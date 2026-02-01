Una gata y 7 personas: se reabre el capítulo sobre el reparto de la herencia de 300 millones de Karl Lagerfeld, fallecido en 2019

Karl Lagerfeld no se casó ni tuvo hijos. Pero sí una mascota fiel que le acompañó hasta el fin de sus días, convirtiéndose -probablemente- en la gata más rica del mundo, al heredar gran parte de la millonaria fortuna del diseñador, valorada en 300 millones de dólares, según Celebrity Networth.

Se llama Choupette y Karl Lagerfeld, fallecido en febrero de 2019, la nombró como su principal heredera. La gata, no obstante, no es la única beneficiaria.

El diseñador de coleta blanca, gafas oscuras y trajes negros entallados repartió su patrimonio entre su mascota y siete personas que, siete años después de la muerte del modista, vuelven a entrar en disputa.

Karld Lagerfeld durante una presentación de Chanel en 2003. Gtres

La fortuna de Lagerfeld aún no se ha repartido y ahora, a escasos días de celebrarse el séptimo aniversario de su muerte, sus beneficiarios han recibido una carta de Christian Boisson, el albacea del testamento.

"La interpretación de este testamento está siendo impugnada. Por lo tanto, los derechos de los herederos son actualmente inciertos", asegura la carta que han recibido todos los interesados, según ha publicado esta semana la revista alemana Bunte.

"Es posible que los herederos legales reciban una parte de la herencia de Lagerfeld. Se desconocen los motivos de la impugnación", aclara el citado medio.

La situación es incierta. Lo que sí es un hecho es que vuelve abrirse un capítulo sobre la herencia del célebre diseñador, que plantea la posibilidad de que los herederos de Lagerfeld reclamen su fortuna.

El último testamento del director creativo de Chanel y Fendi, escrito a mano, nombra a siete personas que deberían repartirse su herencia con la gata Choupette. ¿Quiénes son y qué relación tenían con el káiser de la moda?

1. Françoise Caçote

Fue la ama de llaves de Karl Lagerfeld y es quien cuida de Choupette en el piso parisino en el que vive con su marido y sus hijos.

Trabajó 10 años para el diseñador, encargándose de la casa y del día a día del modista. Tras su muerte, en 2019, se convirtió en la cuidadora oficial de Choupette por voluntad del propio Lagerfeld.

2. Hudson Kroenig

Tiene 17 años y era el ahijado del modista. Es hijo del modelo estadounidense Brad Kroenig, uno de los modelos masculinos de Lagerfeld en Chanel.

Karl Lagerfeld y Hudson Kroenig en el desfile de Chanel en Cuba. Gtres

Desde muy pequeño desfiló para la maison de la mano del propio diseñador, apareciendo con él en las pasarelas. Hudson Kroenig se convirtió en una especie de "mini icono" de Chanel.

3. Brad Kroenig

El modelo estadounidense y padre de Hudson, Brad Kroenig, también es uno de los herederos del alemán.

Fue uno de los modelos masculinos fetiche de Lagerfeld y rostro recurrente en campañas y desfiles de Chanel y Fendi. Así, le consideraron uno de los grandes protegidos de Lagerfeld.

4. Caroline Lebar

Era la mano derecha del modista, con quien trabajó durante más de 35 años. Primero en su firma y luego como responsable de construir y proteger su imagen pública.

Caroline Lebar ocupó y sigue ocupando el cargo de Senior Vice President (SVP) de Image & Communications de la marca Karl Lagerfeld, supervisando todo lo relacionado con comunicación, branding y narrativa alrededor del diseñador y de la maison.

5. Jake Davis

Es modelo británico y se convirtió en amigo íntimo del diseñador tras varios años de trabajo.

Jake Davis formó parte del universo visual de Lagerfeld. Posó para él en campañas (por ejemplo, para bolsos Boy de Chanel) y apareció en eventos vinculados a Fendi y Chanel, siempre en el entorno directo del káiser de la moda.

6. Sebastien Jondeau

Fue guardaespaldas, chófer, asistente personal y amigo íntimo de Karl Lagerfeld. Conoció al diseñador cuando trabajaba en una empresa de transportes que hacía servicios para el modista. Con los años pasó a estar a su lado a tiempo completo, acompañándolo en su día a día.

Así, se convirtió en un confidente para el maestro de la costura. Incluso, posó como modelo y campañas, hasta ser embajador de la firma Karl Lagerfeld y colaborador de Fendi.

7. Baptiste Giabiconi

Es modelo y cantante francés. El diseñador lo descubrió a finales de los 2000 y lo convirtió en su imagen masculina fetiche. Baptiste Giabiconi desfiló y protagonizó campañas para Chanel, Fendi y la propia firma Karl Lagerfeld, llegando a ser uno de los maniquíes más cotizados del mundo.

Su relación con Karl Lagerfeld fue muy comentada. Aunque durante años hubo rumores de romance, el propio diseñador habló de él como "su heredero" y casi un "hijo adoptivo".

Baptiste Giabiconi y Karl Lagerfeld en Saint-Tropez. Gtres

La muerte de Lagerfeld

La repartición de la herencia del diseñador vuelve a copar el foco siete años después de su fallecimiento.

Karl Lagerfeld murió el 19 de febrero de 2019, a los 85 años, en el American Hospital de Neuilly‑sur‑Seine, a las afueras de París, donde ingresó la noche antes de su fallecimiento.

En los meses previos se había deteriorado su salud. Su ausencia en el desfile de alta costura de Chanel de enero de 2019 encendió todas las alarmas.