Carlos Rivera: "He sabido separar mi vida privada de la pública. Si yo no abro la puerta, no tienen que entrar en mi casa"

Carlos Rivera (39 años) conquista en las distancias cortas. Es de esas personas que te hacen sentir bien, cómodo, en casa. Como en familia. Se presenta, te da un enérgico apretón de mano y, de paso, un abrazo. Así es él, cálido y cercano. Es una estrella internacional, pero no lo parece.

Mira intenso y presta al interlocutor toda la atención. Hay dos cosas que siempre ensalza en sus entrevistas: su paso por el musical El Rey León, que le cambió la vida, y su amor por España. EL ESPAÑOL se ha citado en Madrid con el artista en una de sus mejores etapas.

Acaba de lanzar su nuevo EP, Vida -una obra en la que el artista fusiona el alma del mariachi y los sonidos tradicionales de México con una estética contemporánea-, y hará a nivel internacional como gira apoteósica bajo el nombre de Vida México Tour.

Carlos Rivera en una imagen de estudio.

Ante este boyante escenario, EL ESPAÑOL se cita con Carlos Rivera, en la segunda planta de la embajada de México en Madrid. El cantante reflexiona sobre su vida y obra al cumplir 20 años sobre los escenarios. Menciona a su hijo, León, y aborda cómo vive su proyección mediática.

Carlos Rivera, nueva visita a España. Ha venido a FITUR para desempeñar un papel importante.

Me ha tocado estar en la fiesta de apertura de México, que se ha hecho en el Teatro Eslava. Somos el país invitado este año y me llena de orgullo además que vengan por primera vez las 32 entidades de México.

Todos con una representación espectacular de artesanos, de pueblos originarios, de danzantes. Creo que es un gran momento para venir a compartir lo que es México, la parte más hermosa.

En el plano profesional, tiene un 2026 lleno de proyectos. Háblemos de su disco y de su gira internacional.

Esta gira representa mi país en sus tradiciones. Todo está inspirado en el imaginario del Día de Muertos, que no es una casualidad. Hace casi 10 años Disney me invitó a hacer la canción Recuérdame, de la película Coco.

Carlos Rivera, en una imagen facilitada a EL ESPAÑOL.

Hace unos cuantos años también el maestro Carlos Saura me invitó a hacer música para su última película, que se llamó El rey de todo el mundo, y también hicimos muchas canciones para esa película. Dentro de ellas, Calavera, que viene en este álbum, fue el tema principal de esa película.

Y dije, 'bueno, tal vez valdría la pena poder hacer un álbum completo, una gira completa donde ese mundo se transformara en un escenario y, pues, es lo que vamos a hacer ahora con esta gira'.

Ya comenzó en México, pero aquí en España lo hará en junio y julio, que estaremos aquí haciendo 12 ciudades. Yo quiero ir a todos los países de habla hispana. La gira pasada hicimos 15 países, ojalá con este lleguemos a los 20. Me ilusiona mucho porque siempre he llevado algo de México en mis giras.

España también es muy importante en su música. Usted estuvo viviendo aquí hace unos años y viene con frecuencia.

Sí, vengo bastante. Es un país absolutamente recurrente para mí, como que siento que desde que me fui, realmente no me fui; que vengo, no sé, ocho o diez veces por año, para una u otra cosa. Tengo esa fortuna de venir y hacer una gira tan extensa que me hace permanecer aquí en el país.

Es un país al que le tengo mucho agradecimiento. Personalmente me cambió la vida el venir a hacer el musical de El Rey León.

Carlos Rivera.

No esperaba que pudiera ocurrir algo como esto, el hacer un musical y que te ascendiera de tal manera que eso me haría quedarme aquí. No es tan común que del teatro saltes a la música y permanezcas. No sé si llamarlo suerte.

A veces la suerte también es trabajo y constancia...

Totalmente. Además, yo creo que una cosa sin otra no pasa. La gente mientras estuve en el musical no sabía quién era; o sea, yo era Simba, y hasta que dejé el musical y empecé a ir a la radio, a la televisión con mi música, y la música funcionó, a partir de ahí fue que sí, ahora sí. Poco a poco me empezaron a conocer.

En realidad, para usted todo ha girado en torno a la música.

Yo siempre he dicho que la música es la verdadera protagonista; las canciones son las verdaderas protagonistas de la música.

Ese musical me abrió muchas puertas. Ya no era sólo el chico mexicano, sino 'oye, es el chico mexicano que es el Simba de El Rey León'. Era otra cosa. Era un agregado demasiado bueno.

El cantante mexicano en una imagen de estudio.

Y la televisión, el trampolín perfecto.

