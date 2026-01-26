Chris Hemsworth visita España de nuevo, en ausencia de Elsa Pataky: el motivo de su viaje e itinerario en Madrid

Madrid se viste de gala de nuevo para recibir a una gran estrella internacional: Chris Hemsworth (42 años). El actor vuelve a la capital española para presentar su último proyecto profesional, un elegante thriller escrito y dirigido por Bart Layton (51), titulado Ruta de Escape.

Tras el estreno en otras ciudades europeas, Hemsworth aterriza en Madrid para continuar con la promoción de la película, una cinta que ha despertado gran expectación por su mezcla de suspense y acción y que promete convertirse en uno de los títulos más comentados de la temporada.

La visita, además, cobra un matiz especial porque el intérprete australiano repite la fórmula de sus últimas apariciones públicas en España: viaja solo. Elsa Pataky (49), su mujer, no le acompañará en esta ocasión, algo que no ha pasado desapercibido en los círculos mediáticos.

Aunque el actor siempre ha mostrado una gran discreción con su vida personal, su presencia en solitario alimenta la curiosidad sobre cómo será su estancia en la ciudad y qué planes tendrá fuera del marco estrictamente profesional.

Chris Hemsworth en un acto público. Gtres

Madrid será el escenario de varios de sus compromisos vinculados con la película, desde photocalls hasta entrevistas. También se espera que el actor recorra las calles de Madrid para visitar algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad; eso sí, lo que se desconoce es el número de horas que pasará en la capital.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a toda la información acerca del itinerario que seguirá el actor en la capital. Chris es un enamorado de España y así lo ha confesado en muchas ocasiones; sin embargo, la persona que le ha hecho enamorarse de esta ciudad no estará con él en esta visita.

Una visita que tiene previsto un día de lo más ajetreado en Madrid. Chris Hemsworth llega a la capital este lunes, 26 de enero, y se alojará -como ha hecho otras veces- en el hotel Four Seasons del centro de la ciudad.

Sin embargo, no será hasta el martes, 27 de enero, cuando dé comienzo un sinfín de eventos que Sony Pictures -distribuidora del film- ha preparado para la promoción de la película.

En la mañana, se ha convocado a los medios de comunicación para un posado oficial de su protagonista con el director del proyecto. Será a las 11:30 horas la citación para la prensa, aunque la llegada de los miembros del equipo no será hasta las 12:00 horas, cuando dará comienzo el photocall.

Cartel oficial de 'Ruta de Escape'. Sony Pictures

Dicho encuentro con los medios tendrá lugar en el Club Metrópolis, situado en el Edificio Metrópolis, uno de los lugares más emblemáticos de la Gran Vía de Madrid. Eso sí, cabe destacar que no contará con el reparto al completo, sino únicamente con el protagonista y su director.

Durante el día, tras su posado oficial, el actor tendrá un breve encuentro con algunos medios de comunicación, en el que podrán charlar a solas con él sobre el film dirigido por Layton.

El día de promoción concluirá con la visita de Chris Hemsworth a El Hormiguero. El programa de televisión de Pablo Motos ya anunció la pasada semana que el actor australiano visitará el plató de 7yAcción. Será su primera entrevista exclusiva en televisión para hablar de este proyecto.

Tras divertirse en El Hormiguero, el actor pasará un día más en la capital y después viajará al siguiente destino para continuar con la promoción de Ruta de Escape. La película llegará a los cines el próximo 13 de febrero.

La distancia con Elsa Pataky

A lo largo de 2025, la agenda y los desplazamientos de Elsa Pataky y Chris Hemsworth han vuelto a situarse en el foco mediático, especialmente por la ausencia de coincidencias públicas entre ambos en España.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky en un acto público. Gtres

Mientras la actriz ha convertido el país en uno de sus destinos recurrentes durante el último año, el actor australiano apenas ha dejado rastro de una única visita puntual.

Esta diferencia de movimientos, prolongada durante meses, ha alimentado los rumores sobre una posible distancia en el matrimonio, aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

Elsa Pataky ha vivido su año más español. En abril viajó a Madrid por compromisos profesionales ligados a la firma Gioseppo y, a finales de mayo, regresó para la promoción de la miniserie Matices, con actos y presentaciones que se prolongaron hasta junio.

Ya en verano, la actriz volvió a instalarse en la capital junto a sus hijos, disfrutando de unos días de descanso que incluyeron su presencia en el festival Mad Cool 2025. Estas estancias, repetidas y bien documentadas, se produjeron siempre sin la compañía pública de Hemsworth, tanto es así que el actor se encontraba en otros puntos del mundo, como Londres o Australia.

Chris Hemsworth y Elsa Pataky en un acto público. Gtres

Por su parte, de Chris Hemsworth solo consta con claridad una visita a España en 2025: la celebración de su 42 cumpleaños en Ibiza, en agosto, con comida en Casa Jondal y una posterior fiesta en yate. Una aparición que, de nuevo, llamó la atención por la ausencia de Elsa Pataky, que se encontraba en otro continente.

Las últimas imágenes del matrimonio juntas se remontan a las vacaciones de Navidad en Fiyi y a la celebración de Nochevieja en Sídney, lejos de España, justo en el año en el que, en diciembre de 2025, se cumplieron 15 años desde que se dieron el 'sí, quiero'.

Desde entonces, silencio y kilómetros de por medio, un contexto que explica por qué las especulaciones no han dejado de crecer. Suena raro que estos viajes a España, en los que el ocio ha sido la tónica mayor, nunca hayan sido en presencia de la familia al completo.