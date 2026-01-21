Nicola Peltz, contigo empezó todo: la mujer que convirtió a Brooklyn Beckham en enemigo declarado de su propia familia

La guerra está servida. Las explosivas declaraciones de Brooklyn Beckham (26 años) contra su familia han hecho saltar por los aires el último resquicio que quedaba el joven y sus padres, David (50) y Victoria (51).

Tras meses de rumores sobre el distanciamiento, el primogénito del exjugador de fútbol y la diseñadora de moda ha confirmado lo que era un secreto a voces: no quiere saber nada de sus padres. A través de un extenso comunicado ha dejado claro que el vínculo está roto. Se siente decepcionado y dolido. Ni desea tender puentes, ni tampoco enterrar el hacha de guerra.

"No deseo reconciliarme con mi familia. No me están controlando: por primera vez en mi vida, me estoy defendiendo", ha explicado.

El motivo del conflicto con los de su sangre no es otro que su relación con Nicola Peltz (31). La modelo, actriz y directora de cine es la tercera en discordia en este enfrentamiento que ha ido más allá de lo estrictamente personal y se ha convertido ya en una contienda mediática e, incluso, de marca.

Nicola y Brooklyn, juntos desde 2019

Como pasa en tantas otras familias, la llegada de Nicola Peltz a la vida de Brooklyn Beckham no fue bien acogida por David Beckham y su esposa. Nunca vieron con buenos ojos a la joven, a la que consideraban -y trataban- como a una verdadera intrusa.

Las desavenencias se hicieron palpables desde los inicios del romance. La pareja comenzó su idilio a finales de octubre de 2019. Ese año se les vio juntos en una fiesta de Halloween en Los Ángeles y en una salida conjunta en Nueva York.

Meses después, en enero de 2020, confirmaron su noviazgo. Poco tardó Brooklyn en presentar a su compañera sentimental a sus progenitores y a sus hermanos, Romeo (23), Cruz (20), y Harper (14).

Pero si en un principio pudo parecer que le habían dado el visto bueno a Nicola, lo cierto es que las diferencias entre los suegros y su joven nuera no tardaron en salir a flote.

Según ha revelado el propio Brooklyn, sus padres le hicieron la cruz a su pareja ya desde antes de contraer matrimonio con ella, el 9 de abril de 2022.

"Han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no han parado", ha lamentado en su comunicado.

Pero, ¿qué tiene Nicola Peltz que tanto ha disgustado al matrimonio más famoso del Reino Unido? ¿Dónde y cuándo surgen los primeros roces con su familia política? ¿Cómo es verdaderamente ella? ¿Cuáles son sus orígenes? Te lo contamos...

Familia acomodada

Del mismo modo que Brooklyn es un niño 'de papá', con dinero y padres famosos, Nicola Peltz también procede de una familia acomodada.

Nacida el 9 de enero de 1995 en el estado de Nueva York, es hija del magnate de la alimentación y los fondos de inversión Nelson Peltz y de la exmodelo Claudia Heffner Peltz. Así, pues, al igual que su marido, fue criada entre algodones.

Su padre no tiene la popularidad de los Beckham como figuras a nivel internacional. Sin embargo, en el sector de la empresa es bien conocido por su innegable habilidad para multiplicar el dinero.

Hija de un magnate millonario

Con un patrimonio millonario, es empresario e inversor, y uno de los grandes activistas inversores de Wall Street. Empezó a trabajar en el negocio familiar de distribución de alimentos antes de construir un imperio en el sector del consumo y la inversión.

Es cofundador del fondo Trian Partners (o Trian Fund Management), especializado en tomar participaciones significativas en grandes compañías para presionar cambios de gestión y de estrategia.

A lo largo de su carrera, el padre de Nicola Peltz ha ocupado puestos en los consejos de administración de gigantes empresariales como Wendy's, Heinz, Procter & Gamble, Mondelez International o Unilever.

También ha estado vinculado a Triangle Industries y el grupo Triarc, con marcas como Snapple.

Nicola Peltz mantiene una estrecha relación con su progenitor, al que suele mostrar en las redes sociales. En junio de 2025, con motivo de su cumpleaños, compartió una imagen suya en la que también aparece Brooklyn, con toda una declaración de amor.

"Soy tan afortunada de ser tu hija, eres el padre más cariñoso y solidario que jamás podría soñar. Te amo más de lo que podría empezar a expresar. Eres el viento bajo mis alas", decía en sus redes sociales.

La niña rica que quiso ser actriz

Lejos de desear seguir los pasos de su padre en el mundo de las finanzas, Nicola Peltz tuvo claro desde niña que quería ser actriz. Se interesó en la interpretación con apenas 12 años, tras acudir a clases de teatro.

Su primer papel en el mundo del cine le llegó cuando tenía 15 años, tras participar en la película The Last Airbender (2010). En la adaptación de M. Night Shyamalan (55) interpretó el papel de Katara, una joven adolescente de la Tribu Agua del Sur y la última maestra agua de su aldea.

Su auténtico salto a la popularidad fue la serie Bates Motel (2013‑2015), en la que dio vida a Bradley Martin, que la colocó en el radar del gran público y de la prensa de entretenimiento.

Su papel en 'Transformers'

Pero lo que le dio fama global a Nicola Peltz fue su papel como coprotagonista deTransformers: Age of Extinction (2014. En ella dio vida a Tessa Yeager, hija del personaje de Mark Wahlberg (54).

La cinta, que recaudó más de mil millones de dólares en taquilla, la situó como una estrella en ciernes en el siempre competitivo mundo de Hollywood.

