Anthony y Sean, los ahijados brasileños de Valentino que heredarán su fortuna y son familia de los Thyssen

Tras la muerte de Valentino Garavani, fallecido el pasado lunes, 19 de enero, a los 93 años en Roma, han aflorado muchas dudas sobre el reparto de su herencia.

El diseñador, retirado desde el año 2007, forjó uno de los imperios de moda más poderosos. Según estimaciones recientes, su fortuna personal se sitúa entre los 1.000 y los 1.500 millones de dólares.

Ahora, saber quién heredará tan desorbitada cifra es todo un misterio. Se espera que parte de su legado recaiga en su socio y ex pareja, Giancarlo Giammetti (83), la Fundación Valentino Garavani, así como en algunas personas que formaron parte de su círculo íntimo.

Entre ellos están Anthony y Sean Souza, dos hermanos brasileños que trabajan como DJ y se mueven como pez en el agua en la alta sociedad. Nadie los conoce por sus nombres, pero eran dos de las personas más amadas por el modisto italiano.

Anthony y Jean Souza, en una imagen de sus redes sociales. @carlossouza1311

Miembros de la 'jet set' internacional

Valentino, hijo único y sin descendencia, no tuvo herederos directos, por lo que parte de su legado quedará en manos de un reducido número de personas a las que él consideraba parte de su familia.

Dos de estos seres queridos son los hermanos Souza. Estos no solo eran sus ahijados. Para Valentino, eran los hijos que siempre soñó tener.

Valentino, con sus ahijados Jean y Anthony Souza. @carlossouza1311

Tras la muerte del maestro de la alta costura, el nombre de Anthony y Sean Souza suenan con fuerza. Pero, ¿quiénes son ellos y cuál fue su vínculo real con el maestro de la alta costura?

Ambos hermanos, auténticos desconocidos en España, son rostros habituales en la jet set del viejo y el nuevo continente.

Son hijos de Carlos 'Cacá' Souza, exmodelo, estilista, embajador global de Valentino y mítico relaciones públicas de la casa, y de la socialité Charlene Shorto, originaria de Pernambuco e hija de un conocido banquero de su país.

Desde su infancia crecieron en el entorno de Valentino. Y es que su progenitor, Carlos Souza, ha sido durante décadas uña y carne con el italiano.

Carlos Souza, exrelaciones públicas de Valentino, con Charlene Sorto y los hijos que tienen en común: Sean y Anthony. @carlossouza1311

Quién es Carlos Souza

La historia personal de Carlos Souza resulta tan rocambolesca como fascinante. Recién cumplida la mayoría de edad, Valentino lo conoció en unos carnavales de Río de Janeiro, en Brasil.

El click entre ellos fue inmediato. Valentino, cautivado por su atractivo físico y por su carisma, lo invitó a viajar con él a Europa. Fue así cómo empezó a hacerse un hueco como maniquí en las mejores pasarelas.

Carlos, todo un maestro en las nobles artes de las relaciones interpersonales, viviría otro encuentro casual que le abriría tantas puertas como las que le facilitó su amistad con Valentino.

Carlos Souza, expareja y quien fuera relaciones públicas de Valentino, con sus hijos Jean y Anthony. @carlossouza1311

Coincidió con Andy Warhol mientras realizaba unas fotografías en una fiesta en Nueva York. El encuentro con el artista estadounidense, figura clave del pop art, lo ayudó a conseguir un trabajo en la revista Interview como editor y fotógrafo.

Hombre prolífico, inquieto, curioso, amante de los viajes y la gastronomía, durante décadas compaginó varios trabajos a la vez.

Durante un tiempo, en los años setenta, Souza y Valentino fueron pareja sentimental. Pero tras la ruptura mantuvieron una amistad muy estrecha, casi como de familia.

Con Valentino no solo colaboró como estilista: también fue su 'RRPP' más afamado. Y junto a la que fuera más tarde su mujer, Charlene Shorto, firmó algunos libros de fotografías publicados por Assouline. Con ella tuvo dos hijos: Anthony y Sean.

Emparentados con los Thyssen

Ambos hermanos crecieron con total proximidad al universo de la moda y a las altas esferas a nivel internacional. A pesar de ello, siempre han mantenido una vida discreta.

De perfil bajo de cara a los medios de comunicación, ambos han sido vistos en desfiles, eventos exclusivos y encuentros privados próximos a la figura del diseñador.

Sin embargo, su discreción es máxima. Se prodigan lo justo e imprescindible en entornos donde su identidad pueda llamar demasiado la atención.

El porqué de su perfil bajo es, simplemente, que no necesitan tener notoriedad. Desde la cuna son 'niños bien'. Y, al igual que su progenitor, están interrelacionados con las personas más influyentes del mundo.

Si de su padre han heredado el carácter bon vivant, de su madre han heredado vínculos de sangre con la familia Thyssen.

Resulta curioso, sí. Pero lo cierto es que tienen lazos familiares con la aristocracia europea. Están emparentados con el desaparecido Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza, exmarido de Carmen Cervera (82).

