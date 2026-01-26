Sydney Sweeney, acusada de vandalizar el cartel de Hollywood por colgar sus sujetadores en una promoción

Sydney Sweeney (28 años) suma una nueva polémica a su historial. La actriz ha sido captada subida al icónico cartel de Hollywood, en Los Ángeles.

En el vídeo, difundido en la tarde de este lunes, 26 de enero, por TMZ, Sweeney aparece colocando un puñado de sujetadores en la letra 'H' del monumento histórico mientras un equipo de producción filmaba la escena.

Según ha informado el citado medio, la escena tiene como objetivo promocionar la nueva línea de lencería de la intérprete de La Asistenta.

🔥🚨BREAKING: Hollywood actress Sydney Sweeney might get arrested on vandalism charges after climbing the Hollywood sign and hanging her bras on it to promote her new lingerie brand. pic.twitter.com/jjcnabLfkd — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) January 26, 2026

La joven, tal y como ha reportado TMZ en un primer momento, había obtenido un permiso de FilmLA para filmar el cartel de Hollywood. Eso sí, no recibió en ningún momento licencia para tocarlo o treparlo.

El impacto del vídeo en redes sociales ha sido tal que la Cámara de Comercio de Hollywood -propietaria del famoso letrero- se ha puesto en contacto con el tabloide.

La institución, así, ha aseverado que Sweeney y su equipo ni siquiera obtuvieron permiso por parte de la organización.

"No se otorgó ningún permiso para hacer esto como se requiere", ha verbalizado la Cámara de Comercio de Hollywood a TMZ.

Esta falta de permiso por parte de la actriz de Euphoria y todo su equipo no es asunto baladí. De hecho, podría ponerla en riesgo de ser acusada de allanamiento ilegal y/o vandalismo.

Sydney Sweeney, en una imagen reciente.

Una vez finalizada la sesión fotográfica para la polémica campaña, Sweeney y su equipo han retirado buena parte de los sujetadores del cartel. Sin embargo, han dejado cuatro o cinco cual regalo envenenado.

Sydney Sweeney, a pesar del revuelo que ha supuesto el clip difundido por TMZ, no se ha pronunciado al respecto. Al menos, por el momento. De hecho, el último post de su Instagram data del pasado 10 de enero.

Fue el pasado mes de julio cuando se conoció que la actriz se encontraba inmersa en la preparación de una línea de lencería. Un proyecto respaldado, entre otros, por Jeff Bezos (62) y su mujer, Lauren Sánchez (56).

Sweeney, cabe recalcar, mantiene una relación cercana con la multimillonaria pareja. De hecho, fue una de las celebridades que se dejó ver en la lujosa boda del fundador de Amazon y Sánchez en Venecia, Italia.

La actriz encara ahora un duro bache a nivel reputacional. No obstante, cabe matizar que no es el primer escándalo en el que se ve envuelta Sydney.

El pasado verano, la joven protagonizó un anuncio de la marca de ropa American Eagle bajo el eslogan Sydney Sweeney Has Great Jeans, un juego de palabras en inglés entre jeans -vaqueros- y genes -genes- que remite al supremacismo blanco. Una situación por la que recibió numerosas críticas.

Sydney Sweeney en una imagen de la polémica campaña que protagonizó este verano para American Eagle. IG vía @americaneagle

La verdadera tormenta contra Sweeney, eso sí, se desató a comienzos de 2025. Entonces, la actriz de fue la imagen de un anuncio de gel de baño para hombres en el que aparecía desnuda y envuelta en espuma en una bañera.

El movimiento contra ella revivió para amplificarse de forma exponencial, con una avalancha de invitaciones a rechazar todo lo relacionado con Sydney.