Katy Perry ya ejerce de 'primera dama': así ha sido su debut institucional con Justin Trudeau en el Foro de Davos

Si hasta ahora su romance ha sido público, ahora también lo es oficial. La aparición conjunta de Justin Trudeau (54 años) y Katy Perry (41) en el Foro Económico Mundial en Davos ha supuesto la confirmación, con todas las de la ley, de que su relación va en serio.

La cantante estadounidense no ha querido perderse la comparecencia del exprimer ministro canadiense. Este ha ofrecido una conferencia sobre "las virtudes del "poder blando" en el mundo.

Sonrientes y cogidos de la mano, ambos han causado furor a su llegada al evento. No todos los días se ve a una 'superestrella' con un exmandatario.

Lo cierto es que, desde que están juntos, han recorrido medio planeta para apoyarse el uno al otro. En esta ocasión han hecho pit stop en Suiza. Anteriormente han recorrido otras ciudades del mundo: desde su cena romántica en Montreal a su noche de cabaret en París o unas minivacaciones en Tokio antes de Navidad. No hay quien los pare.

Katy Perry apoya a Justin Trudeau en el Foro Económico Mundial, celebrado en Davos, el 20 de enero de 2026. GTRES

Felicidad compartida

Tras meses de rumores y de hacer correr ríos de tinta sobre su affaire, Perry y Trudeau fueron fotografiados juntos por primera vez en octubre de 2022.

Entonces se les inmortalizó compartiendo besos y tórridos abrazos en la cubierta de un yate de lujo. Meses antes, el pasado junio, se dio a conocer que ella se había separado de su pareja y padre de su hija, Orlando Bloom, (49) tras nueve años juntos.

Apenas unos días después de aquella 'pillada' pasearon su amor por las calles de París. Fueron juntos al mítico cabaret Crazy Horse Paris de la ciudad para celebrar el 41 cumpleaños de la artista.

Y, a comienzos de diciembre, volvieron a desplegar su romance de manera pública. Esta vez, en Japón, aprovechando el concierto de Katy Perry en Tokyo dentro de su gira mundial The Lifetimes Tour.

Allí se dejaron ver en su visita conjunta con el exprimer ministro de Japón, Fumio Kishida, y su esposa, Yuko. También compartieron varias imágenes en las redes sociales de su visita a un restaurante de cocina local.

Katy Perry ha viajado hasta Suiza para acompañar a Justin Trudeau en el Foro de Davos. GTRES

El 'look' de 'primera dama' de Katy Perry

Si algo ha llamado la atención de esta reaparición conjunta de Katy Perry y Justin Trudeau ha sido el look de la cantante.

La intérprete de grandes éxitos como Roar o I Kissed a Girl ha optado por una estética lady, perfectamente alineada con el carácter del evento.

Lejos de los estilismos originales y extravagantes que suelen definirla encima del escenario, la estadounidense se ha decantado por prendas clásicas. Y por una propuesta mucho más sobria y elegante.

Así, ha sustituido sus habituales diseños impactantes por un cárdigan de lana beige, ligeramente entallado, con ribete en el bajo, escote redondo y mangas suavemente acampanadas. La prenda la ha combinado con una falda de tubo a juego, formando un conjunto firmado por Jacquemus que destaca por su sencillez refinada.

¿El resultado? Un outfit de primera dama que ha complementado con pendientes cuadrados XXL en tonos metálicos. Estos han ganado protagonismo gracias a un recogido de moño bajo con acabado wet look, dejando el rostro despejado y aportando un toque moderno al conjunto.

No es la primera vez que vemos a Perry lucir de esta guisa. Ya en su reciente viaje a Japón apareció siguiendo las líneas de estilo propias de una primera dama.

Miradas cómplices y carantoñas

Ahora, su aparición conjunta en Suiza consolida a la cantante como el mayor apoyo del que fuera primer ministro de Canadá durante una década. Ellos están encantados y felices.

Solo basta ver las imágenes del evento para percatarse de la complicidad entre ellos. Uno de esos instantes recoge a una divertida y espontánea Perry moviendo la cabeza de derecha a izquierda para poder ver mejor a Trudeau.

El expolítico, uno de los encargados en pronunciar los discursos de la jornada, no le quitaba ojo desde su asiento. Perry, atenta, ha escuchado las palabras de su pareja acerca de la cooperación entre naciones, los desafíos geopolíticos y el papel de la diplomacia en el mundo actual.

Ella, que canta al amor, al desamor y a todo lo relacionado con los sentimientos y las pasiones, jamás había mostrado tanto interés por este tipo de cuestiones. Son las cosas del corazón. Se han convertido en inseparables.