).

Un histórico espectáculo por el que el cantante de Debí Tirar Más Fotos no recibirá ingresos, más allá de unos 200 dólares que marca el sindicato por actuación.

Bad Bunny encabezará el mayor escaparate musical del mundo sin cobrar nada por ello, pero con una oportunidad de marketing y de impacto cultural sin precedentes en su carrera, como ha ocurrido anteriormente con otros artistas.

El motivo nada tiene que ver con el cantante. Es el modelo de negocio del medio tiempo de la Super Bowl. La NFL y Apple Music asumen un presupuesto de producción que suele superar los 10 millones de dólares, pero no pagan caché al cabeza de cartel.

A cambio, el artista tendrá una proyección de 12 a 15 minutos ante más de 100 millones de espectadores, una visibilidad que en la industria se considera mucho más valiosa que una oferta económica puntual. La recompensa llegará después, cuando las luces del estadio se apaguen.

La propia NFL ha dejado claro que no paga honorarios a los artistas del medio tiempo, más allá de cubrir gastos y producción.

Forbes subraya que con Bad Bunny se aplicará lo mismo que con Kendrick Lamar (38) o The Weeknd. Actuará sin caché, pero con un empujón comercial gigantesco.

Los ejemplos recientes respaldan esta lógica. Tras su actuación, Kendrick Lamar vio cómo su tema Not Like Us aumentó un 430% en reproducciones en Spotify y usó ese impulso para una gira de estadios con SZA que recaudó casi 360 millones de dólares en 2025.

Ese mismo año, Lamar se situó entre los músicos con mayores ingresos del mundo, con 109 millones, mientras que SZA cerró el ejercicio en el puesto 20, con 34 millones.

Bad Bunny, en una fotografía tomada en París en junio de 2024. Gtres

El efecto escaparate es tan potente que algunos artistas han llegado a poner dinero de su bolsillo para elevar el nivel espectáculo. The Weeknd en 2021 o Dr. Dre en 2022 aportaron parte de sus ingresos, convencidos de que la inversión se multiplicaría en giras, contratos y streams.

Bad Bunny, como estrategia

La elección del puertorriqueño como artista del descanso de la Super Bowl no es casual.

Bad Bunny, con 19.800 millones de reproducciones en 2025, fue el artista más escuchado del año en Spotify, consolidando el dominio del español en la música mainstream.

El intérprete de Weltita reúne cifras masivas de streaming, una base de fans fiel y una capacidad de polarizar y generar conversación que garantiza impacto mediático antes, durante y después del partido.

Además, el fichaje de Bad Bunny llega en un contexto político tenso. El artista había anunciado que no tocaría en Estados Unidos durante su gira de 2026 por la amenaza del ICE sobre su base de fans hispana.

Por otro lado, su nombramiento para el medio tiempo de la Super Bowl desató una fuerte reacción del movimiento MAGA y del presidente Donald Trump (79).

El mandatario se ha declarado "en contra" del cartel del descanso y ha calificado la decisión de la NFL como "terrible", acusando a los artistas de sembrar odio.