Más allá del séptimo arte, la intérprete ha participado en otras producciones, como un videoclip de Miley Cyrus (33). También ha trabajado como modelo para firmas de moda.

En el año 2024 dirigió su primera película, Lola, un proyecto independiente en el que también actuó y escribió. En su debut como realizadora no estuvo sola: codirigió la cinta junto a la escritora lituano-estadounidense Bria Vinaite.

En la actualidad compagina su labor en las artes escénicas con campañas y reportajes de moda, especialmente vinculados al mundo del lujo.

Todas estas labores reforzaron su imagen pública mucho antes de que su relación con Brooklyn Beckham se hiciera conocida, hace más de cinco años.

Las "presiones" de David y Victoria

No cabe duda de que cuando Nicola Peltz irrumpió de lleno en el clan Beckham ya era rica y famosa. A partir de 2020, parecía integradísima en el entorno Beckham. Con ellos compartió vacaciones, eventos de moda y actos públicos.

Pero los preparativos de la boda, celebrada en abril de 2022 en la mansión de la familia Palm Beach en Palm Beach, fue el origen de las rencillas. En su momento trascendió que suegra y nuera no lograban ponerse de acuerdo en lo relativo a la organización del enlace.

Es algo que Brooklyn acaba de confirmar: "Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron e intentaron sobornarme repetidamente para que renunciara a los derechos de mi nombre, lo que nos habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos".

"Se empeñaron en que firmara antes de la fecha de mi boda porque entonces se iniciarían los términos del acuerdo. Mi negativa afectó el día de pago, y desde entonces nunca me han tratado igual", ha denunciado públicamente en su alegato en las redes sociales.

Los Beckham en una imagen de redes sociales. Instagram

La "marca Beckham"

Así, las chispas saltaron por cuestiones relacionadas con "la marca Beckham". Sus padres deseaban el control de todo: de con quién debían sentarse en su boda o cómo debía ser el baile nupcial.

"Durante la planificación de la boda, mi madre llegó a llamarme 'malvado' porque Nicola y yo decidimos incluir a mi niñera Sandra y a la niñera de Nicola en nuestra mesa, ya que ninguna de ellas tenía marido. Nuestros padres tenían sus propias mesas igualmente adyacentes a la nuestra", ha revelado el chef.

El británico ha acusado a su madre de sentir un rechazo total hacia Nicola, a la que llegó a ningunear el día de su 'sí quiero': "Mi madre secuestró mi primer baile con mi esposa, que había sido planeado con semanas de antelación con una canción de amor”.

El feo de Victoria con el vestido de novia

"Frente a nuestros 500 invitados, Marc Anthony me llamó al escenario; mientras el programa había planeado que bailara con mi esposa, mi madre me esperaba para bailar conmigo. Bailó conmigo de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me había sentido tan incómodo ni humillado en mi vida", narra en su misiva.

Según Brooklyn, una de las conductas más reprochables de su madre fue el plantón que dio a Nicola con el traje nupcial. Estaba planeado que sería ella la encargada de su confección, pero a última hora decidió echarse para atrás.

"Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba por lucir su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo", ha detallado en sus sorprendentes revelaciones.

Ante el inesperado cambio, Nicola optó por llevar un diseño exclusivo de Valentino. Pero tomó buena nota del feo que le había su suegra... Y la vendetta se gestaría tiempo después.

Segunda boda sin los Beckham

Bien es cierto que Nicola Peltz jamás se ha pronunciado públicamente sobre el enfrentamiento con los Beckham. Pero el conflicto ha sido latente.

Después de los conflictos pre y postboda, la pareja decidió ir buscando su propio camino, y pusieron tierra de por medio para apartarse del afamado matrimonio.

A medida que iba pasando el tiempo, Brooklyn Beckham y su esposa se fueron alejando del resto de la familia. Primero físicamente, al abandonar el Reino Unido para instalarse en Estados Unidos.

Después lo harían de manera simbólica... y con un comportamiento mucho más hiriente de cara a la opinión pública. Así, el mayor de los hermanos comenzó a boicotear reuniones familiares, como el 50 cumpleaños de su padre.

Tres años después de su boda, Brooklyn y Nicola se tomarían la revancha contra el exjugador de fútbol y la excomponente de las Spice Girls en una segunda ceremonia nupcial, considerada su "segunda boda".

El 2 de agosto de 2025 renovaron sus votos en una celebración íntima en Westchester (Nueva York). A la cita no invitaron a los Beckham. No fue cosa del azar: a esas alturas del culebrón familiar, David y Victoria ya eran personas non gratas.

Brooklyn: "He encontrado paz"

Aquello fue la gota que colmó el vaso. El cisma definitivo dentro del clan se cristalizó el 8 de octubre del pasado año.

La ausencia de Brooklyn y Nicole en el estreno del documental de su madre en Netflix supuso la confirmación pública de la no relación entre ambas parejas.

Y si durante largo tiempo se han mantenido en silencio, ahora el hijo mayor de los Beckham ha dado un golpe sobre la mesa para defenderse a su mujer. Y a sí mismo también

"Fui controlado por mis padres la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Por primera vez en mi vida, desde que me distancié de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido", ha confesado en su comunicado bomba.

En él ha puesto por las nubes a la otra gran protagonista de este enfrentamiento sin precedentes en el universo Beckham: su esposa Nicola.

A ella le agradece ser la principal y única responsable de su inmensa felicidad: "Me despierto cada mañana agradecido por la vida que he elegido, y he encontrado paz y alivio".