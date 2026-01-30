Jennifer Lopez y Ben Affleck, aún unidos: retiran del mercado su millonaria mansión un año y medio después salir a la venta

Ben Affleck y Jennifer Lopez en el Festival de Cine de Venecia 2021. gt

Jennifer Lopez (56 años) y Ben Affleck (53) emprendieron caminos separados hace casi dos años. En agosto de 2024, anunciaron públicamente su separación. Ya en enero de 2025, llegaron a un acuerdo de divorcio.

Si algo ha demostrado en este tiempo la expareja de actores es que mantiene un estrecho vínculo a pesar del quiebre sentimental.

De hecho, el pasado mes de octubre, Lopez y Affleck posaron juntos en el photocall de la película El beso de la Mujer Araña, la última película que dirige él y protagoniza ella. Entonces, gestos cómplices y admiración compusieron la jornada.

Jennifer Lopez y Ben Affleck, en la première de 'Kiss of the Spider Woman' en Nueva York el 6 de octubre de 2025. Gtres

La diva de El Bronx y Ben Affleck confirmaban así su buena relación y el respeto mutuo existente entre ellos.

El extinto matrimonio, además, permanece unido aún a día de hoy por un motivo de peso. Se trata de su impresionante mansión en Beverly Hills, una vivienda que adquirieron en mayo de 2023.

Tras su ruptura, la residencia salió al mercado por 68 millones de dólares -62,3 millones de euros-. Eso sí, a los pocos meses bajó ocho millones de dólares, pasando la mansión a estar disponible por poco más de 53 millones de euros.

Pese a la importante rebaja de precio, Crestview Manor -como se bautizó a la propiedad- no ha conseguido comprador durante estos meses. Aunque varias personas han mostrado interés, no se ha llegado a cerrar acuerdo alguno.

Estancias de la vivienda de Jennifer Lopez y Ben Affleck en Beverly Hills. Marc Angeles

Ahora, la propiedad que mantiene unidos a Jennifer Lopez y Ben Affleck ha experimentado un giro de 180 grados. Según ha publicado recientemente TMZ y ha podido confirmar EL ESPAÑOL, la expareja ha tomado ahora la decisión de retirar del mercado la vivienda de Beverly Hills.

De acuerdo a los registros inmobiliarios, la vivienda ha sido retirada del mercado este pasado lunes, 26 de enero, lo que supone un nuevo intento fallido de desprenderse de la que un día fue su hogar conjunto.

Crestview Manor cuenta con una superficie de 35.000 metros cuadrados. La residencia, construida a finales del pasado siglo, ha sufrido numerosas reformas durante los últimos años.

En el tiempo que se extendió su relación, Jennifer y Ben pudieron disfrutar de la friolera cantidad de 12 dormitorios.

Entre sus otras estancias, destacan además un garaje con capacidad para una decena de vehículos, un completo deportivo y una garita de seguridad con dos habitaciones.

Mansión de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Grosby Group

La decisión de retirar la vivienda del mercado, según ha informado TMZ, ha sido conjunta. Es decir, tanto Jennifer Lopez como Ben Affleck han considerado que la mejor opción -al menos, por el momento- era paralizar el intento de venta de la residencia.

Sin embargo, no es oro todo lo que reluce con respecto a la fastuosa propiedad.

El pasado mes de junio, cuando Crestview Manor vio rebajado su precio ocho millones de euros, salió a la luz que la exdupla tardó tiempo en ponerse de acuerdo con el importe definitivo de la vivienda.

Mientras que Affleck quería reducir la cantidad, lo cierto es que Lopez se mostró un tanto reticente en un inicio. Finalmente, como ya es sabido, terminó accediendo.

Cabe matizar que Jennifer y Ben no se han pronunciado públicamente en todo este tiempo sobre cualquier asunto relacionado con la mansión de Beverly Hills.

En el momento que salió a la venta la casa, eso sí, una fuente cercana a la cantante aseguró al medio In Touch Weekly: "Está deseando irse de la casa cuanto antes. Le dijeron que había un grupo de compradores interesados, pero cada vez le resulta más frustrante estar allí".

Ben Affleck y Jennifer Lopez en el Festival de Venecia en 2021. Gtres

Lopez pidió el divorcio a Affleck en agosto de 2024, tras dos años de matrimonio. La solicitud se presentó el mismo día de su segundo aniversario de boda. Ya el 6 de enero de 2025, se formalizó la separación.

Centrados en el trabajo

Además de la mansión de Beverly Hills, Jennifer Lopez y Ben Affleck tienen otra cosa en común. Ambos, lejos de verse envueltos en cualquier tipo de polémica, se encuentran centrados en el trabajo.

La diva de El Bronx está inmersa en los preparativos de su actual gira, Up All Night, por Las Vegas. Así, entre los próximos 6 y 28 de marzo, Jennifer ofrecerá su carismático show en El Coliseo del Caesars Palace, un teatro localizado en los predios de dicho hotel en la ciudad estadounidense.

Unos meses atrás, la actriz y cantante llevó su espectáculo por todo el planeta. España, de hecho, estuvo en su hoja de ruta y colapsó el Movistar Arena de Madrid el pasado julio.

Ben Affleck, por su parte, tampoco se queda atrás. El actor atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel profesional.

En apenas unos meses, verá la luz la película Animals, dirigida y protagonizada por él mismo. Un proyecto en el que comparte reparto con el inconfundible Matt Damon (55).