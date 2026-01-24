Paola Fendi, la única diseñadora viva de la foto de 12 genios de la moda en 1985: la periodista tras la imagen recuerda el momento

En 1985, 12 de los diseñadores más influyentes de Italia y el mundo se reunieron en Milán para una hacerse una fotografía. Hoy, 41 años después, este posado es un documento histórico cargado de simbolismo. De todos estos gigantes de la industria, solo Paola Fendi sigue con vida.

Tras la muerte de Valentino este pasado lunes, 19 de enero, la fotografía ha dado la vuelta al mundo como testimonio de una generación irrepetible que definió la moda. "El fin de una era", aseguran los entendidos de la profesión.

En el centro de la instantánea aparecen Paola Fendi y Valentino Garavani, uno detrás de otro. Alrededor de ellos se sitúan Laura Biagiotti, Mario Valentino, Gianni Versace, Krizia, Gianfranco Ferrè, Mila Schön, Giorgio Armani, Ottavio Missoni, Franco Moschino y Luciano Soprani.

La fotografía original bajo el Arco della Pace. Adriana Mulassano

"Del grupo histórico, soy la única que queda", ha recordado Paola Fendi tras el fallecimiento de Valentino Garavani en una conversación con el Corriere della Sera. La icónica foto, precisamente, fue hecha para este medio.

La periodista de moda Adriana Mulassano (87), que trabajaba para dicho periódico y posteriormente gestionó el equipo de comunicación de Giorgio Armani, reunió a estos 12 gigantes de la moda bajo el Arco della Pace en Milán.

Más tarde, la imagen fue adaptada para los estadounidenses con el Duomo de Milán de fondo, porque de esta manera, según los norteamericanos, iba a ser más icónica.

Naturalmente, e independientemente del fondo, lo fue.

"Para mí es histórico", recuerda Mulassano 41 años después en una conversación telefónica con EL ESPAÑOL.

"Yo entonces trabajaba para el Corriere della Sera. Hacía una colaboración con la revista Capital, del mismo editorial. El director era Paolo Panerai (79)", recuerda.

Sobre la historia de la foto, cuenta a este periódico: "Había que hacer una edición especial solo para Estados Unidos y Panerai, sabiendo que yo me dedicaba al periodismo de moda, me pidió que lo organizara".

Mulassano aceptó el reto y aunque era consciente de las dificultades que suponía reunir a 12 de los diseñadores más prestigiosos de Italia, lo consiguió.

Adriana Mulassano en un especia de Versace para Fox Crime. Fox Crime

"Yo le dije que lo intentaba porque no era fácil poner de acuerdo a todos. Pero, curiosamente, todos me dijeron que sí", relata.

Mulassano asegura que aquella afirmación tenía un trasfondo: "En ese momento, a todos les interesaba Estados Unidos como mercado. Organizar el posado no era tan fácil, pero les resultaba atractivo que la imagen se proyectara en América".

Respecto a la gestión, rememora: "Yo hice mis llamadas, comenzando por los grandes -Armani, Valentino, Ferrè-, que eran los más difíciles de convencer. Pero todos me dijeron que les parecía una buena idea. Me dijeron que sí. Ninguno puso problema".

La periodista experta en moda recuerda que uno de los mayores desafíos fue organizar la fecha "porque muchos estaban en Roma o tenían compromisos".

Finalmente, la cita tuvo lugar en el Arco della Pace, un arco de triunfo en la ciudad de Milán que data del siglo XIX.

El momento de la foto se llevó a cabo con total normalidad y profesionalismo. Eran 12 gigantes de la industria y nadie tenía ego de superioridad.

"Entre ellos estuvieron muy cariñosos. Ninguno pidió estar en un sitio u otro. Yo los ubiqué como creí oportuno y no generó problemas", asegura Adriana Mulassano en su conversación con EL ESPAÑOL.

