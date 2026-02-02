La estrategia de los Beckham tras romper definitivamente con Brooklyn: silencio, unión familiar y dos nuevas aliadas

Los Beckham junto a sus tres hijos menores y las parejas de Romeo y Cruz en París. Instagram

La respuesta pública de los Beckham al terremoto mediático desatado por Brooklyn (26 años) no ha sido un contraataque.

La saga -una de las más famosas de Inglaterra- ha reaccionado con una puesta en escena milimétrica: silencio absoluto, fuerza familiar y dos 'nueras' que parecen ser un apoyo clave para Victoria (51).

Fue el pasado 19 de enero cuando el hijo mayor de David Beckham (50) rompió su silencio y se pronunció públicamente sobre la ruptura con su familia.

Victoria y David Beckham saliendo de su hotel en París, arropados por sus hjios y 'nueras'. Gtres

Brooklyn dio su versión de los hechos a través de un extenso comunicado publicado en sus stories de Instagram, en el que ponía por encima de todo y de todos a su mujer, Nicola Peltz (31).

Desde entonces, ni David ni Victoria se han pronunciado al respecto. El exfutbolista y la diseñadora prefieren que hable la imagen de unidad familiar.

En lugar de alimentar la 'guerra', han continuado con sus compromisos personales y profesionales con total normalidad. Eso sí, con gestos medidos que demuestran que la marca Beckham sigue firme. Incluso sin Brooklyn ni Nicola.

El pasado lunes, 26 de enero, la familia se mostró especialmente unida en París. Victoria recibió un importante reconocimiento por parte del Ministerio de Cultura francés y su marido, así como sus tres hijos menores, Romeo (23), Cruz (20) y Harper Seven (14), no dudaron en acompañarla.

En la capital francesa, la imagen que se proyectó fue la de un matrimonio sólido, muy cercano a sus hijos menores y con un mensaje claro. "La familia lo es todo", como la propia Victoria subrayó públicamente al agradecer el apoyo de los suyos.

"Mi más sincero agradecimiento a la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, por este honor. Gracias también a los socios que creyeron en mí, a mi familia y, especialmente, a David, mi marido. No podría estar más agradecida; lo son todo para mí", escribió la diseñadora en sus redes sociales tras ser condecorada con el título de Oficial de las Artes y las Letras.

En esta suerte de estrategia también cabe destacar el papel de Romeo y Cruz. Por un lado, porque se han convertido en el refuerzo de la marca Beckham -por sus trabajos en la moda y en la música, respectivamente-. También por sus parejas, quienes muestran su apoyo público a Victoria en plena tormenta mediática entre la diseñadora y Nicola Peltz.

Kim Turnbull, novia de Romeo, y Jackie Apostel, pareja de Cruz, se han convertido en figuras clave en el relato de familia modelo.

Las palabras de Jackie Apostel en su perfil de Instagram. Instagram

Mientras Nicola Peltz se ha situado mediáticamente en el epicentro de la tensión con Victoria Beckham, Kim Turnbull y Jackie Apostel se dejan ver como 'nueras' integradas, presentes y alineadas con el núcleo Beckham.

En París, ambas apostaron por looks firmados por su futura suegra, un gesto de lealtad que no pasó desapercibido en plena 'guerra' con Brooklyn y Nicola. Mucho más si se tiene en cuenta que el traje nupcial de la mujer de Brooklyn ha sido uno de los temas de la polémica.

Apostel, además, compartió en sus stories de Instagram una fotografía junto a un texto que reafirma su postura: está al lado de su suegra.

"Enhorabuena, Victoria. Tu impulso, creatividad, resiliencia, pero lo más importante, tu amabilidad y respeto hacia todos los que te rodean son algunas de las muchas razones por las que mereces esto y más", escribió sobre una imagen de la familia al completo.

Además, añadió: "Nos animas constantemente y es tan hermoso ver que se reconoce tu arduo trabajo. ¡Te queremos!".

Victoria Beckham, así, no solo tiene el respaldo de sus hijos. También de dos jóvenes que, a diferencia de Nicola, parecen jugar a favor de la familia y no del conflicto.

La estrategia es más que evidente: mostrar unidad sin negar la fractura familiar. Los Beckham han elegido una respuesta sofisticada. No hay comunicados ni entrevistas. A día de hoy hablan las fotos, las apariciones conjuntas y los gestos de apoyo a Victoria.

En plena 'guerra' mediática con su primogénito y Nicola, la que fuera cantante de las Spice Girls se deja arropar por su núcleo duro y por dos nuevas aliadas.