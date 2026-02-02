La mansión donde aparecieron muertos Gene Hackman y su mujer, vendida solo 11 días después de salir al mercado

La mansión donde fueron hallados los cuerpos de Gene Hackman y su mujer, Betsy Arakawa, ya tiene nuevo propietario. Tan solo 11 días después de salir al mercado inmobiliario, la casa ha retirado el cartel de 'se vende'.

Pese al trágico suceso ocurrido, la propiedad ha encontrado comprador en tiempo récord por 5,2 millones de euros (6,25 millones de dólares) y la operación la ha llevado a cabo la empresa especializada Realtor.

El 26 de febrero de 2025, el doble ganador del premio Óscar por sus interpretaciones en The French Connection y Unforgiven fue encontrado muerto junto a su esposa y uno de sus perros en su casa de Santa Fe, Nuevo México.

Uno de los salones principales de la vivienda. Sotheby’s International Realty

Arakawa murió a los 64 años, días antes que su marido. Perdió la vida en torno al 11 de febrero, a causa de un extraño síndrome transmitido por ratones. Según determinaron las autoridades, el actor no se dio cuenta de lo ocurrido.

Hackman, que se encontraba en un avanzado estado de alzheimer, murió por una cardiopatía. Un patólogo determinó que la última señal de su marcapasos fue del 17 de febrero, por lo que es probable que ese fuera su último día de vida.

Fue un vigilante de su urbanización quien encontró los cuerpos sin vida de la pareja. No tenían hijos en común. El actor era padre de Christopher, de 65 años, Elizabeth, de 62, y Leslie, de 58, fruto de su matrimonio anterior con Faye Maltese.

Zona exterior. Sotheby’s International Realty

En la propiedad, de 21 hectáreas, la pareja llevaba una vida discreta alejada del foco mediático. La vivienda está dispuesta en dos edificaciones: una principal, de más de 1.200 metros cuadrados de superficie construida, y un apartamento independiente que funciona como casa de invitados.

La residencia habitual está formada por espaciosos salones con grandes ventanales e impresionantes vistas al campo, cocina con isla y una espectacular bodega donde Hackman y su mujer almacenaban los mejores vinos.

En total, tiene seis dormitorios, 10 cuartos de baño y cuatro chimeneas, que aportan un toque acogedor a sus estancias.

La casa de huéspedes dispone de tres dormitorios y una estancia de recreo.

La gran bodega del actor y su mujer. Sotheby’s International Realty

Destaca su exterior con una enorme piscina, zona de spa y masajes, y un campo de golf, deporte del que era un gran aficionado el actor. De hecho, participó en varios torneos con amigos.

Esta vivienda era el refugio del actor y su mujer, que apenas hacían vida de puertas para fuera. La última que se dejaron ver en público fue en marzo de 2024 en un restaurante cercano a su hogar. Según testigos, Hackman lucía muy diferente, prácticamente irreconocible.