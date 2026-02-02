La histórica noche de Bad Bunny, Justin Bieber en boxer o el 'tierra, trágame' de Cher: las anécdotas de los Grammy 2026

Bad Bunny (31 años) ha sido el gran protagonista de los Grammy 2026, celebrados en la madrugada de este lunes, 2 de febrero.

En el Crypto.com Arena de Los Ángeles, cerca de la hora en la que en España suena el despertador, el puertorriqueño se ha coronado como el gran triunfador de la gala, con su álbum Debí Tirar Más Fotos.

El cantante de Weltita ha hecho historia. Su disco ha sido el primero totalmente en español en llevarse el premio a mejor álbum del año.

Su discurso también ha sido memorable. Tras recoger el mencionado galardón de manos de Harry Styles (32), Benito Martínez Ocasio -su nombre real- ha arremetido contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

"Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE", ha expresado Bad Bunny, recibiendo una fuerte ovación de los asistentes.

"No somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos", ha expresado el puertorriqueño, quien ha dedicado el premio a su madre y a su país: "Gracias, mami, por parirme en Puerto Rico".

También a "todas las personas que tuvieron que dejar su tierra natal, su país, para seguir sus sueños". Este, de hecho, es uno de los temas que aborda en su exitoso álbum Debí Tirar Más Fotos.

Cher en los Grammy 2026. Gtres

Bad Bunny, así, da comienzo a una semana inolvidable. El próximo domingo, 8 de febrero, actuará en el descanso de la Super Bowl.

Pero si el puertorriqueño ha puesto el mensaje, Cher (79) ha marcado la gran anécdota de la noche, que no ha tardado en hacerse viral. El icono de la música ha protagonizado un 'tierra, trágame'.

Cuando anunciaba el premio a la Mejor Grabación del Año, ha sufrido un lapsus.

Cher ha leído Luther Vandross, el fallecido cantante cuya obra inspiró la canción ganadora, antes de corregirse rápidamente y nombrar a los verdaderos ganadores: Kendrick Lamar (38) y SZA (36), por su canción Luther.

Justin Bieber en su actuación en los Grammy 2026. Gtres

"Y el Grammy es para… ¡Ay! Me han dicho que sería con un apuntador", ha expresado Cher. "Ay, el Grammy es para Luther Vandross. ¡Ay, Kendrick, no, Kendrick Lamar!", ha corregido rápidamente.

El rapero ha recogido el premio con elegancia y ha rematado el momento con un guiño. "Lo primero, honrar al gran Luther Vandross", ha dicho, convirtiendo la equivocación de la cantante en un pequeño homenaje improvisado. En cuestión de minutos, el Cher moment se hizo viral.

En el terreno estrictamente musical, uno de los momentos más esperados -y más comentados- ha sido el regreso de Justin Bieber (31) a los Grammy.

Tras años lejos de los grandes escenarios y con una gira cancelada en 2022 que disparó rumores sobre su salud y su vida personal, el canadiense ha vuelto.

Lo ha hecho con muy poca ropa. Al menos, sobre el escenario.

Justin Bieber ha interpretado sus canciones sin camiseta, en boxer y calcetines. Una puesta en escena que también ha marcado las anécdotas la gala.

Los Grammy 2026, así, quedarán para siempre en el imaginario colectivo gracias al impacto de un latino que ha hablado sin filtros, una leyenda capaz de reírse de su propio lapsus y un exniño prodigio reconvertido en estrella adulta que ha elegido los boxer y los calcetines para su reaparición en un escenario.

Por otro lado, en las redes sociales también se pone el foco en los looks de la alfombra roja. Estilismos imposibles de las nuevas estrellas del pop y juegos de transparencias que ya son tradición en los Grammy.