Valentino y Armani en una imagen de redes sociales. Instagram

"Todos fueron muy profesionales. Les interesaba Estados Unidos. Eran los años en los que buscaban instalarse en América. Después llegó Japón, Emiratos Árabes... pero entonces Estados Unidos era el mercado", asevera.

Sobre el cambio de escenario que pidieron los estadounidenses, explica: "Hicimos la foto solo en el Arco della Pace, que a mí me parecía un bonito lugar. Pero cuando mandamos la prueba a Estados Unidos, le dijeron a Panerai (el editor), que Milán no era reconocible por el Arco della Pace".

"Les preguntamos qué querían detrás, como fondo, y rápido nos dijeron: ¡el Duomo! Así que hicimos eso. Cortamos la foto y la pusimos con el Duomo de fondo", recuerda la periodista cuatro décadas después de aquella imagen, que hoy no solo tiene espacio en Estados Unidos. Tras la muerte de Armani y Valentino -con apenas cuatro meses de diferencia- se ha hecho viral.

Solo vive Paola Fendi

Entonces, el posado celebraba el triunfo del made in Italy. Ahora recorre el mundo como una imagen histórica que pone el foco en Paola Fendi, hija de los fundadores de la prestigiosa firma, Edoardo Fendi y Adele Casagrande.

Nacida en Roma, fue la mayor de las cinco hermanas (Paola, Anna, Franca, Carla y Alda) y tuvo que incorporarse muy joven al negocio familiar cuando su madre enfermó, llegando a trabajar en la firma desde los 15 años.

Dentro de la empresa se especializó en la pelletteria, supervisando los talleres y la calidad de las pieles, un área clave en la identidad de Fendi.

En 1946, las cinco hermanas entraron formalmente en la compañía. Con el tiempo, Paola asumió la presidencia de la marca, cargo que mantuvo hasta 1994, nueve años antes de la mítica foto en el Arco della Pace.

"Allí estaré", respondió cuando recibió la propuesta del posado. "Compartíamos la pasión por nuestro trabajo. La pasión que nos había impulsado a seguir nuestra profesión", recordó ella en una conversación con el citado medio italiano el pasado septiembre, dos días después del fallecimiento de Giorgio Armani.

Paola Fendi en una imagen de archivo. Getty Images

"He vivido una vida llena de satisfacciones. En ese momento casi nos sorprendía el enorme éxito. Trabajo, trabajo y más trabajo. Solo eso importaba para todos nosotros. Ese día tomé un avión al amanecer para hacer la foto y volví inmediatamente a Roma. El desfile estaba a la vuelta de la esquina. Solo eso importaba. Dar lo mejor", aseguró Paola en aquella charla.

Cuando le preguntaron si había rivalidad entre los diseñadores de la mítica instantánea, respondió: "Había un fuerte individualismo, claro. Pero eso es evidente. Sin embargo, no existía una competencia agresiva como hoy, donde al final solo importan los números en lugar de la capacidad de hacer soñar".

El pasado septiembre, cuando se produjo esta conversación con el Corriere della Sera, también vivía Valentino Garavani. Ahora, de aquella histórica imagen en Milán, hecha para los estadounidenses, solo queda Paola.

Por ello y para despedir al diseñador que hizo del rojo un símbolo de elegancia, Fendi ha vuelto a hablar en la prensa italiana esta misma semana.

La firma Fendi

Cabe recordar que en 1994, Paola cedió la presidencia a su hermana Carla para dar paso a una nueva etapa de profesionalización y expansión internacional.

Bajo la dirección conjunta de las hermanas y la colaboración creativa de Karl Lagerfeld, incorporado en 1965, Fendi pasó de ser una pelletteria romana a un referente global del prêt-à-porter y el lujo.

A finales de 1999, LVMH y Prada adquirieron juntos participaciones en Fendi. Dos años después, en diciembre de 2001, LVMH compró la participación de Prada para tener el 51 % del capital de la casa de moda, manteniendo así el control mayoritario de la marca junto con la familia Fendi.