De la tele me acuerdo mucho, en sus tiempos, de María Teresa Campos, que en paz descanse. Recuerdo que siempre me presentaba, era muy linda conmigo, y decía: 'Ahora que lo vean, tal vez les suene la cara y la voz, porque si fueron a ver El Rey León, él era el Simba'. Fue fuerte aquello.

Ten en cuenta que en dos años me vieron un millón de españoles.

Cuando ella falleció, la dediqué un post en Instagram. Es más, en mis conciertos, cuando canto Recuérdame, ponemos una ofrenda y cuando murió la pusimos a ella. Le tuve mucho agradecimiento. Se portó muy bien conmigo.

No sé si es casualidad: ¿su hijo, León, se llama así por el musical?

Absolutamente. A ver, yo hice El Rey León en España, después lo hice en México. O sea, sumados, hice mil funciones de Simba. Es algo que me cambió la vida. Simba vive en mí. Entonces, a mí el santo León me hizo un montón de milagros.

Carlos, ¿cómo se compagina la profesión con la vida personal? Tiene que haber renuncias, siempre hay renuncias.

Sí, es complicado. Y más cuando hay tanto trabajo y tantos viajes y tantas cosas. Y luego, si le mezclas la parte mediática... El rollo prensa, redes sociales, todo eso, pues sí llega a ser un punto agobiante, especialmente ahora.

No hablo de la prensa como profesión ni de los medios serios, sino que hoy cualquiera toma el móvil y dice 'soy prensa' y te toma fotos. Y no es así. Ahí es donde realmente creo que empieza a ser un poco más complicado.

¿Cómo lo gestiona?

Yo personalmente he intentado separarlo. Tener bien claro cuál es mi vida pública y cuál es mi vida personal, porque si no me vuelvo loco. Creo que si algo he priorizado en mi vida ha sido mi tranquilidad y mi paz. A ver, que si yo no abro la puerta no tienen por qué entrar a mi casa, ¿no? Pues con eso digo todo.

Ahí está el límite de vender tu vida privada y no venderla...

Y luego, es importante no engancharte con las provocaciones. No entrar en algunos juegos. Hoy algunas noticias son provocaciones para ver quién se engancha y quién responde. Si no contestas, ahí se queda todo. Cuando inventan algo, a veces sí quieres salir a decir: 'Oye, ¿de qué me estás hablando?'.

En general, ¿considera que es una persona respetada por los medios de comunicación?

Sí, yo creo que sí, absolutamente. Es verdad que aquí nadie se salva. Aquí hasta el que no hace nada, le inventan que hizo. A veces así me siento yo. En el camino habrá quien se lo haya creído y en el camino quien no. Tampoco puedes andar a cada uno diciéndole que no es cierto.

Carlos Rivera junto a su mujer, Cynthia.

Hace un tiempo explicó que una de las cosas más positivas de España es la seguridad. Que en México no puedes ir por la calle con la misma tranquilidad que aquí. ¿Cómo se acostumbra uno a eso?

No es que en México no vaya por la calle, claro que sí, pero a diferente manera. Hay zonas donde no es que no puedas caminar por seguridad, sino que aquí hay mucha más vida de calle.

Allá hay zonas, hay colonias, donde perfectamente puedes andar por la calle. Yo voy a los restaurantes, voy al cine. Hago vida normal, pero sabiendo dónde sí y dónde no. De repente acá cuando traigo a mi hijo podemos andar donde sea, y allá, pues no en todos los sitios lo puedes hacer.

Cambiando de tercio, hablemos de un buen amigo suyo, Miguel Bosé. Acaba de hacerse público que deja México y se muda a vivir a Andorra con sus hijos.

A Miguel le tengo muchísimo cariño. Ha estado viviendo en México un tiempo. Le conocí cuando hice mi disco Leyendas y cuando hicimos ese sueño de cantar con muchas de las leyendas. Miguel estaba en la lista.

Y entonces lo invitamos y él fue muy generoso de aceptar y ahí fue realmente donde le conocí. Tenemos ya algunas veces que hemos cantado juntos.

Estuvo, de hecho, en mi tierra cantando. Yo ahí tengo un hotel, entonces andamos por allá, entonces vino a visitar. Le tengo mucho cariño. Creo que dondequiera que él vaya, dondequiera que lleve su música, él es un grande.

¿Algún consejo que recuerde de Miguel y haya aplicado a su vida?

A él fue a quien le escuché decir justamente que una cosa es Miguel y otra cosa es Bosé. Él dijo eso. Yo también siempre digo eso. Una cosa es Carlos Augusto Rivera Guerra y otra es Carlos Rivera.