Valentino estaba muy unido a sus ahijados, a los que consideraba como sus propios hijos. @carlossouza1311

Sin perfil en las redes

La madre de Anthony y Sean, Charlene, es hermana de Liane Denise Sorto, que fue cuarta esposa del barón (Tita Cervera fue la quinta y última). Esta contrajo matrimonio en cuartas nupcias con el noble alemán el 13 de diciembre de 1967.

Fruto de su efímero matrimonio, en 1974 nació su único hijo en común, Alexander Thyssen-Bornemisza. Este es primo hermano de Sean y Anthony.

Como dato curioso, señalar que la tía de ambos y el excéntrico barón, -mecenas y propietario de la mayor colección de arte privado del mundo-, se divorciaron el 29 de noviembre de 1984.

Ambos hicieron oficial su separación tras un largo litigio en los tribunales que hizo correr ríos de tinta en la prensa británica y del que Liane Denise obtuvo importantes beneficios. Al menos, en materia económica.

En su momento se habló de que había percibido15.000 millones de las antiguas pesetas, lo que equivale a unos 90 millones de euros al cambio actual. Pero esa es otra historia.

Sobre la vida personal de Sean y Anthony Souza se conocen pocos datos. El más llamativo: no tienen cuentas públicas en las redes sociales.

Sean Souza, pareja de Raica Oliveira

De Sean Souza se sabe que ha hecho abuelo a Carlos Souza. Mantiene una relación sentimental con Raica Oliveira, una modelo brasileña tan popular en su país como sus paisanas Gisele Bündchen (45), Adriana Lima (44) o Alessandra Ambrosio (44).

Raica, a la que se relacionó sentimentalmente con el empresario español Javier Hidalgo, sí tiene una cuenta abierta en Instagram, donde la siguen más de 48.000 seguidores.

En su perfil suele compartir imágenes de sus trabajos en revistas de moda y pasarelas. Sin embargo, apenas existen imágenes suyas junto a Sean, o durante su embarazo.

Padre de gemelas

En julio de 2024, la pareja dio la bienvenida a sus hijas gemelas. Dos niñas llamadas Dahlia y Zaya.

"Han nacido en Río de Janeiro a las 7:43 y las 7:46. Están sanas y son preciosas. Soy oficialmente abuelo”, escribía orgulloso Carlos Souza tras el nacimiento de las pequeñas.

La privacidad, uno de los valores más respetados para Sean Souza, ha trabajado de manera puntual en la industria textil. Aunque ha participado en algún desfile, ha optado por desarrollar su carrera profesional fuera de la pasarela.

Criado en Europa, finalizó sus estudios en Londres. Durante su juventud pasó seis meses en la India, durante los cuales desarrolló gran interés en las prácticas de yoga y meditación.

Anthony Souza, con su padre, Carlos Souza, en las redes sociales. @carlossouza1311

Anthony Souza, DJ y con exnovia española

En lo que respecta a Anthony Souza, de él se conoce que ha trabajado como DJ y que mantuvo una relación con la socialité e influencer hispano‑libanesa Khalidia El Assir Fernández-Longoria, hija de María Fernández-Longoria y de Abdul Rahman El Assir.

Al igual que su hermano, fue criado en los mejores colegios europeos. De él, su padre ha destacado en las redes sociales que es "el pegamento de nuestra familia".

"Es el gran número dos... muy orgulloso de su rápida e inteligente mente y alma", ha recordado en su cuenta de Instagram, donde lo ha calificado como su "titico" ("su pequeño").

Lo cierto es que ambos hermanos se han nutrido del ambiente de la moda y del círculo de amistades de Valentino.

Con el modisto compartieron cenas, encuentros entre amigos, viajes y momentos muy especiales compartidos con su círculo de confianza. Todo ello forjó un vínculo tan cercano que el diseñador los consideraba como los hijos que nunca pudo -y le hubiera encantado- tener.

Valentino, con Carlos Souza, en una imagen de las redes sociales. @carlossouza1311

La fortuna de Valentino

A la multimillonaria fortuna personal de Valentino hay que sumar las lujosas propiedades que poseía, repartidas por los rincones más idílicos del planeta.

Algunas de esas viviendas son: el castillo de Wideville, una residencia del siglo XVI en París, un chalet en Gstaad, en los Alpes suizos; un ático en Nueva York; una mansión en Capri; y un piso en Londres en el que albergaba varios cuadros de Picasso.

Otro de sus más costosos caprichos era el TM Blue, un superyate de 40 metros de eslora valorado en más de 15 millones de euros.

En su embarcación de lujo pasaba largas temporadas surcando las aguas del Mediterráneo, en compañía de íntimos como su inseparable Naty Abascal (82).

La aristócrata sevillana, por cierto, mantiene una estrecha relación personal con los ahijados de Valentino, a los que, a buen seguro, les tocará un buen pellizco de su colosal fortuna.